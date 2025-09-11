Daugiau apie AITECH

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech kaina(AITECH)

1 AITECH į USD – tiesioginė kaina:

$0.03361
$0.03361$0.03361
+2.81%1D
USD
Solidus Ai Tech (AITECH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:16:19(UTC+8)

Solidus Ai Tech (AITECH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0321
$ 0.0321$ 0.0321
24 val. žemiausia
$ 0.03383
$ 0.03383$ 0.03383
24 val. aukščiausia

$ 0.0321
$ 0.0321$ 0.0321

$ 0.03383
$ 0.03383$ 0.03383

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.012467981829482607
$ 0.012467981829482607$ 0.012467981829482607

-0.39%

+2.81%

+8.73%

+8.73%

Solidus Ai Tech (AITECH) realiojo laiko kaina yra $ 0.03362. Per pastarąsias 24 valandas AITECH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0321 iki aukščiausios $ 0.03383 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AITECH kaina yra $ 0.49763528365825555, o žemiausia – $ 0.012467981829482607.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AITECH per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solidus Ai Tech (AITECH) rinkos informacija

No.569

$ 53.54M
$ 53.54M$ 53.54M

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 67.24M
$ 67.24M$ 67.24M

1.59B
1.59B 1.59B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,987,211,428
1,987,211,428 1,987,211,428

79.62%

BSC

Dabartinė Solidus Ai Tech rinkos kapitalizacija yra $ 53.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.48M. AITECH apyvartoje yra 1.59B vienetų, o bendras kiekis siekia 1987211428. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.24M

Solidus Ai Tech (AITECH) kainos istorija USD

Stebėkite Solidus Ai Tech kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009186+2.81%
30 dienų$ -0.00727-17.78%
60 dienų$ -0.00702-17.28%
90 dienų$ -0.01684-33.38%
Solidus Ai Tech kainos pokytis šiandien

Šiandien AITECH užfiksuotas $ +0.0009186 (+2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solidus Ai Tech 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00727 (-17.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solidus Ai Tech 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AITECH rodiklis pasikeitė $ -0.00702 (-17.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solidus Ai Tech 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01684 (-33.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solidus Ai Tech (AITECH) pokyčius?

Peržiūrėkite Solidus Ai Tech kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solidus Ai Tech investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AITECHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solidus Ai Tech mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solidus Ai Tech, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solidus Ai Tech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solidus Ai Tech (AITECH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solidus Ai Tech (AITECH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solidus Ai Tech prognozes.

Peržiūrėkite Solidus Ai Tech kainos prognozę dabar!

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika

Supratimas apie Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITECHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solidus Ai Tech (AITECH)

Ieškote, kaip nusipirkti Solidus Ai Tech? Viskas paprasta ir patogu! Solidus Ai Tech lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AITECH į vietos valiutas

1 Solidus Ai Tech(AITECH) į VND
884.7103
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į AUD
A$0.0507662
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į GBP
0.0245426
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į EUR
0.028577
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į USD
$0.03362
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į MYR
RM0.1415402
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į TRY
1.3878336
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į JPY
¥4.94214
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į ARS
ARS$47.89169
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į RUB
2.8405538
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į INR
2.961922
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į IDR
Rp551.1474528
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į KRW
46.6941456
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į PHP
1.9203744
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į EGP
￡E.1.617122
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į BRL
R$0.181548
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į CAD
C$0.0463956
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į BDT
4.094916
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į NGN
50.7853634
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į COP
$131.8428472
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į ZAR
R.0.5880138
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į UAH
1.3878336
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į VES
Bs5.24472
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į CLP
$32.30882
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į PKR
Rs9.5484162
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į KZT
18.1238696
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į THB
฿1.0684436
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į TWD
NT$1.017005
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į AED
د.إ0.1233854
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į CHF
Fr0.0265598
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į HKD
HK$0.2615636
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į AMD
֏12.8465382
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į MAD
.د.م0.3035886
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į MXN
$0.6249958
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į SAR
ريال0.126075
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į PLN
0.1223768
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į RON
лв0.1455746
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į SEK
kr0.3140108
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į BGN
лв0.0561454
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į HUF
Ft11.2969924
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į CZK
0.700977
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į KWD
د.ك0.0102541
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į ILS
0.1116184
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į AOA
Kz30.7592742
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į BHD
.د.ب0.01267474
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į BMD
$0.03362
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į DKK
kr0.2144956
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į HNL
L0.8811802
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į MUR
1.52971
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į NAD
$0.5910396
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į NOK
kr0.3338466
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į NZD
$0.0564816
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į PAB
B/.0.03362
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į PGK
K0.1425488
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į QAR
ر.ق0.1223768
1 Solidus Ai Tech(AITECH) į RSD
дин.3.367043

Solidus Ai Tech išteklius

Išsamesnei Solidus Ai Tech analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solidus Ai Tech

Kiek Solidus Ai Tech(AITECH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AITECH kaina USD valiuta yra 0.03362USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AITECH į USD kaina?
Dabartinė AITECH kaina USD valiuta yra $ 0.03362. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solidus Ai Tech rinkos kapitalizacija?
AITECH rinkos kapitalizacija yra $ 53.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AITECH apyvartoje?
AITECH apyvartoje yra 1.59BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AITECH kaina?
AITECH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.49763528365825555USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AITECH kaina?
AITECH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012467981829482607USD.
Kokia yra AITECH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AITECH yra $ 1.48MUSD.
Ar AITECH kaina šiais metais kils?
AITECH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AITECH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:16:19(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

