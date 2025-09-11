Daugiau apie ONG

Ontology Gas logotipas

Ontology Gas kaina(ONG)

1 ONG į USD – tiesioginė kaina:

$0.1713
$0.1713
+0.29%1D
USD
Ontology Gas (ONG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:44:43(UTC+8)

Ontology Gas (ONG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1683
$ 0.1683
24 val. žemiausia
$ 0.1721
$ 0.1721
24 val. aukščiausia

$ 0.1683
$ 0.1683

$ 0.1721
$ 0.1721

$ 4.59254
$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969

+0.17%

+0.29%

+4.32%

+4.32%

Ontology Gas (ONG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1712. Per pastarąsias 24 valandas ONG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1683 iki aukščiausios $ 0.1721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONG kaina yra $ 4.59254, o žemiausia – $ 0.0393381415969.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONG per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ontology Gas (ONG) rinkos informacija

No.474

$ 72.50M
$ 72.50M

$ 268.76K
$ 268.76K

$ 171.20M
$ 171.20M

423.51M
423.51M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

42.35%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43

ONT

Dabartinė Ontology Gas rinkos kapitalizacija yra $ 72.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 268.76K. ONG apyvartoje yra 423.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 171.20M

Ontology Gas (ONG) kainos istorija USD

Stebėkite Ontology Gas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000495+0.29%
30 dienų$ -0.0027-1.56%
60 dienų$ -0.0238-12.21%
90 dienų$ +0.0022+1.30%
Ontology Gas kainos pokytis šiandien

Šiandien ONG užfiksuotas $ +0.000495 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ontology Gas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0027 (-1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ontology Gas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONG rodiklis pasikeitė $ -0.0238 (-12.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ontology Gas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0022 (+1.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ontology Gas (ONG) pokyčius?

Peržiūrėkite Ontology Gas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ontology Gas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ONGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ontology Gas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ontology Gas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ontology Gas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ontology Gas (ONG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ontology Gas (ONG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ontology Gas prognozes.

Peržiūrėkite Ontology Gas kainos prognozę dabar!

Ontology Gas (ONG) Tokenomika

Supratimas apie Ontology Gas (ONG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ontology Gas (ONG)

Ieškote, kaip nusipirkti Ontology Gas? Viskas paprasta ir patogu! Ontology Gas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ONG į vietos valiutas

1 Ontology Gas(ONG) į VND
4,505.128
1 Ontology Gas(ONG) į AUD
A$0.258512
1 Ontology Gas(ONG) į GBP
0.126688
1 Ontology Gas(ONG) į EUR
0.14552
1 Ontology Gas(ONG) į USD
$0.1712
1 Ontology Gas(ONG) į MYR
RM0.722464
1 Ontology Gas(ONG) į TRY
7.068848
1 Ontology Gas(ONG) į JPY
¥25.1664
1 Ontology Gas(ONG) į ARS
ARS$243.8744
1 Ontology Gas(ONG) į RUB
14.687248
1 Ontology Gas(ONG) į INR
15.11696
1 Ontology Gas(ONG) į IDR
Rp2,806.556928
1 Ontology Gas(ONG) į KRW
238.4388
1 Ontology Gas(ONG) į PHP
9.802912
1 Ontology Gas(ONG) į EGP
￡E.8.24328
1 Ontology Gas(ONG) į BRL
R$0.92448
1 Ontology Gas(ONG) į CAD
C$0.236256
1 Ontology Gas(ONG) į BDT
20.85216
1 Ontology Gas(ONG) į NGN
258.219248
1 Ontology Gas(ONG) į COP
$671.371072
1 Ontology Gas(ONG) į ZAR
R.3.002848
1 Ontology Gas(ONG) į UAH
7.067136
1 Ontology Gas(ONG) į VES
Bs26.7072
1 Ontology Gas(ONG) į CLP
$164.5232
1 Ontology Gas(ONG) į PKR
Rs48.622512
1 Ontology Gas(ONG) į KZT
92.290496
1 Ontology Gas(ONG) į THB
฿5.447584
1 Ontology Gas(ONG) į TWD
NT$5.192496
1 Ontology Gas(ONG) į AED
د.إ0.628304
1 Ontology Gas(ONG) į CHF
Fr0.135248
1 Ontology Gas(ONG) į HKD
HK$1.331936
1 Ontology Gas(ONG) į AMD
֏65.417232
1 Ontology Gas(ONG) į MAD
.د.م1.545936
1 Ontology Gas(ONG) į MXN
$3.189456
1 Ontology Gas(ONG) į SAR
ريال0.642
1 Ontology Gas(ONG) į PLN
0.623168
1 Ontology Gas(ONG) į RON
лв0.743008
1 Ontology Gas(ONG) į SEK
kr1.602432
1 Ontology Gas(ONG) į BGN
лв0.285904
1 Ontology Gas(ONG) į HUF
Ft57.622496
1 Ontology Gas(ONG) į CZK
3.574656
1 Ontology Gas(ONG) į KWD
د.ك0.052216
1 Ontology Gas(ONG) į ILS
0.570096
1 Ontology Gas(ONG) į AOA
Kz156.060784
1 Ontology Gas(ONG) į BHD
.د.ب0.0645424
1 Ontology Gas(ONG) į BMD
$0.1712
1 Ontology Gas(ONG) į DKK
kr1.092256
1 Ontology Gas(ONG) į HNL
L4.487152
1 Ontology Gas(ONG) į MUR
7.799872
1 Ontology Gas(ONG) į NAD
$3.009696
1 Ontology Gas(ONG) į NOK
kr1.701728
1 Ontology Gas(ONG) į NZD
$0.287616
1 Ontology Gas(ONG) į PAB
B/.0.1712
1 Ontology Gas(ONG) į PGK
K0.725888
1 Ontology Gas(ONG) į QAR
ر.ق0.623168
1 Ontology Gas(ONG) į RSD
дин.17.155952

Ontology Gas išteklius

Išsamesnei Ontology Gas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ontology Gas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ontology Gas

Kiek Ontology Gas(ONG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONG kaina USD valiuta yra 0.1712USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONG į USD kaina?
Dabartinė ONG kaina USD valiuta yra $ 0.1712. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ontology Gas rinkos kapitalizacija?
ONG rinkos kapitalizacija yra $ 72.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONG apyvartoje?
ONG apyvartoje yra 423.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONG kaina?
ONG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.59254USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONG kaina?
ONG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0393381415969USD.
Kokia yra ONG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONG yra $ 268.76KUSD.
Ar ONG kaina šiais metais kils?
ONG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:44:43(UTC+8)

Ontology Gas (ONG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.1713
