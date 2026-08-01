この分析では、AIモデルを活用して Waves の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の WAVES 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

WAVES_USDTは4時間足のチャート上で0.2084の価格帯で推移しています。現在の価格はS2ハブポイントである0.2081を上回っています。中枢軸心となる0.2097が現行構造の上限を形成しています。短期移動平均線群は買い優勢の並びを見せています。EMA指標も同時に買い圧力の優位性を確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を示しており、RSIの数値は中立域に位置しています。モメンタム分布からは、速い指標と遅い指標の間に層状の動きが見られます。ボラティリティは狭いレンジでの振れ幅を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値には極端な乖離は見られません。ボリンジャーバンドの収束は、相場変動の接近を示唆しています。近隣のレジスタンスレベルである0.2087は現在価格から0.3%の距離にあります。上方のR1レジスタンスである0.2103は現在価格から0.9%の距離に位置しています。一方、下方のS2サポートである0.2081は現在価格から0.1%の距離にあります。さらに遠方のR2レジスタンスである0.2113は二次的な参考水準として機能します。重要な価格帯は0.2081から0.2103の間で密集しており、価格は中枢下部で狭い範囲内で調整を続けています。多空双方がハブポイント付近で拮抗した展開を見せています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。