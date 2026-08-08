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本日の Yei Finance のライブ価格は 0.1224 JPY です。CLO の時価総額は 15,801,840 JPY です。日本 のリアルタイムの CLO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Yei Finance のライブ価格は 0.1224 JPY です。CLO の時価総額は 15,801,840 JPY です。日本 のリアルタイムの CLO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Yei Finance価格(CLO)

1 CLO から JPY へのライブ価格：

¥19.2168
¥19.2168¥19.2168
-0.04%1D
JPY
Yei Finance (CLO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:29:19 (UTC+8)

Yei Finance 本日の価格

Yei Finance (CLO) の本日のライブ価格は ¥ 0.1224 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の CLO から JPY への変換レートは、¥ 0.1224 につき CLO です。

Yei Finance は現在、時価総額 ¥ 15.80M#602 位、循環供給量は 129.10M CLO です。直近24時間の CLO は、¥ 0.11994 (安値) から ¥ 0.12387 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 143.0190429073207994、史上最安値は ¥ 8.43473896752930662 です。

短期的なパフォーマンスでは、CLO は直近1時間で +1.19%、直近7日間で -2.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 68.70K に達しました。

Yei Finance (CLO) 市場情報

No.602

¥ 15.80M
¥ 15.80M¥ 15.80M

¥ 68.70K
¥ 68.70K¥ 68.70K

¥ 122.40M
¥ 122.40M¥ 122.40M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Yei Finance の現在の時価総額は ¥ 15.80M、24時間取引高は ¥ 68.70K です。CLO の循環供給量は 129.10M、総供給量は 999919717.4101555 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 122.40M です。

Yei Finance 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.11994
¥ 0.11994¥ 0.11994
24H 最安値
¥ 0.12387
¥ 0.12387¥ 0.12387
24H 最高値

¥ 0.11994
¥ 0.11994¥ 0.11994

¥ 0.12387
¥ 0.12387¥ 0.12387

¥ 143.0190429073207994
¥ 143.0190429073207994¥ 143.0190429073207994

¥ 8.43473896752930662
¥ 8.43473896752930662¥ 8.43473896752930662

+1.19%

-0.04%

-2.88%

-2.88%

Yei Finance (CLO) 価格履歴 JPY

Yei Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.0076898-0.04%
30日¥ -0.07335-37.48%
60日¥ -0.00181-1.46%
90日¥ +0.00692+5.99%
Yei Finance 本日の価格変動

本日 CLO は、 ¥ -0.0076898 (-0.04%) の変動を記録しました。

Yei Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.07335 (-37.48%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Yei Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CLO は、 ¥ -0.00181 (-1.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Yei Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.00692 (+5.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Yei Finance (CLO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Yei Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Yei Finance の分析

この分析では、AIモデルを活用して Yei Finance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Yei Finance 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CLO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

CLO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.12675という価格水準で推移しています。価格はS1のハブである0.1253と中枢の0.1272の間で推移しており、短期的な移動平均線群は買い優勢な並びを示しています。EMA指標も同様に強気の構造を確認しており、MACDはゴールデンクロスの形態を形成しています。RSI指標は中立域での横ばい状態を維持しており、KDJおよびStochRSIの数値にも極端なデバイスは見られません。ボリンジャーバンドの幅も安定した状態を保っています。ストキャスティクスの高速線と遅速線の方向性もほぼ一致しており、モメンタム分布は比較的集中しています。また、ボラティリティには顕著な拡大や収縮の兆候は見られません。 上値のR1レジスタンスは0.1289で、現在の価格から1.7%離れた位置にあります。このレベルは近隣の参考境界として機能します。中枢の0.1272は現行価格から0.35%上に位置しており、これを上抜けることでR1の有効性が試されることになります。一方、下値のS1サポートは0.1253で、現行価格から1.1%の距離にあります。このレベルは近隣の防御ラインとしての役割を果たします。さらに下にはS2のハブである0.1236があり、価格がS1を下回るとS2ゾーンへ向かう可能性があります。現在の相場では、多空両勢力が狭いレンジ内で拮抗しており、重要な価格帯間の距離感も適度です。流動性は主にハブポイント付近に集中しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Yei Finance の価格に影響を与える要因は何ですか？

Yei Finance（CLO）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場センチメントと暗号資産市場全体の動向
2. 交換所における取引量と流動性
3. Yei Financeエコシステム内でのトークンのユーティリティと採用状況
4. DeFiセクターのパフォーマンスと競争環境
5. プロトコルのアップデート、パートナーシップ、開発の進捗状況
6. DeFiプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 収益農業の報酬とステーキングインセンティブ
8. コミュニティのエンゲージメントとソーシャルメディア上の話題性
9. BitcoinおよびEthereumの価格動向
10. 市場における供給と需要のダイナミクス

人はなぜ今日 Yei Finance の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のYei Finance（CLO）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、価格動向の分析、市場ボラティリティの評価、そして保有資産の時価を常に最新の状態に保つことが含まれます。

Yei Finance の価格予測

Yei Finance (CLO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CLO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Yei Finance (CLO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Yei Finance の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Yei Finance が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CLO の 2026–2027 年の価格予測は Yei Finance 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Yei Finance を購入して投資する方法

Yei Finance を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CLO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Yei Finance の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Yei Finance (CLO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Yei Finance が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Yei Finance (CLO) の購入ガイド

Yei Finance でできること

Yei Finance を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Yei Finance (CLO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Yei Finance ( CLO ) とは何か

Yei Finance（Clovis）は、流動性抽象化レイヤーとして、分断された資本を再統合し、あらゆるネットワークと資産に対してオンデマンドのグローバル流動性を提供する、クロスチェーンDEX・マネーマーケット・ブリッジを一体化したターンキーソリューションです。新たに開発されたアーキテクチャにより、流動性プロバイダーには（貸付＋スワップ手数料＋ブリッジ）によるより高い利回りを、クロスネットワークユーザーにはほぼ即時のブリッジ流動性を提供します。

Yei Finance資料

Yei Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Yei Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： Yei Finance に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:29:19 (UTC+8)

Yei Finance (CLO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Yei Finance についてさらに詳しく知る

CLO USDT（先物取引）

CLO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CLO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Yei Finance (CLO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Yei Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CLO/USDT
¥19.2482
¥19.2482¥19.2482
+0.08%
565.18K (USDT)

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¥158.8369¥158.8369

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¥383.45366
¥383.45366¥383.45366

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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