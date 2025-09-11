Daugiau apie BANANA

BANANA Kainos informacija

BANANA Baltoji knyga

BANANA Oficiali svetainė

BANANA Tokenomika

BANANA Kainų prognozė

BANANA Istorija

BANANA pirkimo vadovas

BANANAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BANANA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Banana Gun logotipas

Banana Gun kaina(BANANA)

1 BANANA į USD – tiesioginė kaina:

$21.04
$21.04$21.04
-0.80%1D
USD
Banana Gun (BANANA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:21(UTC+8)

Banana Gun (BANANA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 20.03
$ 20.03$ 20.03
24 val. žemiausia
$ 21.4
$ 21.4$ 21.4
24 val. aukščiausia

$ 20.03
$ 20.03$ 20.03

$ 21.4
$ 21.4$ 21.4

$ 78.69544217538915
$ 78.69544217538915$ 78.69544217538915

$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544$ 4.913122153494544

+0.19%

-0.80%

+12.15%

+12.15%

Banana Gun (BANANA) realiojo laiko kaina yra $ 21.04. Per pastarąsias 24 valandas BANANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 20.03 iki aukščiausios $ 21.4 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANANA kaina yra $ 78.69544217538915, o žemiausia – $ 4.913122153494544.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Banana Gun (BANANA) rinkos informacija

No.426

$ 84.25M
$ 84.25M$ 84.25M

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 210.40M
$ 210.40M$ 210.40M

4.00M
4.00M 4.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,453,114.49463985
8,453,114.49463985 8,453,114.49463985

40.04%

ETH

Dabartinė Banana Gun rinkos kapitalizacija yra $ 84.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.84M. BANANA apyvartoje yra 4.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 8453114.49463985. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 210.40M

Banana Gun (BANANA) kainos istorija USD

Stebėkite Banana Gun kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.1697-0.80%
30 dienų$ -4.04-16.11%
60 dienų$ +1.88+9.81%
90 dienų$ +2.8+15.35%
Banana Gun kainos pokytis šiandien

Šiandien BANANA užfiksuotas $ -0.1697 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Banana Gun 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.04 (-16.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Banana Gun 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANANA rodiklis pasikeitė $ +1.88 (+9.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Banana Gun 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.8 (+15.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Banana Gun (BANANA) pokyčius?

Peržiūrėkite Banana Gun kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Banana Gun investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BANANAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Banana Gun mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Banana Gun, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Banana Gun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Banana Gun (BANANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banana Gun (BANANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banana Gun prognozes.

Peržiūrėkite Banana Gun kainos prognozę dabar!

Banana Gun (BANANA) Tokenomika

Supratimas apie Banana Gun (BANANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Banana Gun (BANANA)

Ieškote, kaip nusipirkti Banana Gun? Viskas paprasta ir patogu! Banana Gun lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BANANA į vietos valiutas

1 Banana Gun(BANANA) į VND
553,667.6
1 Banana Gun(BANANA) į AUD
A$31.7704
1 Banana Gun(BANANA) į GBP
15.3592
1 Banana Gun(BANANA) į EUR
17.884
1 Banana Gun(BANANA) į USD
$21.04
1 Banana Gun(BANANA) į MYR
RM88.7888
1 Banana Gun(BANANA) į TRY
868.5312
1 Banana Gun(BANANA) į JPY
¥3,092.88
1 Banana Gun(BANANA) į ARS
ARS$29,971.48
1 Banana Gun(BANANA) į RUB
1,777.6696
1 Banana Gun(BANANA) į INR
1,854.8864
1 Banana Gun(BANANA) į IDR
Rp344,917.9776
1 Banana Gun(BANANA) į KRW
29,222.0352
1 Banana Gun(BANANA) į PHP
1,202.436
1 Banana Gun(BANANA) į EGP
￡E.1,013.076
1 Banana Gun(BANANA) į BRL
R$113.616
1 Banana Gun(BANANA) į CAD
C$29.0352
1 Banana Gun(BANANA) į BDT
2,562.672
1 Banana Gun(BANANA) į NGN
31,734.4216
1 Banana Gun(BANANA) į COP
$82,509.6224
1 Banana Gun(BANANA) į ZAR
R.367.9896
1 Banana Gun(BANANA) į UAH
868.5312
1 Banana Gun(BANANA) į VES
Bs3,282.24
1 Banana Gun(BANANA) į CLP
$20,219.44
1 Banana Gun(BANANA) į PKR
Rs5,975.5704
1 Banana Gun(BANANA) į KZT
11,342.2432
1 Banana Gun(BANANA) į THB
฿668.6512
1 Banana Gun(BANANA) į TWD
NT$638.564
1 Banana Gun(BANANA) į AED
د.إ77.2168
1 Banana Gun(BANANA) į CHF
Fr16.6216
1 Banana Gun(BANANA) į HKD
HK$163.6912
1 Banana Gun(BANANA) į AMD
֏8,039.5944
1 Banana Gun(BANANA) į MAD
.د.م189.9912
1 Banana Gun(BANANA) į MXN
$391.344
1 Banana Gun(BANANA) į SAR
ريال78.9
1 Banana Gun(BANANA) į PLN
76.5856
1 Banana Gun(BANANA) į RON
лв91.3136
1 Banana Gun(BANANA) į SEK
kr196.724
1 Banana Gun(BANANA) į BGN
лв35.1368
1 Banana Gun(BANANA) į HUF
Ft7,072.1752
1 Banana Gun(BANANA) į CZK
438.8944
1 Banana Gun(BANANA) į KWD
د.ك6.4172
1 Banana Gun(BANANA) į ILS
69.8528
1 Banana Gun(BANANA) į AOA
Kz19,249.7064
1 Banana Gun(BANANA) į BHD
.د.ب7.93208
1 Banana Gun(BANANA) į BMD
$21.04
1 Banana Gun(BANANA) į DKK
kr134.2352
1 Banana Gun(BANANA) į HNL
L551.4584
1 Banana Gun(BANANA) į MUR
957.32
1 Banana Gun(BANANA) į NAD
$369.8832
1 Banana Gun(BANANA) į NOK
kr208.9272
1 Banana Gun(BANANA) į NZD
$35.3472
1 Banana Gun(BANANA) į PAB
B/.21.04
1 Banana Gun(BANANA) į PGK
K89.2096
1 Banana Gun(BANANA) į QAR
ر.ق76.5856
1 Banana Gun(BANANA) į RSD
дин.2,107.156

Banana Gun išteklius

Išsamesnei Banana Gun analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Banana Gun svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Banana Gun

Kiek Banana Gun(BANANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BANANA kaina USD valiuta yra 21.04USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BANANA į USD kaina?
Dabartinė BANANA kaina USD valiuta yra $ 21.04. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Banana Gun rinkos kapitalizacija?
BANANA rinkos kapitalizacija yra $ 84.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BANANA apyvartoje?
BANANA apyvartoje yra 4.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BANANA kaina?
BANANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 78.69544217538915USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BANANA kaina?
BANANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 4.913122153494544USD.
Kokia yra BANANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BANANA yra $ 1.84MUSD.
Ar BANANA kaina šiais metais kils?
BANANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BANANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:21(UTC+8)

Banana Gun (BANANA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BANANA-į-USD skaičiuoklė

Suma

BANANA
BANANA
USD
USD

1 BANANA = 21.04 USD

Prekiauti BANANA

BANANAUSDT
$21.04
$21.04$21.04
-0.84%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis