Cookie DAO kaina(COOKIE)
Cookie DAO (COOKIE) realiojo laiko kaina yra $ 0.13466. Per pastarąsias 24 valandas COOKIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13245 iki aukščiausios $ 0.13807 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COOKIE kaina yra $ 0.7651890453845342, o žemiausia – $ 0.02001704075014387.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COOKIE per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Cookie DAO rinkos kapitalizacija yra $ 82.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.44M. COOKIE apyvartoje yra 613.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 999929392. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 134.66M
Stebėkite Cookie DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0015253
|-1.11%
|30 dienų
|$ -0.01406
|-9.46%
|60 dienų
|$ -0.0485
|-26.48%
|90 dienų
|$ -0.06512
|-32.60%
Šiandien COOKIE užfiksuotas $ -0.0015253 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01406 (-9.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COOKIE rodiklis pasikeitė $ -0.0485 (-26.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.06512 (-32.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cookie DAO (COOKIE) pokyčius?
Peržiūrėkite Cookie DAO kainų istorijos puslapį dabar.
Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.
Kiek kainuos Cookie DAO (COOKIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cookie DAO (COOKIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cookie DAO prognozes.
Supratimas apie Cookie DAO (COOKIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Išsamesnei Cookie DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
