Banana Gun (BANANA) realiojo laiko kaina yra $ 21.04. Per pastarąsias 24 valandas BANANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 20.03 iki aukščiausios $ 21.4 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANANA kaina yra $ 78.69544217538915, o žemiausia – $ 4.913122153494544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Banana Gun (BANANA) rinkos informacija
No.426
$ 84.25M
$ 84.25M$ 84.25M
$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M
$ 210.40M
$ 210.40M$ 210.40M
4.00M
4.00M 4.00M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
8,453,114.49463985
8,453,114.49463985 8,453,114.49463985
40.04%
ETH
Dabartinė Banana Gun rinkos kapitalizacija yra $ 84.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.84M. BANANA apyvartoje yra 4.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 8453114.49463985. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 210.40M
Banana Gun (BANANA) kainos istorija USD
Stebėkite Banana Gun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.1697
-0.80%
30 dienų
$ -4.04
-16.11%
60 dienų
$ +1.88
+9.81%
90 dienų
$ +2.8
+15.35%
Banana Gun kainos pokytis šiandien
Šiandien BANANA užfiksuotas $ -0.1697 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Banana Gun 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.04 (-16.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Banana Gun 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANANA rodiklis pasikeitė $ +1.88 (+9.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Banana Gun 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.8 (+15.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Banana Gun (BANANA) pokyčius?
Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.
Banana Gun galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Banana Gun investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Banana Gun, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Banana Gun kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Banana Gun (BANANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banana Gun (BANANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banana Gun prognozes.
Supratimas apie Banana Gun (BANANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Banana Gun (BANANA)
Ieškote, kaip nusipirkti Banana Gun? Viskas paprasta ir patogu! Banana Gun lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.