Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika
Solidus Ai Tech (AITECH) Informacija
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AITECH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AITECH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate AITECH tokenomiką, galite peržiūrėti AITECH tokeno kainą realiuoju laiku!
Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų istorija
AITECH kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
AITECH kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda AITECH? Mūsų AITECH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
