Babylon kaina(BABY)

1 BABY į USD – tiesioginė kaina:

Babylon (BABY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:16(UTC+8)

Babylon (BABY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.32%

+0.33%

+12.44%

+12.44%

Babylon (BABY) realiojo laiko kaina yra $ 0.05058. Per pastarąsias 24 valandas BABY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04932 iki aukščiausios $ 0.05119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABY kaina yra $ 0.17283055403102, o žemiausia – $ 0.03804514614989939.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABY per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Babylon (BABY) rinkos informacija

No.307

0.01%

BABYLON

Dabartinė Babylon rinkos kapitalizacija yra $ 132.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31M. BABY apyvartoje yra 2.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 10352177653. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 523.61M

Babylon (BABY) kainos istorija USD

Stebėkite Babylon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001664+0.33%
30 dienų$ -0.00978-16.21%
60 dienų$ -0.00006-0.12%
90 dienų$ -0.00423-7.72%
Babylon kainos pokytis šiandien

Šiandien BABY užfiksuotas $ +0.0001664 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Babylon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00978 (-16.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Babylon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABY rodiklis pasikeitė $ -0.00006 (-0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Babylon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00423 (-7.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Babylon (BABY) pokyčius?

Peržiūrėkite Babylon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Babylon (BABY)

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Babylon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Babylon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BABYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Babylon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Babylon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Babylon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Babylon (BABY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Babylon (BABY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Babylon prognozes.

Peržiūrėkite Babylon kainos prognozę dabar!

Babylon (BABY) Tokenomika

Supratimas apie Babylon (BABY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Babylon (BABY)

Ieškote, kaip nusipirkti Babylon? Viskas paprasta ir patogu! Babylon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABY į vietos valiutas

1 Babylon(BABY) į VND
1 Babylon(BABY) į AUD
1 Babylon(BABY) į GBP
1 Babylon(BABY) į EUR
1 Babylon(BABY) į USD
1 Babylon(BABY) į MYR
1 Babylon(BABY) į TRY
1 Babylon(BABY) į JPY
1 Babylon(BABY) į ARS
1 Babylon(BABY) į RUB
1 Babylon(BABY) į INR
1 Babylon(BABY) į IDR
1 Babylon(BABY) į KRW
1 Babylon(BABY) į PHP
1 Babylon(BABY) į EGP
1 Babylon(BABY) į BRL
1 Babylon(BABY) į CAD
1 Babylon(BABY) į BDT
1 Babylon(BABY) į NGN
1 Babylon(BABY) į COP
1 Babylon(BABY) į ZAR
1 Babylon(BABY) į UAH
1 Babylon(BABY) į VES
1 Babylon(BABY) į CLP
1 Babylon(BABY) į PKR
1 Babylon(BABY) į KZT
1 Babylon(BABY) į THB
1 Babylon(BABY) į TWD
1 Babylon(BABY) į AED
1 Babylon(BABY) į CHF
1 Babylon(BABY) į HKD
1 Babylon(BABY) į AMD
1 Babylon(BABY) į MAD
1 Babylon(BABY) į MXN
1 Babylon(BABY) į SAR
1 Babylon(BABY) į PLN
1 Babylon(BABY) į RON
1 Babylon(BABY) į SEK
1 Babylon(BABY) į BGN
1 Babylon(BABY) į HUF
1 Babylon(BABY) į CZK
1 Babylon(BABY) į KWD
1 Babylon(BABY) į ILS
1 Babylon(BABY) į AOA
1 Babylon(BABY) į BHD
1 Babylon(BABY) į BMD
1 Babylon(BABY) į DKK
1 Babylon(BABY) į HNL
1 Babylon(BABY) į MUR
1 Babylon(BABY) į NAD
1 Babylon(BABY) į NOK
1 Babylon(BABY) į NZD
1 Babylon(BABY) į PAB
1 Babylon(BABY) į PGK
1 Babylon(BABY) į QAR
1 Babylon(BABY) į RSD
дин.5.0660928

Babylon išteklius

Išsamesnei Babylon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Babylon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Babylon

Kiek Babylon(BABY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABY kaina USD valiuta yra 0.05058USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABY į USD kaina?
Dabartinė BABY kaina USD valiuta yra $ 0.05058. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Babylon rinkos kapitalizacija?
BABY rinkos kapitalizacija yra $ 132.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABY apyvartoje?
BABY apyvartoje yra 2.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABY kaina?
BABY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17283055403102USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABY kaina?
BABY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03804514614989939USD.
Kokia yra BABY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABY yra $ 1.31MUSD.
Ar BABY kaina šiais metais kils?
BABY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:16(UTC+8)

Babylon (BABY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

