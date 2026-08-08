アバランチ (AVAX) 本日のテクニカル分析 アバランチ 分析ページでは、AIによって生成された AVAX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で アバランチ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

アバランチ (AVAX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $6.524 -- +2.96% -2.44% -34.63%

アバランチ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる アバランチ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 1 購入 8 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 6.5196 6.5193 R2 6.5193 6.5189 R1 6.5186 6.5187 PP 6.5183 6.5183 S1 6.5176 6.5179 S2 6.5173 6.5177 S3 6.5166 6.5173

アバランチ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -31.98M $25.93 M $57.91 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.17M 3日間のアクティブ購入額 $90.34 M 3日間のアクティブ売却額 $90.50 M 7日間のアクティブ売買差額 -1.19M 7日間のアクティブ購入額 $265.23 M 7日間のアクティブ売却額 $266.42 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 アバランチ 資本フロー 純流入 AVAXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.06 M 6.53 2026-08-07 -$0.22 M 6.44 2026-08-06 -$1.76 M 6.48 2026-08-05 -$1.24 M 6.65 2026-08-04 -$0.76 M 6.76 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。