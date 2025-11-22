BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė pump.fun kaina yra 0.002677 USD.PUMP Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite PUMP į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

pump.fun (PUMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:34:17(UTC+8)

pump.fun kaina šiandien

Šiandienos pump.fun (PUMP) tiesioginė kaina yra $ 0.002677, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.54%. Dabartinis PUMP į USD konversijos rodiklis yra $ 0.002677 už PUMP.

pump.fun šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- PUMP. Per pastarąsias 24 valandas PUMP prekyba svyravo tarp $ 0.0025 (žemiausios) ir $ 0.002958 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip PUMP judėjo -1.51% per pastarąją valandą ir -26.16% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 9.15M.

pump.fun (PUMP) rinkos informacija

--
----

$ 9.15M
$ 9.15M$ 9.15M

$ 2.68B
$ 2.68B$ 2.68B

--
----

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

SOL

Dabartinė pump.fun rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.15M. PUMP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.68B

pump.fun Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025
24 val. žemiausia
$ 0.002958
$ 0.002958$ 0.002958
24 val. aukščiausia

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

$ 0.002958
$ 0.002958$ 0.002958

--
----

--
----

-1.51%

-2.54%

-26.16%

-26.16%

pump.fun (PUMP) kainos istorija USD

Stebėkite pump.fun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00006977-2.54%
30 dienų$ -0.000874-24.62%
60 dienų$ -0.003192-54.39%
90 dienų$ -0.000326-10.86%
pump.fun kainos pokytis šiandien

Šiandien PUMP užfiksuotas $ -0.00006977 (-2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

pump.fun 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000874 (-24.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

pump.fun 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUMP rodiklis pasikeitė $ -0.003192 (-54.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

pump.fun 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000326 (-10.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir pump.fun (PUMP) pokyčius?

Peržiūrėkite pump.fun kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė pump.fun

pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUMP 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. pump.fun kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia pump.fun kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų PUMP kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes.

Kaip pirkti ir investuoti pump.fun

Pasiruošę pradėti su pump.fun? PUMP pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąpump.fun. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo pump.fun (PUMP) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir pump.fun bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti pump.fun (PUMP) vadovas

Ką galite daryti su pump.fun

pump.fun nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Kas yra pump.fun (PUMP)

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

pump.fun išteklius

Išsamesnei pump.fun analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali pump.fun svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie pump.fun

Kiek 1 pump.fun bus vertas 2030 m.?
Jei pump.fun augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus pump.fun potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:34:17(UTC+8)

pump.fun (PUMP) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

