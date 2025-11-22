pump.fun kaina(PUMP)
Šiandienos pump.fun (PUMP) tiesioginė kaina yra $ 0.002677, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.54%. Dabartinis PUMP į USD konversijos rodiklis yra $ 0.002677 už PUMP.
pump.fun šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- PUMP. Per pastarąsias 24 valandas PUMP prekyba svyravo tarp $ 0.0025 (žemiausios) ir $ 0.002958 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip PUMP judėjo -1.51% per pastarąją valandą ir -26.16% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 9.15M.
Dabartinė pump.fun rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.15M. PUMP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.68B
Stebėkite pump.fun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00006977
|-2.54%
|30 dienų
|$ -0.000874
|-24.62%
|60 dienų
|$ -0.003192
|-54.39%
|90 dienų
|$ -0.000326
|-10.86%
Šiandien PUMP užfiksuotas $ -0.00006977 (-2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000874 (-24.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUMP rodiklis pasikeitė $ -0.003192 (-54.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000326 (-10.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir pump.fun (PUMP) pokyčius?
Peržiūrėkite pump.fun kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. pump.fun kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
Išsamesnei pump.fun analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
pump.fun nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus
Pirkimas pump.fun (PUMP) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.
Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius
Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.
pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.
Išsamesnei pump.fun analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Suma
1 PUMP = 0.002677 USD