Sleepless AI kaina(AI)

$0.1428
Sleepless AI (AI) kainos grafikas realiu laiku
Sleepless AI (AI) kainos informacija (USD)

$ 0.1373
24 val. žemiausia
$ 0.1544
24 val. aukščiausia

$ 0.1373
$ 0.1544
$ 2.3774513979494185
$ 0.09675355458008243
Sleepless AI (AI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1429. Per pastarąsias 24 valandas AI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1373 iki aukščiausios $ 0.1544 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AI kaina yra $ 2.3774513979494185, o žemiausia – $ 0.09675355458008243.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AI per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sleepless AI (AI) rinkos informacija

No.548

$ 57.20M
$ 2.10M
$ 142.90M
400.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
Dabartinė Sleepless AI rinkos kapitalizacija yra $ 57.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.10M. AI apyvartoje yra 400.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 142.90M

Sleepless AI (AI) kainos istorija USD

Stebėkite Sleepless AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0014+0.99%
30 dienų$ +0.0188+15.14%
60 dienų$ -0.0036-2.46%
90 dienų$ +0.0212+17.41%
Sleepless AI kainos pokytis šiandien

Šiandien AI užfiksuotas $ +0.0014 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sleepless AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0188 (+15.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sleepless AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AI rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-2.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sleepless AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0212 (+17.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sleepless AI (AI) pokyčius?

Peržiūrėkite Sleepless AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sleepless AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sleepless AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sleepless AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sleepless AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sleepless AI (AI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sleepless AI (AI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sleepless AI prognozes.

Peržiūrėkite Sleepless AI kainos prognozę dabar!

Sleepless AI (AI) Tokenomika

Supratimas apie Sleepless AI (AI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sleepless AI (AI)

Ieškote, kaip nusipirkti Sleepless AI? Viskas paprasta ir patogu! Sleepless AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AI į vietos valiutas

1 Sleepless AI(AI) į VND
3,760.4135
1 Sleepless AI(AI) į AUD
A$0.215779
1 Sleepless AI(AI) į GBP
0.104317
1 Sleepless AI(AI) į EUR
0.121465
1 Sleepless AI(AI) į USD
$0.1429
1 Sleepless AI(AI) į MYR
RM0.603038
1 Sleepless AI(AI) į TRY
5.900341
1 Sleepless AI(AI) į JPY
¥21.0063
1 Sleepless AI(AI) į ARS
ARS$203.56105
1 Sleepless AI(AI) į RUB
12.182225
1 Sleepless AI(AI) į INR
12.610925
1 Sleepless AI(AI) į IDR
Rp2,342.622576
1 Sleepless AI(AI) į KRW
199.023975
1 Sleepless AI(AI) į PHP
8.175309
1 Sleepless AI(AI) į EGP
￡E.6.880635
1 Sleepless AI(AI) į BRL
R$0.77166
1 Sleepless AI(AI) į CAD
C$0.197202
1 Sleepless AI(AI) į BDT
17.40522
1 Sleepless AI(AI) į NGN
215.534641
1 Sleepless AI(AI) į COP
$560.390924
1 Sleepless AI(AI) į ZAR
R.2.50075
1 Sleepless AI(AI) į UAH
5.898912
1 Sleepless AI(AI) į VES
Bs22.2924
1 Sleepless AI(AI) į CLP
$137.3269
1 Sleepless AI(AI) į PKR
Rs40.585029
1 Sleepless AI(AI) į KZT
77.034532
1 Sleepless AI(AI) į THB
฿4.54422
1 Sleepless AI(AI) į TWD
NT$4.331299
1 Sleepless AI(AI) į AED
د.إ0.524443
1 Sleepless AI(AI) į CHF
Fr0.112891
1 Sleepless AI(AI) į HKD
HK$1.111762
1 Sleepless AI(AI) į AMD
֏54.603519
1 Sleepless AI(AI) į MAD
.د.م1.290387
1 Sleepless AI(AI) į MXN
$2.659369
1 Sleepless AI(AI) į SAR
ريال0.535875
1 Sleepless AI(AI) į PLN
0.520156
1 Sleepless AI(AI) į RON
лв0.618757
1 Sleepless AI(AI) į SEK
kr1.336115
1 Sleepless AI(AI) į BGN
лв0.238643
1 Sleepless AI(AI) į HUF
Ft48.065844
1 Sleepless AI(AI) į CZK
2.982323
1 Sleepless AI(AI) į KWD
د.ك0.0435845
1 Sleepless AI(AI) į ILS
0.474428
1 Sleepless AI(AI) į AOA
Kz130.263353
1 Sleepless AI(AI) į BHD
.د.ب0.0538733
1 Sleepless AI(AI) į BMD
$0.1429
1 Sleepless AI(AI) į DKK
kr0.911702
1 Sleepless AI(AI) į HNL
L3.745409
1 Sleepless AI(AI) į MUR
6.510524
1 Sleepless AI(AI) į NAD
$2.512182
1 Sleepless AI(AI) į NOK
kr1.420426
1 Sleepless AI(AI) į NZD
$0.240072
1 Sleepless AI(AI) į PAB
B/.0.1429
1 Sleepless AI(AI) į PGK
K0.605896
1 Sleepless AI(AI) į QAR
ر.ق0.520156
1 Sleepless AI(AI) į RSD
дин.14.317151

Sleepless AI išteklius

Išsamesnei Sleepless AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sleepless AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sleepless AI

Kiek Sleepless AI(AI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AI kaina USD valiuta yra 0.1429USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AI į USD kaina?
Dabartinė AI kaina USD valiuta yra $ 0.1429. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sleepless AI rinkos kapitalizacija?
AI rinkos kapitalizacija yra $ 57.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AI apyvartoje?
AI apyvartoje yra 400.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AI kaina?
AI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.3774513979494185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AI kaina?
AI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09675355458008243USD.
Kokia yra AI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AI yra $ 2.10MUSD.
Ar AI kaina šiais metais kils?
AI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sleepless AI (AI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 AI = 0.1429 USD

Prekiauti AI

