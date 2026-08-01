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本日の VeChain のライブ価格は 0.004741 JPY です。VET の時価総額は 407,655,080.220157 JPY です。日本 のリアルタイムの VET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の VeChain のライブ価格は 0.004741 JPY です。VET の時価総額は 407,655,080.220157 JPY です。日本 のリアルタイムの VET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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VeChain価格(VET)

1 VET から JPY へのライブ価格：

¥0.744337
¥0.744337¥0.744337
-0.02%1D
JPY
VeChain (VET) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:10:36 (UTC+8)

VeChain 本日の価格

VeChain (VET) の本日のライブ価格は ¥ 0.004741 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の VET から JPY への変換レートは、¥ 0.004741 につき VET です。

VeChain は現在、時価総額 ¥ 407.66M#87 位、循環供給量は 85.99B VET です。直近24時間の VET は、¥ 0.004659 (安値) から ¥ 0.004749 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 43.67992613、史上最安値は ¥ 0.26339220074406 です。

短期的なパフォーマンスでは、VET は直近1時間で +0.10%、直近7日間で +1.82% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.05K に達しました。

VeChain (VET) 市場情報

No.87

¥ 407.66M
¥ 407.66M¥ 407.66M

¥ 55.05K
¥ 55.05K¥ 55.05K

¥ 411.10M
¥ 411.10M¥ 411.10M

85.99B
85.99B 85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177

99.16%

0.01%

VET

VeChain の現在の時価総額は ¥ 407.66M、24時間取引高は ¥ 55.05K です。VET の循環供給量は 85.99B、総供給量は 85985041177 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 411.10M です。

VeChain 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.004659
¥ 0.004659¥ 0.004659
24H 最安値
¥ 0.004749
¥ 0.004749¥ 0.004749
24H 最高値

¥ 0.004659
¥ 0.004659¥ 0.004659

¥ 0.004749
¥ 0.004749¥ 0.004749

¥ 43.67992613
¥ 43.67992613¥ 43.67992613

¥ 0.26339220074406
¥ 0.26339220074406¥ 0.26339220074406

+0.10%

-0.02%

+1.82%

+1.82%

VeChain (VET) 価格履歴 JPY

VeChain の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.0001489-0.02%
30日¥ -0.000003-0.07%
60日¥ -0.000104-2.15%
90日¥ -0.003247-40.65%
VeChain 本日の価格変動

本日 VET は、 ¥ -0.0001489 (-0.02%) の変動を記録しました。

VeChain 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000003 (-0.07%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

VeChain 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、VET は、 ¥ -0.000104 (-2.15%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

VeChain 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.003247 (-40.65%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

VeChain (VET) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

VeChain 価格履歴ページ を今すぐチェック。

VeChain の分析

この分析では、AIモデルを活用して VeChain の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

VeChain 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の VET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

VET_USDTは4時間足チャートにおいて、0.004743の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.004693を上回っており、ハブ体系ではR1が0.004703、R2が0.004716と示されています。現行価格はすべての短期的なレジスタンスラインを突破しており、市場構造は上方シフトの状態にあります。買い手と売り手の間で中枢上部に新たな均衡ゾーンが形成されています。 テクニカル指標の整合性は、買い優勢を示唆しています。価格は下値圧力帯から脱却し、ボトムレンジでの横ばい相場から解放されています。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスからの転換点を示しています。マックダインジケーターの速線と遅線の乖離幅は拡大傾向にあり、短期的な強気トレンドを反映しています。一方、RSIは中立域に位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向を示しており、ボラティリティは安定した水準を維持しています。 BOLLバンドの幅は特に拡張する兆候は見られず、移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれもゼロバイイングシグナルを示しています。また、短期的なモメンタムは中期トレンドよりも強いことが確認されています。取引量も価格の上昇に伴って増加しており、相場全体の強さを裏付けています。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R1の0.004703が挙げられます。この水準は現在の価格から約0.13%の距離に位置しています。遠方の抵抗レベルはR2の0.004716に設定されており、こちらは現在の価格から約1.05%の距離にあります。さらに下方のサポートとして、中枢の0.004693が注目されます。この水準は現在の価格から約1.05%の距離に位置しています。S1の0.00468は二次的なサポートとなり、S2の0.00467は底辺の防衛ラインとして機能します。重要な価格帯が密集しており、上下方向のスペースは比較的対称的に分布しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

VeChain の価格に影響を与える要因は何ですか？

VETの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 採用とパートナーシップ：企業間のパートナーシップや実際の活用事例が需要を牽引します。
2. ネットワーク活動：VeChainThorブロックチェーン上の取引量およびdAppの利用状況。
3. 市場センチメント：暗号資産市場全体の動向と投資家の信頼感。
4. 供給動向：トークンの焼却、ステーキング報酬、流通量の変化。
5. 規制関連ニュース：ブロックチェーンの導入に影響を及ぼす政府の方針。
6. 技術的進展：プラットフォームのアップグレードや新機能の導入。
7. 競合状況：他のサプライチェーン系暗号資産とのパフォーマンス比較。

人はなぜ今日 VeChain の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のVETの価格を知りたがっています。その理由には、投資判断、ポートフォリオの追跡、取引機会の把握、マーケットタイミングの検討、利益・損失の計算、そしてVeChainのブロックチェーン導入の進捗状況についての情報収集が含まれます。価格の変動は、プロジェクトの価値やエコシステムの成長を評価するうえで役立ちます。

VeChain の価格予測

VeChain (VET) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の VET の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
VeChain (VET) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、VeChain の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
VeChain が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？VET の 2026–2027 年の価格予測は VeChain 価格予測 ページでご確認いただけます。

VeChain について

VeChain（VET）は、サプライチェーン管理とビジネスプロセスを強化するために設計されたブロックチェーンプラットフォームです。その目標は、分散型台帳技術（DLT）を使用して、複雑なサプライチェーンのプロセスと情報の流れを効率化することです。VeChainプラットフォームには、VeChain Token（VET）とVeChainThor Energy（VTHO）の2つのトークンがあります。前者はVeChainのネットワーク全体で価値を転送するために使用され、後者はトランザクションを実行するためのエネルギーまたは「ガス」として使用されます。VeChainは、ネットワークのセキュリティと効率を維持するために、ステークの証明コンセンサスメカニズムを使用します。それは、高級品、農業、物流、食品と薬品、政府など、さまざまな業界で広く使用されています。

日本 で VeChain を購入して投資する方法

VeChain を使用する準備はできていますか？MEXCでは、VET の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は VeChain の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、VeChain (VET) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、VeChain が即座にあなたのウォレットに入金されます。
VeChain (VET) の購入ガイド

VeChain でできること

VeChain を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで VeChain (VET) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

VeChain ( VET ) とは何か

VeChain は 2015 年に Sunny Lu 氏によって設立され、サプライチェーンの透明性と偽造防止を目的としたブロックチェーンソリューションとしてスタートしました。初期の企業導入、Fenbushi Capital の支援、そして 2017 年の ICO により、効率的でエンタープライズ向けの Layer-1 ネットワークである VeChainThor ブロックチェーンのローンチが実現しました。DNV、Walmart、BCG などとの主要パートナーシップは、実世界でのユースケースを裏付け、グローバル展開を加速させました。 Renaissance ロードマップの一環として、VeChain は Ethereum 互換インフラ、dPoS コンセンサス、動的な VTHO トークン設計、StarGate NFT ステーキングを展開中です。MiCA 準拠トークンや相互運用性の向上と組み合わせることで、VeChain は実利用・ネットワーク価値・持続可能性が融合する長期価値ブロックチェーンとしての地位を確立しています。

VeChain資料

VeChain についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式VeChainウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Internet of Things (IOT)Layer 1 (L1)Made in China

よくある質問： VeChain に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:10:36 (UTC+8)

VeChain (VET) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

VeChain についてさらに詳しく知る

VET USDT（先物取引）

VET をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの VET USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの VeChain (VET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、VeChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VET/USDT
¥0.744337
¥0.744337¥0.744337
-0.02%
11.73M (USDT)
VET/USDC
¥0.74418
¥0.74418¥0.74418
-0.06%
12.14M (USDT)

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AurumX

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¥44.57230
¥44.57230¥44.57230

+13.15%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.5832
¥200.5832¥200.5832

+8.50%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.1055
¥143.1055¥143.1055

-5.87%

STONK

STONK

STONK

¥1.133069
¥1.133069¥1.133069

+2.85%

Squid

Squid

QUID

¥14.30741
¥14.30741¥14.30741

+0.41%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥1.036200
¥1.036200¥1.036200

+278.00%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.5674
¥7.5674¥7.5674

+83.96%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0353878
¥0.0353878¥0.0353878

+50.26%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.238439
¥3.238439¥3.238439

+16.83%

Myros

Myros

MY

¥2.4178
¥2.4178¥2.4178

+2.66%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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JPY

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