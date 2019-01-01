Everclear (CLEAR) Tokenomika

Everclear (CLEAR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEverclear (CLEAR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Everclear (CLEAR) Informacija

Oficiali svetainė:
https://www.everclear.org/
Baltoji knyga:
https://docs.everclear.org/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8

Everclear (CLEAR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Everclear (CLEAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 542.70M
$ 542.70M$ 542.70M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.88M
$ 17.88M$ 17.88M
Visų laikų rekordas:
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
Visų laikų minimumas:
$ 0.013397359688044022
$ 0.013397359688044022$ 0.013397359688044022
Dabartinė kaina:
$ 0.01788
$ 0.01788$ 0.01788

Everclear (CLEAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Everclear (CLEAR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CLEAR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CLEAR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CLEAR tokenomiką, galite peržiūrėti CLEAR tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CLEAR

Norite įtraukti Everclear (CLEAR) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CLEAR pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Everclear (CLEAR) Kainų istorija

CLEAR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CLEAR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CLEAR? Mūsų CLEAR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.