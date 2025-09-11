Ontology Gas (ONG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1712. Per pastarąsias 24 valandas ONG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1683 iki aukščiausios $ 0.1721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONG kaina yra $ 4.59254, o žemiausia – $ 0.0393381415969.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONG per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ontology Gas (ONG) rinkos informacija
No.474
$ 72.50M
$ 268.76K
$ 171.20M
423.51M
1,000,000,000
1,000,000,000
42.35%
2019-08-23
$ 1.43
ONT
Dabartinė Ontology Gas rinkos kapitalizacija yra $ 72.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 268.76K. ONG apyvartoje yra 423.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 171.20M
Ontology Gas (ONG) kainos istorija USD
Stebėkite Ontology Gas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000495
+0.29%
30 dienų
$ -0.0027
-1.56%
60 dienų
$ -0.0238
-12.21%
90 dienų
$ +0.0022
+1.30%
Ontology Gas kainos pokytis šiandien
Šiandien ONG užfiksuotas $ +0.000495 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ontology Gas 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0027 (-1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ontology Gas 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONG rodiklis pasikeitė $ -0.0238 (-12.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ontology Gas 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0022 (+1.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ontology Gas (ONG) pokyčius?
ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
Ontology Gas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ontology Gas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ONGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ontology Gas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ontology Gas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ontology Gas kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ontology Gas (ONG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ontology Gas (ONG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ontology Gas prognozes.
Supratimas apie Ontology Gas (ONG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ontology Gas (ONG)
Ieškote, kaip nusipirkti Ontology Gas? Viskas paprasta ir patogu! Ontology Gas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.