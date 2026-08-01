この分析では、AIモデルを活用して VeChain の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の VET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

VET_USDTは4時間足チャートにおいて、0.004743の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.004693を上回っており、ハブ体系ではR1が0.004703、R2が0.004716と示されています。現行価格はすべての短期的なレジスタンスラインを突破しており、市場構造は上方シフトの状態にあります。買い手と売り手の間で中枢上部に新たな均衡ゾーンが形成されています。 テクニカル指標の整合性は、買い優勢を示唆しています。価格は下値圧力帯から脱却し、ボトムレンジでの横ばい相場から解放されています。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスからの転換点を示しています。マックダインジケーターの速線と遅線の乖離幅は拡大傾向にあり、短期的な強気トレンドを反映しています。一方、RSIは中立域に位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向を示しており、ボラティリティは安定した水準を維持しています。 BOLLバンドの幅は特に拡張する兆候は見られず、移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれもゼロバイイングシグナルを示しています。また、短期的なモメンタムは中期トレンドよりも強いことが確認されています。取引量も価格の上昇に伴って増加しており、相場全体の強さを裏付けています。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R1の0.004703が挙げられます。この水準は現在の価格から約0.13%の距離に位置しています。遠方の抵抗レベルはR2の0.004716に設定されており、こちらは現在の価格から約1.05%の距離にあります。さらに下方のサポートとして、中枢の0.004693が注目されます。この水準は現在の価格から約1.05%の距離に位置しています。S1の0.00468は二次的なサポートとなり、S2の0.00467は底辺の防衛ラインとして機能します。重要な価格帯が密集しており、上下方向のスペースは比較的対称的に分布しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。