Solidus Ai Tech (AITECH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Solidus Ai Tech kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AITECH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Solidus Ai Tech kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Solidus Ai Tech kainos prognozė
$0.03362
+1.41%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:14(UTC+8)

Solidus Ai Tech Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Solidus Ai Tech galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03362 prekybos kainą 2025 m.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Solidus Ai Tech galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035301 prekybos kainą 2026 m.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AITECH ateities kaina yra $ 0.037066 su 10.25% augimo norma.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AITECH ateities kaina yra $ 0.038919 su 15.76% augimo norma.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AITECH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.040865, o augimo norma – 21.55%.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AITECH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.042908, o augimo norma – 27.63%.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Solidus Ai Tech kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.069893 prekybos kainą.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Solidus Ai Tech kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.113849 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03362
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035301
    5.00%
  • 2027
    $ 0.037066
    10.25%
  • 2028
    $ 0.038919
    15.76%
  • 2029
    $ 0.040865
    21.55%
  • 2030
    $ 0.042908
    27.63%
  • 2031
    $ 0.045054
    34.01%
  • 2032
    $ 0.047306
    40.71%
  • 2033
    $ 0.049672
    47.75%
  • 2034
    $ 0.052155
    55.13%
  • 2035
    $ 0.054763
    62.89%
  • 2036
    $ 0.057501
    71.03%
  • 2037
    $ 0.060376
    79.59%
  • 2038
    $ 0.063395
    88.56%
  • 2039
    $ 0.066565
    97.99%
  • 2040
    $ 0.069893
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Solidus Ai Tech kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03362
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.033624
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033652
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.033758
    0.41%
Solidus Ai Tech (AITECH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AITECH kaina yra $0.03362. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AITECH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033624. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AITECH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033652. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Solidus Ai Tech (AITECH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AITECH kaina yra $0.033758. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Solidus Ai Tech kainų statistika

$ 0.03362
$ 0.03362$ 0.03362

+1.41%

$ 53.54M
$ 53.54M$ 53.54M

1.59B
1.59B 1.59B

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--

Naujausia AITECH kaina yra $ 0.03362. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.41%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.30M.
Be to, AITECH turi 1.59B apyvartą ir $ 53.54M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Solidus Ai Tech (AITECH)

Bandote įsigyti AITECH? Dabar galite AITECH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Solidus Ai Tech ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AITECH dabar

Solidus Ai Tech istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Solidus Ai Tech, dabartinė Solidus Ai Tech kaina yra 0.03362USD. Apyvartinė Solidus Ai Tech (AITECH) pasiūla yra 0.00 AITECH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $53.54M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000209
    $ 0.03376
    $ 0.03234
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.003409
    $ 0.03595
    $ 0.0278
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.009280
    $ 0.04552
    $ 0.0278
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Solidus Ai Tech kaina pasikeitė $0.000209, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Solidus Ai Tech buvo prekiaujama aukščiausia $0.03595 ir žemiausia $0.0278. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo AITECH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Solidus Ai Tech įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009280 vertę. Tai rodo, kad AITECH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Solidus Ai Tech kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AITECH kainų istoriją

Kaip veikia Solidus Ai Tech (AITECH) kainų prognozės modulis?

Solidus Ai Tech Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AITECH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Solidus Ai Tech ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AITECH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Solidus Ai Tech kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AITECH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AITECH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Solidus Ai Tech potencialą.

Kodėl AITECH kainų prognozė yra svarbi?

AITECH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AITECH dabar?
Pagal jūsų prognozes, AITECH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AITECH kainų prognozė?
Remiantis Solidus Ai Tech (AITECH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AITECH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AITECH 2026 m.?
1 vieneto Solidus Ai Tech (AITECH) kaina šiandien yra $0.03362. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AITECH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AITECH kaina 2027 m.?
Solidus Ai Tech (AITECH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AITECH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AITECH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solidus Ai Tech (AITECH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AITECH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solidus Ai Tech (AITECH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AITECH 2030 m.?
1 vieneto Solidus Ai Tech (AITECH) kaina šiandien yra $0.03362. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AITECH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AITECH kainų prognozė 2040 metams?
Solidus Ai Tech (AITECH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AITECH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.