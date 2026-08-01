ELIS 本日の価格

ELIS (XLS) の本日のライブ価格は ¥ 0.010856 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の XLS から JPY への変換レートは、¥ 0.010856 につき XLS です。

ELIS は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #- 位、循環供給量は 0.00 XLS です。直近24時間の XLS は、¥ 0.010101 (安値) から ¥ 0.011604 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XLS は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -21.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 16.25K に達しました。

ELIS (XLS) 市場情報

時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 16.25K¥ 16.25K ¥ 16.25K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.17M¥ 2.17M ¥ 2.17M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 総供給量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン NONE

ELIS の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 16.25K です。XLS の循環供給量は 0.00、総供給量は 200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.17M です。