BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

VardasBANANA

ReitingasNo.463

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)218.91%

Cirkuliuojantis kiekis4,004,369.65788956

Maksimali pasiūla10,000,000

Bendra pasiūla8,453,104.49463985

Cirkuliacijos norma0.4004%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas78.69544217538915,2024-07-20

Mažiausia kaina4.913122153494544,2023-10-12

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...