ELIS価格(XLS)
ELIS (XLS) の本日のライブ価格は ¥ 0.010856 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の XLS から JPY への変換レートは、¥ 0.010856 につき XLS です。
ELIS は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #- 位、循環供給量は 0.00 XLS です。直近24時間の XLS は、¥ 0.010101 (安値) から ¥ 0.011604 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、XLS は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -21.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 16.25K に達しました。
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ELIS の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 16.25K です。XLS の循環供給量は 0.00、総供給量は 200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.17M です。
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-21.05%
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ELIS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0.00%
|30日
|¥ +0.000831
|+8.28%
|60日
|¥ -0.005145
|-32.16%
|90日
|¥ -0.004269
|-28.23%
本日 XLS は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.000831 (+8.28%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、XLS は、 ¥ -0.005145 (-32.16%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.004269 (-28.23%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ELIS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
2040年、ELIS の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
XLSは、ブロックチェーンネットワーク上で動作するデジタル資産です。主に、中央機関の必要ない伝統的な通貨と同様に、取引を容易にし、価値を分散型で保存することを目的として設計されています。XLSブロックチェーンは、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）という合意形成メカニズムを使用しており、これはマイナーが複雑な数学的問題を解決して取引を検証し、それらをブロックチェーンに追加することを要求します。このモデルは、ネットワークのセキュリティと完全性を確保するために設計されています。XLSは通常、ピアツーピアの取引に使用され、伝統的な銀行システムでは常に利用できないプライバシーとセキュリティのレベルを提供します。その分散型の性質は、任意の単一エンティティによる検閲や制御に対する耐性も提供します。
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ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.
ELIS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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