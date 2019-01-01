Banana Gun (BANANA) Tokenomika

Banana Gun (BANANA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBanana Gun (BANANA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Banana Gun (BANANA) Informacija

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Oficiali svetainė:
https://bananagun.io/
Baltoji knyga:
https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4

Banana Gun (BANANA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Banana Gun (BANANA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 89.54M
$ 89.54M$ 89.54M
Bendra pasiūla:
$ 8.45M
$ 8.45M$ 8.45M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 223.60M
$ 223.60M$ 223.60M
Visų laikų rekordas:
$ 81.883
$ 81.883$ 81.883
Visų laikų minimumas:
$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544$ 4.913122153494544
Dabartinė kaina:
$ 22.36
$ 22.36$ 22.36

Banana Gun (BANANA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Banana Gun (BANANA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BANANA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BANANA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BANANA tokenomiką, galite peržiūrėti BANANA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BANANA

Norite įtraukti Banana Gun (BANANA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BANANA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Banana Gun (BANANA) Kainų istorija

BANANA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BANANA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BANANA? Mūsų BANANA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.