Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Acolyte by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ACOLYT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Acolyte by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Acolyte by Virtuals kainos prognozė
$0.003202
$0.003202
+23.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Acolyte by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Acolyte by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003202 prekybos kainą 2025 m.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Acolyte by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003362 prekybos kainą 2026 m.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ACOLYT ateities kaina yra $ 0.003530 su 10.25% augimo norma.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ACOLYT ateities kaina yra $ 0.003706 su 15.76% augimo norma.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ACOLYT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003892, o augimo norma – 21.55%.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ACOLYT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004086, o augimo norma – 27.63%.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Acolyte by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006656 prekybos kainą.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Acolyte by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010843 prekybos kainą.

Trumpalaikės Acolyte by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003202
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003202
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003205
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003215
    0.41%
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ACOLYT kaina yra $0.003202. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ACOLYT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003202. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ACOLYT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003205. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ACOLYT kaina yra $0.003215. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Acolyte by Virtuals kainų statistika

$ 0.003202
$ 0.003202

+23.96%

$ 3.10M
$ 3.10M

968.86M
968.86M

$ 61.04K
$ 61.04K

--

Naujausia ACOLYT kaina yra $ 0.003202. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +23.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.04K.
Be to, ACOLYT turi 968.86M apyvartą ir $ 3.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Bandote įsigyti ACOLYT? Dabar galite ACOLYT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Acolyte by Virtuals ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ACOLYT dabar

Acolyte by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Acolyte by Virtuals, dabartinė Acolyte by Virtuals kaina yra 0.003196USD. Apyvartinė Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pasiūla yra 0.00 ACOLYT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.21%
    $ 0.000559
    $ 0.003859
    $ 0.002533
  • 7 dienos
    0.30%
    $ 0.000745
    $ 0.003859
    $ 0.002283
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.000516
    $ 0.004499
    $ 0.00226
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Acolyte by Virtuals kaina pasikeitė $0.000559, atspindinti 0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Acolyte by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.003859 ir žemiausia $0.002283. Kainos pokytis buvo 0.30%. Ši naujausia tendencija parodo ACOLYT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Acolyte by Virtuals įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000516 vertę. Tai rodo, kad ACOLYT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Acolyte by Virtuals kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ACOLYT kainų istoriją

Kaip veikia Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainų prognozės modulis?

Acolyte by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ACOLYT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Acolyte by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ACOLYT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Acolyte by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ACOLYT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ACOLYT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Acolyte by Virtuals potencialą.

Kodėl ACOLYT kainų prognozė yra svarbi?

ACOLYT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ACOLYT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ACOLYT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ACOLYT kainų prognozė?
Remiantis Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ACOLYT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ACOLYT 2026 m.?
1 vieneto Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kaina šiandien yra $0.003202. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ACOLYT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ACOLYT kaina 2027 m.?
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ACOLYT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ACOLYT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ACOLYT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ACOLYT 2030 m.?
1 vieneto Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kaina šiandien yra $0.003202. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ACOLYT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ACOLYT kainų prognozė 2040 metams?
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ACOLYT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.