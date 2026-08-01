Xphere 本日の価格

Xphere (XP) の本日のライブ価格は ¥ 0.016312 で、直近24時間で 1.05% 変動しました。現在の XP から JPY への変換レートは、¥ 0.016312 につき XP です。

Xphere は現在、時価総額 ¥ 45.36M で #295 位、循環供給量は 2.78B XP です。直近24時間の XP は、¥ 0.0155 (安値) から ¥ 0.01699 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 12.54964073121389074、史上最安値は ¥ 0.48575633377233401 です。

短期的なパフォーマンスでは、XP は直近1時間で -0.49%、直近7日間で +2.27% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 77.25K に達しました。

Xphere (XP) 市場情報

ランキング No.295 時価総額 ¥ 45.36M¥ 45.36M ¥ 45.36M 取引高 (24H) ¥ 77.25K¥ 77.25K ¥ 77.25K 完全希薄化後時価総額 ¥ 89.72M¥ 89.72M ¥ 89.72M 循環供給量 2.78B 2.78B 2.78B 最大供給量 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 総供給量 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 循環率 50.55% パブリックブロックチェーン XPHERE

Xphere の現在の時価総額は ¥ 45.36M、24時間取引高は ¥ 77.25K です。XP の循環供給量は 2.78B、総供給量は 2780632613.20795893 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 89.72M です。