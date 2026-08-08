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アバランチ (AVAX) 本日のテクニカル分析

アバランチ (AVAX) 本日のテクニカル分析

アバランチ 分析ページでは、AIによって生成された AVAX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で アバランチ の分析内容について詳しくご覧ください。

アバランチ (AVAX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$6.524--+2.96%-2.44%-34.63%
アバランチ 価格について詳しく知る

アバランチ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる アバランチ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 1
購入 8
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
6.5196
6.5193
R2
6.5193
6.5189
R1
6.5186
6.5187
PP
6.5183
6.5183
S1
6.5176
6.5179
S2
6.5173
6.5177
S3
6.5166
6.5173

アバランチ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-31.98M
$25.93 M
$57.91 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.17M
3日間のアクティブ購入額
$90.34 M
3日間のアクティブ売却額
$90.50 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.19M
7日間のアクティブ購入額
$265.23 M
7日間のアクティブ売却額
$266.42 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

アバランチ 資本フロー

純流入AVAXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.06 M6.53
2026-08-07-$0.22 M6.44
2026-08-06-$1.76 M6.48
2026-08-05-$1.24 M6.65
2026-08-04-$0.76 M6.76

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

アバランチ についてさらに詳しく知る

MEXCの アバランチ (AVAX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、アバランチ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AVAX/USDT
$6.524
$6.524$6.524
+1.27%
40.93K (USDT)
AVAX/USDC
$6.516
$6.516$6.516
+1.13%
4.19K (USDT)
AVAX/USD1
$6.523
$6.523$6.523
+1.25%
8.07K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 6.524 USD

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