アバランチ (AVAX) 本日のテクニカル分析
アバランチ 分析ページでは、AIによって生成された AVAX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で アバランチ の分析内容について詳しくご覧ください。
アバランチ (AVAX) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$6.524
|--
|+2.96%
|-2.44%
|-34.63%
アバランチ テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる アバランチ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 17
中立 1
購入 8
|移動平均:
|強い売り
|売却 14
|中立 0
|購入 0
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 1
|購入 8
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
6.5196
6.5193
R2
6.5193
6.5189
R1
6.5186
6.5187
PP
6.5183
6.5183
S1
6.5176
6.5179
S2
6.5173
6.5177
S3
6.5166
6.5173
アバランチ 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-31.98M
$25.93 M
$57.91 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.17M
3日間のアクティブ購入額
$90.34 M
3日間のアクティブ売却額
$90.50 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.19M
7日間のアクティブ購入額
$265.23 M
7日間のアクティブ売却額
$266.42 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
アバランチ 資本フロー
純流入AVAXUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.06 M
|6.53
|2026-08-07
|-$0.22 M
|6.44
|2026-08-06
|-$1.76 M
|6.48
|2026-08-05
|-$1.24 M
|6.65
|2026-08-04
|-$0.76 M
|6.76
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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