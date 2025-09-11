Sleepless AI (AI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1429. Per pastarąsias 24 valandas AI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1373 iki aukščiausios $ 0.1544 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AI kaina yra $ 2.3774513979494185, o žemiausia – $ 0.09675355458008243.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AI per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sleepless AI (AI) rinkos informacija
No.548
$ 57.20M
$ 2.10M
$ 142.90M
400.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
40.02%
BSC
Dabartinė Sleepless AI rinkos kapitalizacija yra $ 57.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.10M. AI apyvartoje yra 400.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 142.90M
Sleepless AI (AI) kainos istorija USD
Stebėkite Sleepless AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0014
+0.99%
30 dienų
$ +0.0188
+15.14%
60 dienų
$ -0.0036
-2.46%
90 dienų
$ +0.0212
+17.41%
Sleepless AI kainos pokytis šiandien
Šiandien AI užfiksuotas $ +0.0014 (+0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sleepless AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0188 (+15.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sleepless AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AI rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-2.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sleepless AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0212 (+17.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sleepless AI (AI) pokyčius?
Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.
Sleepless AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sleepless AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sleepless AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sleepless AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sleepless AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sleepless AI (AI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sleepless AI (AI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sleepless AI prognozes.
Supratimas apie Sleepless AI (AI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sleepless AI (AI)
Ieškote, kaip nusipirkti Sleepless AI? Viskas paprasta ir patogu! Sleepless AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.