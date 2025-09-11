Daugiau apie BAN

Comedian logotipas

Comedian kaina(BAN)

1 BAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.09718
$0.09718$0.09718
+8.62%1D
USD
Comedian (BAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:14(UTC+8)

Comedian (BAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08653
$ 0.08653$ 0.08653
24 val. žemiausia
$ 0.10358
$ 0.10358$ 0.10358
24 val. aukščiausia

$ 0.08653
$ 0.08653$ 0.08653

$ 0.10358
$ 0.10358$ 0.10358

$ 0.3992826346662066
$ 0.3992826346662066$ 0.3992826346662066

$ 0.000023698956851675
$ 0.000023698956851675$ 0.000023698956851675

-2.29%

+8.62%

-4.30%

-4.30%

Comedian (BAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.09718. Per pastarąsias 24 valandas BAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08653 iki aukščiausios $ 0.10358 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAN kaina yra $ 0.3992826346662066, o žemiausia – $ 0.000023698956851675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAN per pastarąją valandą pasikeitė -2.29%, per 24 valandas – +8.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Comedian (BAN) rinkos informacija

No.378

$ 97.18M
$ 97.18M

$ 258.88K
$ 258.88K$ 258.88K

$ 97.18M
$ 97.18M$ 97.18M

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,859
999,961,859 999,961,859

999,961,859
999,961,859 999,961,859

100.00%

SOL

Dabartinė Comedian rinkos kapitalizacija yra $ 97.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 258.88K. BAN apyvartoje yra 999.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999961859. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.18M

Comedian (BAN) kainos istorija USD

Stebėkite Comedian kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0077121+8.62%
30 dienų$ +0.04346+80.90%
60 dienų$ +0.03111+47.08%
90 dienų$ +0.04505+86.41%
Comedian kainos pokytis šiandien

Šiandien BAN užfiksuotas $ +0.0077121 (+8.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Comedian 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04346 (+80.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Comedian 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAN rodiklis pasikeitė $ +0.03111 (+47.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Comedian 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04505 (+86.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Comedian (BAN) pokyčius?

Peržiūrėkite Comedian kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Comedian galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Comedian investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Comedian mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Comedian, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Comedian kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Comedian (BAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Comedian (BAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Comedian prognozes.

Peržiūrėkite Comedian kainos prognozę dabar!

Comedian (BAN) Tokenomika

Supratimas apie Comedian (BAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Comedian (BAN)

Ieškote, kaip nusipirkti Comedian? Viskas paprasta ir patogu! Comedian lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAN į vietos valiutas

1 Comedian(BAN) į VND
2,557.2917
1 Comedian(BAN) į AUD
A$0.1467418
1 Comedian(BAN) į GBP
0.0709414
1 Comedian(BAN) į EUR
0.082603
1 Comedian(BAN) į USD
$0.09718
1 Comedian(BAN) į MYR
RM0.4100996
1 Comedian(BAN) į TRY
4.0115904
1 Comedian(BAN) į JPY
¥14.28546
1 Comedian(BAN) į ARS
ARS$138.43291
1 Comedian(BAN) į RUB
8.2107382
1 Comedian(BAN) į INR
8.5673888
1 Comedian(BAN) į IDR
Rp1,593.1144992
1 Comedian(BAN) į KRW
134.9713584
1 Comedian(BAN) į PHP
5.553837
1 Comedian(BAN) į EGP
￡E.4.679217
1 Comedian(BAN) į BRL
R$0.524772
1 Comedian(BAN) į CAD
C$0.1341084
1 Comedian(BAN) į BDT
11.836524
1 Comedian(BAN) į NGN
146.5756222
1 Comedian(BAN) į COP
$381.0972008
1 Comedian(BAN) į ZAR
R.1.6996782
1 Comedian(BAN) į UAH
4.0115904
1 Comedian(BAN) į VES
Bs15.16008
1 Comedian(BAN) į CLP
$93.38998
1 Comedian(BAN) į PKR
Rs27.6000918
1 Comedian(BAN) į KZT
52.3877944
1 Comedian(BAN) į THB
฿3.0883804
1 Comedian(BAN) į TWD
NT$2.949413
1 Comedian(BAN) į AED
د.إ0.3566506
1 Comedian(BAN) į CHF
Fr0.0767722
1 Comedian(BAN) į HKD
HK$0.7560604
1 Comedian(BAN) į AMD
֏37.1334498
1 Comedian(BAN) į MAD
.د.م0.8775354
1 Comedian(BAN) į MXN
$1.807548
1 Comedian(BAN) į SAR
ريال0.364425
1 Comedian(BAN) į PLN
0.3537352
1 Comedian(BAN) į RON
лв0.4217612
1 Comedian(BAN) į SEK
kr0.908633
1 Comedian(BAN) į BGN
лв0.1622906
1 Comedian(BAN) į HUF
Ft32.6651134
1 Comedian(BAN) į CZK
2.0271748
1 Comedian(BAN) į KWD
د.ك0.0296399
1 Comedian(BAN) į ILS
0.3226376
1 Comedian(BAN) į AOA
Kz88.9109538
1 Comedian(BAN) į BHD
.د.ب0.03663686
1 Comedian(BAN) į BMD
$0.09718
1 Comedian(BAN) į DKK
kr0.6200084
1 Comedian(BAN) į HNL
L2.5470878
1 Comedian(BAN) į MUR
4.42169
1 Comedian(BAN) į NAD
$1.7084244
1 Comedian(BAN) į NOK
kr0.9649974
1 Comedian(BAN) į NZD
$0.1632624
1 Comedian(BAN) į PAB
B/.0.09718
1 Comedian(BAN) į PGK
K0.4120432
1 Comedian(BAN) į QAR
ر.ق0.3537352
1 Comedian(BAN) į RSD
дин.9.732577

Comedian išteklius

Išsamesnei Comedian analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Comedian svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Comedian

Kiek Comedian(BAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAN kaina USD valiuta yra 0.09718USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAN į USD kaina?
Dabartinė BAN kaina USD valiuta yra $ 0.09718. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Comedian rinkos kapitalizacija?
BAN rinkos kapitalizacija yra $ 97.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAN apyvartoje?
BAN apyvartoje yra 999.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAN kaina?
BAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3992826346662066USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAN kaina?
BAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000023698956851675USD.
Kokia yra BAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAN yra $ 258.88KUSD.
Ar BAN kaina šiais metais kils?
BAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:14(UTC+8)

