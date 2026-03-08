Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriaiGOLDUždirbtiĮvykių centras
Daugiau
Šiandienos tiesioginė CrypstocksAI kaina yra 0.0003981 USD.MVP Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite MVP į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė CrypstocksAI kaina yra 0.0003981 USD.MVP Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite MVP į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

Daugiau apie MVP

MVP Kainos informacija

Kas yra MVP

MVP Baltoji knyga

MVP Oficiali svetainė

MVP Tokenomika

MVP Kainų prognozė

MVP Istorija

MVP pirkimo vadovas

MVPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MVP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CrypstocksAI logotipas

CrypstocksAI kaina(MVP)

1 MVP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003981
$0.0003981$0.0003981
-3.27%1D
USD
CrypstocksAI (MVP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 19:56:41(UTC+8)

CrypstocksAI kaina šiandien

Šiandienos CrypstocksAI (MVP) tiesioginė kaina yra $ 0.0003981, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 3.27%. Dabartinis MVP į USD konversijos rodiklis yra $ 0.0003981 už MVP.

CrypstocksAI šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #5436 vietą $ 0.00, o apyvartoje yra 0.00 MVP. Per pastarąsias 24 valandas MVP prekyba svyravo tarp $ 0.0003894 (žemiausios) ir $ 0.0004246 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.034922192238754354, o visų laikų žemiausia – $ 0.000079294709520812.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip MVP judėjo 0.00% per pastarąją valandą ir -24.74% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 286.15.

CrypstocksAI (MVP) rinkos informacija

No.5436

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 286.15
$ 286.15$ 286.15

$ 398.10K
$ 398.10K$ 398.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė CrypstocksAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 286.15. MVP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 398.10K

CrypstocksAI Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003894
$ 0.0003894$ 0.0003894
24 val. žemiausia
$ 0.0004246
$ 0.0004246$ 0.0004246
24 val. aukščiausia

$ 0.0003894
$ 0.0003894$ 0.0003894

$ 0.0004246
$ 0.0004246$ 0.0004246

$ 0.034922192238754354
$ 0.034922192238754354$ 0.034922192238754354

$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812$ 0.000079294709520812

0.00%

-3.27%

-24.74%

-24.74%

CrypstocksAI (MVP) kainos istorija USD

Stebėkite CrypstocksAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000013458-3.27%
30 dienų$ -0.0001444-26.62%
60 dienų$ -0.0001019-20.38%
90 dienų$ -0.0001019-20.38%
CrypstocksAI kainos pokytis šiandien

Šiandien MVP užfiksuotas $ -0.000013458 (-3.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CrypstocksAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001444 (-26.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CrypstocksAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MVP rodiklis pasikeitė $ -0.0001019 (-20.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CrypstocksAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001019 (-20.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CrypstocksAI (MVP) pokyčius?

Peržiūrėkite CrypstocksAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė CrypstocksAI

CrypstocksAI (MVP) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MVP 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
CrypstocksAI (MVP) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. CrypstocksAI kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia CrypstocksAI kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų MVP kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami CrypstocksAI Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti CrypstocksAI Lietuva

Pasiruošę pradėti su CrypstocksAI? MVP pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąCrypstocksAI. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo CrypstocksAI (MVP) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 0.00 tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir CrypstocksAI bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti CrypstocksAI (MVP) vadovas

Ką galite daryti su CrypstocksAI

CrypstocksAI nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

    MEXC „Launchpool“

    Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas CrypstocksAI (MVP) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra CrypstocksAI (MVP)

Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.

CrypstocksAI išteklius

Išsamesnei CrypstocksAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CrypstocksAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CrypstocksAI

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 19:56:41(UTC+8)

CrypstocksAI (MVP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

CrypstocksAI Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025
Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025
Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Naršyti daugiau apie CrypstocksAI

MVP USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos MVP pozicijos su svertu. Išbandykite MVPUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba CrypstocksAI (MVP) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę CrypstocksAI kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
MVP/USDT
$0.0003981
$0.0003981$0.0003981
-3.27%
0.00% (USDT)

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

Populiariausios kriptovaliutos su rinkos duomenimis, prieinamos MEXC platformoje

KARŠTA

Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Naujai pridėta

Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai

Nexira DAEP

Nexira DAEP

NEXI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AixPlay

AixPlay

AIXPLAY

$0.0000000
$0.0000000$0.0000000

0.00%

PMM

PMM

PMM

$2.9999
$2.9999$2.9999

+1,099.96%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.0631
$0.0631$0.0631

-30.96%

FOODAM

FOODAM

FD

$4.5806
$4.5806$4.5806

-46.11%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

PMM

PMM

PMM

$2.9999
$2.9999$2.9999

+1,099.96%

Whispr

Whispr

WHSPR

$0.02151
$0.02151$0.02151

+142.77%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.00000011539
$0.00000011539$0.00000011539

+86.95%

dego.finance

dego.finance

DEGO

$0.5812
$0.5812$0.5812

+63.02%

Naoris Protocol

Naoris Protocol

NAORIS

$0.03328
$0.03328$0.03328

+32.01%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MVP-į-USD skaičiuoklė

Suma

MVP
MVP
USD
USD

1 MVP = 0.000398 USD