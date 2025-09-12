Banana Gun (BANANA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Banana Gun kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BANANA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Banana Gun kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Banana Gun kainos prognozė
$21.13
$21.13
+2.12%
USD
Faktinis
Prognozė
Banana Gun Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Banana Gun galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 21.13 prekybos kainą 2025 m.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Banana Gun galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 22.1865 prekybos kainą 2026 m.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BANANA ateities kaina yra $ 23.2958 su 10.25% augimo norma.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BANANA ateities kaina yra $ 24.4606 su 15.76% augimo norma.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BANANA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 25.6836, o augimo norma – 21.55%.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BANANA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 26.9678, o augimo norma – 27.63%.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Banana Gun kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 43.9277 prekybos kainą.

Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Banana Gun kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 71.5536 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 21.13
    0.00%
  • 2026
    $ 22.1865
    5.00%
  • 2027
    $ 23.2958
    10.25%
  • 2028
    $ 24.4606
    15.76%
  • 2029
    $ 25.6836
    21.55%
  • 2030
    $ 26.9678
    27.63%
  • 2031
    $ 28.3162
    34.01%
  • 2032
    $ 29.7320
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 31.2186
    47.75%
  • 2034
    $ 32.7795
    55.13%
  • 2035
    $ 34.4185
    62.89%
  • 2036
    $ 36.1394
    71.03%
  • 2037
    $ 37.9464
    79.59%
  • 2038
    $ 39.8437
    88.56%
  • 2039
    $ 41.8359
    97.99%
  • 2040
    $ 43.9277
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Banana Gun kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 21.13
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 21.1328
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 21.1502
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 21.2168
    0.41%
Banana Gun (BANANA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BANANA kaina yra $21.13. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Banana Gun (BANANA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BANANA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $21.1328. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Banana Gun (BANANA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BANANA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $21.1502. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Banana Gun (BANANA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BANANA kaina yra $21.2168. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Banana Gun kainų statistika

$ 21.13
$ 21.13

+2.12%

$ 84.61M
$ 84.61M

4.00M
4.00M

$ 949.62K
$ 949.62K

--

Naujausia BANANA kaina yra $ 21.13. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 949.62K.
Be to, BANANA turi 4.00M apyvartą ir $ 84.61M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Banana Gun (BANANA)

Bandote įsigyti BANANA? Dabar galite BANANA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Banana Gun ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BANANA dabar

Banana Gun istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Banana Gun, dabartinė Banana Gun kaina yra 21.13USD. Apyvartinė Banana Gun (BANANA) pasiūla yra 0.00 BANANA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $84.61M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.179999
    $ 21.44
    $ 20.53
  • 7 dienos
    0.12%
    $ 2.1799
    $ 21.44
    $ 18.39
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -5.8599
    $ 27.49
    $ 17.87
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Banana Gun kaina pasikeitė $0.179999, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Banana Gun buvo prekiaujama aukščiausia $21.44 ir žemiausia $18.39. Kainos pokytis buvo 0.12%. Ši naujausia tendencija parodo BANANA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Banana Gun įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.8599 vertę. Tai rodo, kad BANANA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Banana Gun kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BANANA kainų istoriją

Kaip veikia Banana Gun (BANANA) kainų prognozės modulis?

Banana Gun Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BANANA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Banana Gun ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BANANA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Banana Gun kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BANANA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BANANA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Banana Gun potencialą.

Kodėl BANANA kainų prognozė yra svarbi?

BANANA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BANANA dabar?
Pagal jūsų prognozes, BANANA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BANANA kainų prognozė?
Remiantis Banana Gun (BANANA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BANANA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BANANA 2026 m.?
1 vieneto Banana Gun (BANANA) kaina šiandien yra $21.13. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BANANA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BANANA kaina 2027 m.?
Banana Gun (BANANA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BANANA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BANANA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Banana Gun (BANANA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BANANA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Banana Gun (BANANA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BANANA 2030 m.?
1 vieneto Banana Gun (BANANA) kaina šiandien yra $21.13. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BANANA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BANANA kainų prognozė 2040 metams?
Banana Gun (BANANA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BANANA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.