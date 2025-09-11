Solidus Ai Tech (AITECH) realiojo laiko kaina yra $ 0.03362. Per pastarąsias 24 valandas AITECH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0321 iki aukščiausios $ 0.03383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AITECH kaina yra $ 0.49763528365825555, o žemiausia – $ 0.012467981829482607.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AITECH per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Solidus Ai Tech (AITECH) rinkos informacija
No.569
$ 53.54M
$ 53.54M$ 53.54M
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
$ 67.24M
$ 67.24M$ 67.24M
1.59B
1.59B 1.59B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,987,211,428
1,987,211,428 1,987,211,428
79.62%
BSC
Dabartinė Solidus Ai Tech rinkos kapitalizacija yra $ 53.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.48M. AITECH apyvartoje yra 1.59B vienetų, o bendras kiekis siekia 1987211428. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.24M
Solidus Ai Tech (AITECH) kainos istorija USD
Stebėkite Solidus Ai Tech kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0009186
+2.81%
30 dienų
$ -0.00727
-17.78%
60 dienų
$ -0.00702
-17.28%
90 dienų
$ -0.01684
-33.38%
Solidus Ai Tech kainos pokytis šiandien
Šiandien AITECH užfiksuotas $ +0.0009186 (+2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Solidus Ai Tech 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00727 (-17.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Solidus Ai Tech 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AITECH rodiklis pasikeitė $ -0.00702 (-17.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Solidus Ai Tech 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01684 (-33.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solidus Ai Tech (AITECH) pokyčius?
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad.
GPU Marketplace:
Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates.
AI Marketplace:
Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions.
AITECH Pad Launchpad:
Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad.
$AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain.
Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solidus Ai Tech investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AITECHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solidus Ai Tech mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solidus Ai Tech, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Solidus Ai Tech kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Solidus Ai Tech (AITECH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solidus Ai Tech (AITECH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solidus Ai Tech prognozes.
Supratimas apie Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITECHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Solidus Ai Tech (AITECH)
Ieškote, kaip nusipirkti Solidus Ai Tech? Viskas paprasta ir patogu! Solidus Ai Tech lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.