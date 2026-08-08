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本日の Data Network のライブ価格は 0.2093 JPY です。DATA の時価総額は 74,578,283.1339 JPY です。日本 のリアルタイムの DATA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Data Network のライブ価格は 0.2093 JPY です。DATA の時価総額は 74,578,283.1339 JPY です。日本 のリアルタイムの DATA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Data Network価格(DATA)

1 DATA から JPY へのライブ価格：

¥32.8915
¥32.8915¥32.8915
+0.33%1D
JPY
Data Network (DATA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:56:11 (UTC+8)

Data Network 本日の価格

Data Network (DATA) の本日のライブ価格は ¥ 0.2093 で、直近24時間で 0.33% 変動しました。現在の DATA から JPY への変換レートは、¥ 0.2093 につき DATA です。

Data Network は現在、時価総額 ¥ 74.58M#167 位、循環供給量は 356.32M DATA です。直近24時間の DATA は、¥ 0.2075 (安値) から ¥ 0.2145 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,338.030850801765314、史上最安値は ¥ 43.236263568564855 です。

短期的なパフォーマンスでは、DATA は直近1時間で -0.10%、直近7日間で -4.61% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 97.35K に達しました。

Data Network (DATA) 市場情報

No.167

¥ 74.58M
¥ 74.58M¥ 74.58M

¥ 97.35K
¥ 97.35K¥ 97.35K

¥ 215.55M
¥ 215.55M¥ 215.55M

356.32M
356.32M 356.32M

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1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

Data Network の現在の時価総額は ¥ 74.58M、24時間取引高は ¥ 97.35K です。DATA の循環供給量は 356.32M、総供給量は 1029849510 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 215.55M です。

Data Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.2075
¥ 0.2075¥ 0.2075
24H 最安値
¥ 0.2145
¥ 0.2145¥ 0.2145
24H 最高値

¥ 0.2075
¥ 0.2075¥ 0.2075

¥ 0.2145
¥ 0.2145¥ 0.2145

¥ 2,338.030850801765314
¥ 2,338.030850801765314¥ 2,338.030850801765314

¥ 43.236263568564855
¥ 43.236263568564855¥ 43.236263568564855

-0.10%

+0.33%

-4.61%

-4.61%

Data Network (DATA) 価格履歴 JPY

Data Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.108185+0.33%
30日¥ -0.0729-25.84%
60日¥ +0.0593+39.53%
90日¥ +0.0593+39.53%
Data Network 本日の価格変動

本日 DATA は、 ¥ +0.108185 (+0.33%) の変動を記録しました。

Data Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0729 (-25.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Data Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DATA は、 ¥ +0.0593 (+39.53%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Data Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0593 (+39.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Data Network (DATA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Data Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Data Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Data Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Data Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の DATA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

DATA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2091という価格帯で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.2076と中枢値である0.2107の間に位置しており、市場構造はレンジ相場の特徴を示しています。買いと売りの勢力が中枢下部で一時的に均衡を保っていますが、上方向には抵抗が集中していることが確認できます。一方、下方向では明確なサポートラインが形成されています。 移動平均線群であるMA7およびEMA7はいずれも買いシグナルを示しており、MACD指標もゴールデンクロスの形態を記録しています。短期・長期のダイナミックな動きは一致しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。ボラティリティは現状維持のままですが、インジケーターの分布に極端な偏りは見られません。短期的な買い圧力がやや優勢であり、売り圧力は当面は収束傾向にあります。 近いレベルでの重要な支持ポイントはS1の0.2076で、現在の価格から0.0015の差があります。上方向の直近の抵抗ポイントは中枢の0.2107で、こちらは現在の価格から0.0016の差です。さらに遠いレベルでは、R1の抵抗が0.2122、S2のサポートが0.2061に設定されています。トレーダーは、価格が中枢エリア内でどのようにブレイクアウトするかを注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Data Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

ストーリー（IP）トークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. プラットフォームの採用状況 - IP登録数の増加やクリエイターによる利用拡大が需要を牽引します。
2. パートナーシップの発表 - 大手IPホルダーまたはエンターテインメント企業との協業。
3. トークンのユーティリティ - IPライセンス、ロイヤルティ、ガバナンス機能などへの実際の利用状況。
4. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向と投資家の信頼感。
5. 技術的進展 - プラットフォームのアップグレードや新機能の導入。
6. 規制の明確化 - ブロックチェーンベースの知的財産権に影響を及ぼすIP法の動向。
7. 競合状況 - 他のIP関連ブロックチェーンプロジェクトとの比較におけるパフォーマンス。

人はなぜ今日 Data Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のStory Protocol（IP）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、ポジションの売買や保有にあたり、現在の価格を把握する必要があります。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値変動を常にモニタリングしています。
3. マーケットタイミング - 価格の動きは、最適なエントリー・エグジットポイントを見極めるのに役立ちます。
4. 利益・損失の計算 - 現在の価格によって、未実現の利益や損失が明確になります。
5. 市場センチメントの分析 - 価格のトレンドは、プロトコルの将来に対する投資家の信頼度を示します。

Data Network の価格予測

Data Network (DATA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DATA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Data Network (DATA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Data Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Data Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DATA の 2026–2027 年の価格予測は Data Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

Data Network について

IP（Infinite Protocol）は、ブロックチェーン上で包括的な金融サービスを提供することを目指す分散型金融（DeFi）プロジェクトです。このプロジェクトは、貸出、借入、イールドファーミング、分散型取引所（DEX）を含む一連のDeFiソリューションを提供することを目指して設計されています。このプラットフォームは、Ethereumブロックチェーン上で動作し、Proof-of-Stake（PoS）コンセンサスメカニズムを使用しています。また、そのネイティブトークンであるIPは、エコシステム内のガバナンスとトランザクション手数料に使用されます。Infinite Protocolの主な目標は、ユーザーがデジタル資産を安全で透明性があり、効率的な方法で管理できる分散型金融エコシステムを作り出すことです。

日本 で Data Network を購入して投資する方法

Data Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DATA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Data Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Data Network (DATA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Data Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Data Network (DATA) の購入ガイド

Data Network でできること

Data Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Data Network (DATA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Data Network ( DATA ) とは何か

DATA は、世界の AI データネットワークです。貢献者アプリのネットワーク、Trace 公開監査レイヤー、Poseidon 処理ネットワークを通じて、AI ラボは実際の人間データを大規模に取得し、その出所を証明し、品質を信頼できるようになります。その結果、最先端 AI が活用できるデータが生まれ、すべての記録には監査可能な仕組み上で検証可能な証明が付与されます。

Data Network資料

Data Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Data Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

よくある質問： Data Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:56:11 (UTC+8)

Data Network (DATA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Data Network についてさらに詳しく知る

DATA USDT（先物取引）

DATA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DATA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Data Network (DATA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Data Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DATA/USDT
¥32.8287
¥32.8287¥32.8287
+0.19%
463.19K (USDT)
DATA/USDC
¥32.8287
¥32.8287¥32.8287
+0.28%
258.19K (USDT)
DATA/ETH
¥0.017113
¥0.017113¥0.017113
+0.18%
51.83K (USDT)
DATA/BTC
¥0.000505854
¥0.000505854¥0.000505854
+0.18%
85.11K (USDT)

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¥42.67260
¥42.67260¥42.67260

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ZKcandy

ZKcandy

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¥216.9583
¥216.9583¥216.9583

-34.13%

JMDT

JMDT

JMDT

¥154.7549
¥154.7549¥154.7549

-28.39%

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STONK

STONK

¥1.295721
¥1.295721¥1.295721

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¥14.39062
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¥2.451398
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¥9.250440
¥9.250440¥9.250440

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¥3.157741
¥3.157741¥3.157741

+59.55%

Audiera

Audiera

BEAT

¥381.42679
¥381.42679¥381.42679

+21.52%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.01862
¥15.01862¥15.01862

+22.37%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

DATA から JPY の計算機

金額

DATA
DATA
JPY
JPY

1 DATA = 32.8601 JPY