Daugiau apie COOKIE

COOKIE Kainos informacija

COOKIE Baltoji knyga

COOKIE Oficiali svetainė

COOKIE Tokenomika

COOKIE Kainų prognozė

COOKIE Istorija

COOKIE pirkimo vadovas

COOKIEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

COOKIE Spot

COOKIE USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cookie DAO logotipas

Cookie DAO kaina(COOKIE)

1 COOKIE į USD – tiesioginė kaina:

$0.13466
$0.13466$0.13466
-1.12%1D
USD
Cookie DAO (COOKIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:38:02(UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.13245
$ 0.13245$ 0.13245
24 val. žemiausia
$ 0.13807
$ 0.13807$ 0.13807
24 val. aukščiausia

$ 0.13245
$ 0.13245$ 0.13245

$ 0.13807
$ 0.13807$ 0.13807

$ 0.7651890453845342
$ 0.7651890453845342$ 0.7651890453845342

$ 0.02001704075014387
$ 0.02001704075014387$ 0.02001704075014387

-0.21%

-1.11%

+12.75%

+12.75%

Cookie DAO (COOKIE) realiojo laiko kaina yra $ 0.13466. Per pastarąsias 24 valandas COOKIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13245 iki aukščiausios $ 0.13807 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COOKIE kaina yra $ 0.7651890453845342, o žemiausia – $ 0.02001704075014387.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COOKIE per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cookie DAO (COOKIE) rinkos informacija

No.432

$ 82.56M
$ 82.56M$ 82.56M

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 134.66M
$ 134.66M$ 134.66M

613.09M
613.09M 613.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,929,392
999,929,392 999,929,392

61.30%

BSC

Dabartinė Cookie DAO rinkos kapitalizacija yra $ 82.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.44M. COOKIE apyvartoje yra 613.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 999929392. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 134.66M

Cookie DAO (COOKIE) kainos istorija USD

Stebėkite Cookie DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0015253-1.11%
30 dienų$ -0.01406-9.46%
60 dienų$ -0.0485-26.48%
90 dienų$ -0.06512-32.60%
Cookie DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien COOKIE užfiksuotas $ -0.0015253 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cookie DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01406 (-9.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cookie DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COOKIE rodiklis pasikeitė $ -0.0485 (-26.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cookie DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.06512 (-32.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cookie DAO (COOKIE) pokyčius?

Peržiūrėkite Cookie DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cookie DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COOKIEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cookie DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cookie DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cookie DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cookie DAO (COOKIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cookie DAO (COOKIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cookie DAO prognozes.

Peržiūrėkite Cookie DAO kainos prognozę dabar!

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika

Supratimas apie Cookie DAO (COOKIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COOKIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cookie DAO (COOKIE)

Ieškote, kaip nusipirkti Cookie DAO? Viskas paprasta ir patogu! Cookie DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COOKIE į vietos valiutas

1 Cookie DAO(COOKIE) į VND
3,543.5779
1 Cookie DAO(COOKIE) į AUD
A$0.2033366
1 Cookie DAO(COOKIE) į GBP
0.0983018
1 Cookie DAO(COOKIE) į EUR
0.114461
1 Cookie DAO(COOKIE) į USD
$0.13466
1 Cookie DAO(COOKIE) į MYR
RM0.5682652
1 Cookie DAO(COOKIE) į TRY
5.5587648
1 Cookie DAO(COOKIE) į JPY
¥19.79502
1 Cookie DAO(COOKIE) į ARS
ARS$191.82317
1 Cookie DAO(COOKIE) į RUB
11.3774234
1 Cookie DAO(COOKIE) į INR
11.8648926
1 Cookie DAO(COOKIE) į IDR
Rp2,207.5406304
1 Cookie DAO(COOKIE) į KRW
187.0265808
1 Cookie DAO(COOKIE) į PHP
7.7052452
1 Cookie DAO(COOKIE) į EGP
￡E.6.4757994
1 Cookie DAO(COOKIE) į BRL
R$0.727164
1 Cookie DAO(COOKIE) į CAD
C$0.1858308
1 Cookie DAO(COOKIE) į BDT
16.401588
1 Cookie DAO(COOKIE) į NGN
203.4133562
1 Cookie DAO(COOKIE) į COP
$528.0772696
1 Cookie DAO(COOKIE) į ZAR
R.2.3552034
1 Cookie DAO(COOKIE) į UAH
5.5587648
1 Cookie DAO(COOKIE) į VES
Bs21.00696
1 Cookie DAO(COOKIE) į CLP
$129.40826
1 Cookie DAO(COOKIE) į PKR
Rs38.2447866
1 Cookie DAO(COOKIE) į KZT
72.5925128
1 Cookie DAO(COOKIE) į THB
฿4.2781482
1 Cookie DAO(COOKIE) į TWD
NT$4.0788514
1 Cookie DAO(COOKIE) į AED
د.إ0.4942022
1 Cookie DAO(COOKIE) į CHF
Fr0.1063814
1 Cookie DAO(COOKIE) į HKD
HK$1.0476548
1 Cookie DAO(COOKIE) į AMD
֏51.4549326
1 Cookie DAO(COOKIE) į MAD
.د.م1.2159798
1 Cookie DAO(COOKIE) į MXN
$2.5033294
1 Cookie DAO(COOKIE) į SAR
ريال0.504975
1 Cookie DAO(COOKIE) į PLN
0.4901624
1 Cookie DAO(COOKIE) į RON
лв0.5844244
1 Cookie DAO(COOKIE) į SEK
kr1.259071
1 Cookie DAO(COOKIE) į BGN
лв0.2248822
1 Cookie DAO(COOKIE) į HUF
Ft45.2632658
1 Cookie DAO(COOKIE) į CZK
2.8090076
1 Cookie DAO(COOKIE) į KWD
د.ك0.0410713
1 Cookie DAO(COOKIE) į ILS
0.4470712
1 Cookie DAO(COOKIE) į AOA
Kz123.2017806
1 Cookie DAO(COOKIE) į BHD
.د.ب0.05076682
1 Cookie DAO(COOKIE) į BMD
$0.13466
1 Cookie DAO(COOKIE) į DKK
kr0.8591308
1 Cookie DAO(COOKIE) į HNL
L3.5294386
1 Cookie DAO(COOKIE) į MUR
6.12703
1 Cookie DAO(COOKIE) į NAD
$2.3673228
1 Cookie DAO(COOKIE) į NOK
kr1.3371738
1 Cookie DAO(COOKIE) į NZD
$0.2262288
1 Cookie DAO(COOKIE) į PAB
B/.0.13466
1 Cookie DAO(COOKIE) į PGK
K0.5709584
1 Cookie DAO(COOKIE) į QAR
ر.ق0.4901624
1 Cookie DAO(COOKIE) į RSD
дин.13.4902388

Cookie DAO išteklius

Išsamesnei Cookie DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cookie DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cookie DAO

Kiek Cookie DAO(COOKIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COOKIE kaina USD valiuta yra 0.13466USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COOKIE į USD kaina?
Dabartinė COOKIE kaina USD valiuta yra $ 0.13466. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cookie DAO rinkos kapitalizacija?
COOKIE rinkos kapitalizacija yra $ 82.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COOKIE apyvartoje?
COOKIE apyvartoje yra 613.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COOKIE kaina?
COOKIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7651890453845342USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COOKIE kaina?
COOKIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02001704075014387USD.
Kokia yra COOKIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COOKIE yra $ 1.44MUSD.
Ar COOKIE kaina šiais metais kils?
COOKIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COOKIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:38:02(UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

COOKIE-į-USD skaičiuoklė

Suma

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.13466 USD

Prekiauti COOKIE

COOKIEUSDT
$0.13466
$0.13466$0.13466
-1.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis