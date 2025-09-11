Babylon (BABY) realiojo laiko kaina yra $ 0.05058. Per pastarąsias 24 valandas BABY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04932 iki aukščiausios $ 0.05119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABY kaina yra $ 0.17283055403102, o žemiausia – $ 0.03804514614989939.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABY per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Babylon (BABY) rinkos informacija
$ 132.58M
$ 1.31M
$ 523.61M
2.62B
--
10,352,177,653
0.01%
Dabartinė Babylon rinkos kapitalizacija yra $ 132.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31M. BABY apyvartoje yra 2.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 10352177653. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 523.61M
Babylon (BABY) kainos istorija USD
Stebėkite Babylon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001664
+0.33%
30 dienų
$ -0.00978
-16.21%
60 dienų
$ -0.00006
-0.12%
90 dienų
$ -0.00423
-7.72%
Babylon kainos pokytis šiandien
Šiandien BABY užfiksuotas $ +0.0001664 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Babylon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00978 (-16.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Babylon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABY rodiklis pasikeitė $ -0.00006 (-0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Babylon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00423 (-7.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Babylon (BABY) pokyčius?
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Babylon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BABYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Babylon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Babylon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Babylon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Babylon (BABY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Babylon (BABY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Babylon prognozes.
Supratimas apie Babylon (BABY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Babylon (BABY)
Ieškote, kaip nusipirkti Babylon? Viskas paprasta ir patogu! Babylon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.