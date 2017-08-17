暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の 0x のライブ価格は 0.08266 JPY です。ZRX の時価総額は 70,128,459.8890944418144 JPY です。日本 のリアルタイムの ZRX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の 0x のライブ価格は 0.08266 JPY です。ZRX の時価総額は 70,128,459.8890944418144 JPY です。日本 のリアルタイムの ZRX から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

ZRX についての詳細

ZRX 価格情報

ZRX とは

ZRX ホワイトペーパー

ZRX 公式ウェブサイト

ZRX トケノミクス

ZRX 価格予測

ZRX 履歴

ZRX 購入ガイド

ZRX から法定通貨への変換

ZRX 現物

ZRX USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

0x ロゴ

0x価格(ZRX)

1 ZRX から JPY へのライブ価格：

¥12.97762
¥12.97762¥12.97762
+0.40%1D
JPY
0x (ZRX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 03:00:33 (UTC+8)

0x 本日の価格

0x (ZRX) の本日のライブ価格は ¥ 0.08266 で、直近24時間で 0.40% 変動しました。現在の ZRX から JPY への変換レートは、¥ 0.08266 につき ZRX です。

0x は現在、時価総額 ¥ 70.13M#290 位、循環供給量は 848.40M ZRX です。直近24時間の ZRX は、¥ 0.08042 (安値) から ¥ 0.08276 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 397.431366682052589、史上最安値は ¥ 12.25031983468995248 です。

短期的なパフォーマンスでは、ZRX は直近1時間で +0.10%、直近7日間で +5.73% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.56K に達しました。

0x (ZRX) 市場情報

No.290

¥ 70.13M
¥ 70.13M¥ 70.13M

¥ 55.56K
¥ 55.56K¥ 55.56K

¥ 82.66M
¥ 82.66M¥ 82.66M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

¥ 7.85
¥ 7.85¥ 7.85

ETH

0x の現在の時価総額は ¥ 70.13M、24時間取引高は ¥ 55.56K です。ZRX の循環供給量は 848.40M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 82.66M です。

0x 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.08042
¥ 0.08042¥ 0.08042
24H 最安値
¥ 0.08276
¥ 0.08276¥ 0.08276
24H 最高値

¥ 0.08042
¥ 0.08042¥ 0.08042

¥ 0.08276
¥ 0.08276¥ 0.08276

¥ 397.431366682052589
¥ 397.431366682052589¥ 397.431366682052589

¥ 12.25031983468995248
¥ 12.25031983468995248¥ 12.25031983468995248

+0.10%

+0.40%

+5.73%

+5.73%

0x (ZRX) 価格履歴 JPY

0x の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0517037+0.40%
30日¥ -0.00578-6.54%
60日¥ -0.00446-5.12%
90日¥ -0.03982-32.52%
0x 本日の価格変動

本日 ZRX は、 ¥ +0.0517037 (+0.40%) の変動を記録しました。

0x 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00578 (-6.54%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

0x 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ZRX は、 ¥ -0.00446 (-5.12%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

0x 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03982 (-32.52%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

0x (ZRX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

0x 価格履歴ページ を今すぐチェック。

0x の分析

この分析では、AIモデルを活用して 0x の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

0x 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ZRX 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

ZRX_USDTは4時間足チャートにおいて、0.0796の中枢上側で推移しており、現値0.08015はR1レジスタンス0.08とR2レジスタンス0.0804の間にある。価格は中枢体系の上半エリアに位置し、短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、長期トレンドは中立的な横ばい相場が維持されている。 MACD指標はデッドクロスのシグナルを記録しており、短期的な上昇モメンタムの弱まりを示している。RSIは中立ゾーンにあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていない。ストロング・スローインジケーターでは層状の動きが見られ、移動平均線群による強気シグナルと振動系指標による調整シグナルが乖離を形成している。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、現在の価格水準付近で多空双方が主導権を巡って拮抗しているため、モメンタム分布は分散傾向にある。 近隣の重要なレジスタンスは0.0804であり、現値から約0.35%の距離にある。この水準を突破すれば、さらに高値圏への試みが行われる可能性がある。一方、下方向の第一サポートは0.08で、現値から約0.19%の距離に位置する。これは直近の密集取引帯の上端に相当する。遠方の参考サポートは0.0792で、現値から約1.18%の距離にある。もし価格がここまで下落した場合、中枢エリアの有効性が改めて検証されることになるだろう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

0x の価格に影響を与える要因は何ですか？

0x（ZRX）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. プロトコルの採用状況 - 0xプロトコルを採用するDEXが増えれば、ZRXの需要が高まります。
2. DeFi市場の成長 - 分散型取引量の増加により、そのユーティリティが向上します。
3. トークンエコノミクス - ステーキング報酬やガバナンスへの参加が需要を牽引します。
4. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向がZRXの価格に影響を与えます。
5. 競合他社との競争 - 他のDEXプロトコルが0xの市場シェアに影響を及ぼします。
6. 規制動向 - DeFiおよびDEXに関連する政策変更が影響を及ぼします。
7. 技術的アップグレード - プロトコルの改善により機能性が強化されます。
8. 提携発表 - 新たな統合により、エコシステムの範囲が拡大します。

人はなぜ今日 0x の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日の0x（ZRX）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。トレーダーは、利益を上げて売買注文を実行するために現在の価格を必要としています。投資家は、運用成績を評価し、保有資産を再調整するため、日々の値動きを追跡しています。

0x の価格予測

0x (ZRX) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZRX の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
0x (ZRX) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、0x の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
0x が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZRX の 2026–2027 年の価格予測は 0x 価格予測 ページでご確認いただけます。

0x について

0x（ZRX）は、Ethereumブロックチェーン上で資産のピアツーピア交換を可能にするオープンプロトコルです。これは、Ethereumベースの資産の摩擦の少ない交換を促進するために設計されており、開発者が自分自身のカスタム交換アプリを幅広いユーザー向けアプリケーションと共に構築できるようにすることで、新興のトークン経済のための重要なインフラストラクチャ層として機能します。ZRXは0xプロトコルのネイティブユーティリティトークンであり、プロトコルのアップグレードシステムのガバナンスに使用され、その下層のスマートコントラクトが時間とともに置き換えられ、改善されることを可能にします。

日本 で 0x を購入して投資する方法

0x を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZRX の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は 0x の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、0x (ZRX) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、0x が即座にあなたのウォレットに入金されます。
0x (ZRX) の購入ガイド

0x でできること

0x を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで 0x (ZRX) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

0x ( ZRX ) とは何か

0Xは、ERC20トークンなどのイーサリアム資産の信頼できない低摩擦トランザクションを容易にするイーサリアム上の分散型取引所向けのオープンソースプロトコルです。このプロトコルは、トランザクション機能を備えた分散型アプリケーション（DApp）間の相互運用性を促進するためのオープンスタンダードおよび共通モジュールとして機能するように設計されています。

0x資料

0x についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式0xウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

よくある質問： 0x に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 03:00:33 (UTC+8)

0x (ZRX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

0x についてさらに詳しく知る

ZRX USDT（先物取引）

ZRX をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZRX USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの 0x (ZRX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、0x ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZRX/USDT
¥12.98076
¥12.98076¥12.98076
+0.38%
681.32K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥40.82000
¥40.82000¥40.82000

+3.62%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.0132
¥199.0132¥199.0132

+7.65%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0741
¥143.0741¥143.0741

-5.89%

STONK

STONK

STONK

¥1.145001
¥1.145001¥1.145001

+3.93%

Squid

Squid

QUID

¥14.36393
¥14.36393¥14.36393

+0.81%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.894900
¥0.894900¥0.894900

+226.46%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.6725
¥6.6725¥6.6725

+62.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0430337
¥0.0430337¥0.0430337

+82.73%

Myros

Myros

MY

¥2.6690
¥2.6690¥2.6690

+13.33%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.310188
¥3.310188¥3.310188

+19.42%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ZRX から JPY の計算機

金額

ZRX
ZRX
JPY
JPY

1 ZRX = 12.97762 JPY