この分析では、AIモデルを活用して YOM の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の YOM 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

YOM_USDTは4時間足チャートにおいて、0.10838の価格水準で推移しています。現在の価格は中枢である0.1085を0.00012下回る位置にあります。S1サポートライン0.1078とR1レジスタンスライン0.1091が、現時点でのレンジ相場を形成しています。ハブポイント体系からは、価格が中立からやや弱気なポジションにあることが示されています。買い手と売り手の勢力が中枢付近で一時的に拮抗しているものの、明確な方向性のブレイクアウトはまだ見られません。 短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA（指数平滑移動平均）ラインも短期的な強気ムードの継続を確認しています。MACD指標はゴールデンクロスを達成し、短中期的な上昇トレンドの兆候を示しています。快慢線はともに上向きに発散しており、RSI指標も中立域に留まっています。これにより、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていないことが分かります。ボラティリティは通常の水準を維持しており、KDJおよびStochRSIの数値も短期的な緩やかなモメンタムの解放を裏付けています。ボリンジャーバンドは開口状態を保ち、価格はバンドの中央軌道付近を推移しています。買い手と売り手の勢力分布は比較的均等です。 近い位置にある重要なサポートラインはS1の0.1078で、現在価格から0.0006離れた地点にあります。一方、上値の第一目安となる抵抗ラインはR1の0.1091で、現在価格から0.00072離れた位置に設定されています。さらに遠くの守りラインとしてはS2の0.1072が存在します。上昇局面ではR2の0.1098を目指す動きが期待されます。現在の価格は中枢付近をタイトに推移しており、上下の空間はほぼ対称的です。取引レンジは明確かつ安定した形で維持されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。