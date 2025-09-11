Daugiau apie CLEAR

Everclear logotipas

Everclear kaina(CLEAR)

1 CLEAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01756
$0.01756$0.01756
-2.49%1D
USD
Everclear (CLEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:29(UTC+8)

Everclear (CLEAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01635
$ 0.01635$ 0.01635
24 val. žemiausia
$ 0.01804
$ 0.01804$ 0.01804
24 val. aukščiausia

$ 0.01635
$ 0.01635$ 0.01635

$ 0.01804
$ 0.01804$ 0.01804

$ 0.07681743542478894
$ 0.07681743542478894$ 0.07681743542478894

$ 0.013397359688044022
$ 0.013397359688044022$ 0.013397359688044022

+1.62%

-2.48%

+8.93%

+8.93%

Everclear (CLEAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01756. Per pastarąsias 24 valandas CLEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01635 iki aukščiausios $ 0.01804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLEAR kaina yra $ 0.07681743542478894, o žemiausia – $ 0.013397359688044022.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLEAR per pastarąją valandą pasikeitė +1.62%, per 24 valandas – -2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Everclear (CLEAR) rinkos informacija

No.1190

$ 9.53M
$ 9.53M$ 9.53M

$ 7.54K
$ 7.54K$ 7.54K

$ 17.56M
$ 17.56M$ 17.56M

542.70M
542.70M 542.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

54.27%

ETH

Dabartinė Everclear rinkos kapitalizacija yra $ 9.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.54K. CLEAR apyvartoje yra 542.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.56M

Everclear (CLEAR) kainos istorija USD

Stebėkite Everclear kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004484-2.48%
30 dienų$ -0.01495-45.99%
60 dienų$ -0.00888-33.59%
90 dienų$ -0.00287-14.05%
Everclear kainos pokytis šiandien

Šiandien CLEAR užfiksuotas $ -0.0004484 (-2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Everclear 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01495 (-45.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Everclear 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLEAR rodiklis pasikeitė $ -0.00888 (-33.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Everclear 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00287 (-14.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Everclear (CLEAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Everclear kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Everclear (CLEAR)

Everclear galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Everclear investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLEARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Everclear mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Everclear, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Everclear kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Everclear (CLEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Everclear (CLEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Everclear prognozes.

Peržiūrėkite Everclear kainos prognozę dabar!

Everclear (CLEAR) Tokenomika

Supratimas apie Everclear (CLEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Everclear (CLEAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Everclear? Viskas paprasta ir patogu! Everclear lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLEAR į vietos valiutas

1 Everclear(CLEAR) į VND
462.0914
1 Everclear(CLEAR) į AUD
A$0.0265156
1 Everclear(CLEAR) į GBP
0.0128188
1 Everclear(CLEAR) į EUR
0.014926
1 Everclear(CLEAR) į USD
$0.01756
1 Everclear(CLEAR) į MYR
RM0.0741032
1 Everclear(CLEAR) į TRY
0.7248768
1 Everclear(CLEAR) į JPY
¥2.58132
1 Everclear(CLEAR) į ARS
ARS$25.01422
1 Everclear(CLEAR) į RUB
1.4836444
1 Everclear(CLEAR) į INR
1.5472116
1 Everclear(CLEAR) į IDR
Rp287.8688064
1 Everclear(CLEAR) į KRW
24.3887328
1 Everclear(CLEAR) į PHP
1.0047832
1 Everclear(CLEAR) į EGP
￡E.0.8444604
1 Everclear(CLEAR) į BRL
R$0.094824
1 Everclear(CLEAR) į CAD
C$0.0242328
1 Everclear(CLEAR) į BDT
2.138808
1 Everclear(CLEAR) į NGN
26.5256092
1 Everclear(CLEAR) į COP
$68.8625936
1 Everclear(CLEAR) į ZAR
R.0.3071244
1 Everclear(CLEAR) į UAH
0.7248768
1 Everclear(CLEAR) į VES
Bs2.73936
1 Everclear(CLEAR) į CLP
$16.87516
1 Everclear(CLEAR) į PKR
Rs4.9872156
1 Everclear(CLEAR) į KZT
9.4662448
1 Everclear(CLEAR) į THB
฿0.5578812
1 Everclear(CLEAR) į TWD
NT$0.5318924
1 Everclear(CLEAR) į AED
د.إ0.0644452
1 Everclear(CLEAR) į CHF
Fr0.0138724
1 Everclear(CLEAR) į HKD
HK$0.1366168
1 Everclear(CLEAR) į AMD
֏6.7098516
1 Everclear(CLEAR) į MAD
.د.م0.1585668
1 Everclear(CLEAR) į MXN
$0.3264404
1 Everclear(CLEAR) į SAR
ريال0.06585
1 Everclear(CLEAR) į PLN
0.0639184
1 Everclear(CLEAR) į RON
лв0.0762104
1 Everclear(CLEAR) į SEK
kr0.164186
1 Everclear(CLEAR) į BGN
лв0.0293252
1 Everclear(CLEAR) į HUF
Ft5.9024428
1 Everclear(CLEAR) į CZK
0.3663016
1 Everclear(CLEAR) į KWD
د.ك0.0053558
1 Everclear(CLEAR) į ILS
0.0582992
1 Everclear(CLEAR) į AOA
Kz16.0658196
1 Everclear(CLEAR) į BHD
.د.ب0.00662012
1 Everclear(CLEAR) į BMD
$0.01756
1 Everclear(CLEAR) į DKK
kr0.1120328
1 Everclear(CLEAR) į HNL
L0.4602476
1 Everclear(CLEAR) į MUR
0.79898
1 Everclear(CLEAR) į NAD
$0.3087048
1 Everclear(CLEAR) į NOK
kr0.1743708
1 Everclear(CLEAR) į NZD
$0.0295008
1 Everclear(CLEAR) į PAB
B/.0.01756
1 Everclear(CLEAR) į PGK
K0.0744544
1 Everclear(CLEAR) į QAR
ر.ق0.0639184
1 Everclear(CLEAR) į RSD
дин.1.7591608

Everclear išteklius

Išsamesnei Everclear analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Everclear svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Everclear

Kiek Everclear(CLEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLEAR kaina USD valiuta yra 0.01756USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLEAR į USD kaina?
Dabartinė CLEAR kaina USD valiuta yra $ 0.01756. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Everclear rinkos kapitalizacija?
CLEAR rinkos kapitalizacija yra $ 9.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLEAR apyvartoje?
CLEAR apyvartoje yra 542.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLEAR kaina?
CLEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07681743542478894USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLEAR kaina?
CLEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013397359688044022USD.
Kokia yra CLEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLEAR yra $ 7.54KUSD.
Ar CLEAR kaina šiais metais kils?
CLEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:29(UTC+8)

Everclear (CLEAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CLEAR-į-USD skaičiuoklė

Suma

CLEAR
CLEAR
USD
USD

1 CLEAR = 0.01756 USD

Prekiauti CLEAR

CLEARUSDT
$0.01756
$0.01756$0.01756
-2.48%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

