GoldZip 本日の価格

GoldZip (XGZ) の本日のライブ価格は ¥ 139.65 で、直近24時間で 0.07% 変動しました。現在の XGZ から JPY への変換レートは、¥ 139.65 につき XGZ です。

GoldZip は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4031 位、循環供給量は 0.00 XGZ です。直近24時間の XGZ は、¥ 137.02 (安値) から ¥ 139.83 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 42,343.1576513543844、史上最安値は ¥ 18,347.97062600861111313 です。

短期的なパフォーマンスでは、XGZ は直近1時間で +0.09%、直近7日間で +7.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 42.44K に達しました。

GoldZip (XGZ) 市場情報

ランキング No.4031 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 42.44K¥ 42.44K ¥ 42.44K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.51M¥ 2.51M ¥ 2.51M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 18,000 18,000 18,000 総供給量 39,000 39,000 39,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン ETH

GoldZip の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 42.44K です。XGZ の循環供給量は 0.00、総供給量は 39000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.51M です。