VeChain価格(VET)
VeChain (VET) の本日のライブ価格は ¥ 0.004741 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の VET から JPY への変換レートは、¥ 0.004741 につき VET です。
VeChain は現在、時価総額 ¥ 407.66M で #87 位、循環供給量は 85.99B VET です。直近24時間の VET は、¥ 0.004659 (安値) から ¥ 0.004749 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 43.67992613、史上最安値は ¥ 0.26339220074406 です。
短期的なパフォーマンスでは、VET は直近1時間で +0.10%、直近7日間で +1.82% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.05K に達しました。
No.87
99.16%
0.01%
VET
VeChain の現在の時価総額は ¥ 407.66M、24時間取引高は ¥ 55.05K です。VET の循環供給量は 85.99B、総供給量は 85985041177 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 411.10M です。
+0.10%
-0.02%
+1.82%
+1.82%
VeChain の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.0001489
|-0.02%
|30日
|¥ -0.000003
|-0.07%
|60日
|¥ -0.000104
|-2.15%
|90日
|¥ -0.003247
|-40.65%
本日 VET は、 ¥ -0.0001489 (-0.02%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000003 (-0.07%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、VET は、 ¥ -0.000104 (-2.15%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.003247 (-40.65%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して VeChain の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の VET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
VET_USDTは4時間足チャートにおいて、0.004743の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.004693を上回っており、ハブ体系ではR1が0.004703、R2が0.004716と示されています。現行価格はすべての短期的なレジスタンスラインを突破しており、市場構造は上方シフトの状態にあります。買い手と売り手の間で中枢上部に新たな均衡ゾーンが形成されています。 テクニカル指標の整合性は、買い優勢を示唆しています。価格は下値圧力帯から脱却し、ボトムレンジでの横ばい相場から解放されています。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスからの転換点を示しています。マックダインジケーターの速線と遅線の乖離幅は拡大傾向にあり、短期的な強気トレンドを反映しています。一方、RSIは中立域に位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向を示しており、ボラティリティは安定した水準を維持しています。 BOLLバンドの幅は特に拡張する兆候は見られず、移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はいずれもゼロバイイングシグナルを示しています。また、短期的なモメンタムは中期トレンドよりも強いことが確認されています。取引量も価格の上昇に伴って増加しており、相場全体の強さを裏付けています。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R1の0.004703が挙げられます。この水準は現在の価格から約0.13%の距離に位置しています。遠方の抵抗レベルはR2の0.004716に設定されており、こちらは現在の価格から約1.05%の距離にあります。さらに下方のサポートとして、中枢の0.004693が注目されます。この水準は現在の価格から約1.05%の距離に位置しています。S1の0.00468は二次的なサポートとなり、S2の0.00467は底辺の防衛ラインとして機能します。重要な価格帯が密集しており、上下方向のスペースは比較的対称的に分布しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、VeChain の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
VeChain（VET）は、サプライチェーン管理とビジネスプロセスを強化するために設計されたブロックチェーンプラットフォームです。その目標は、分散型台帳技術（DLT）を使用して、複雑なサプライチェーンのプロセスと情報の流れを効率化することです。VeChainプラットフォームには、VeChain Token（VET）とVeChainThor Energy（VTHO）の2つのトークンがあります。前者はVeChainのネットワーク全体で価値を転送するために使用され、後者はトランザクションを実行するためのエネルギーまたは「ガス」として使用されます。VeChainは、ネットワークのセキュリティと効率を維持するために、ステークの証明コンセンサスメカニズムを使用します。それは、高級品、農業、物流、食品と薬品、政府など、さまざまな業界で広く使用されています。
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VeChain は 2015 年に Sunny Lu 氏によって設立され、サプライチェーンの透明性と偽造防止を目的としたブロックチェーンソリューションとしてスタートしました。初期の企業導入、Fenbushi Capital の支援、そして 2017 年の ICO により、効率的でエンタープライズ向けの Layer-1 ネットワークである VeChainThor ブロックチェーンのローンチが実現しました。DNV、Walmart、BCG などとの主要パートナーシップは、実世界でのユースケースを裏付け、グローバル展開を加速させました。 Renaissance ロードマップの一環として、VeChain は Ethereum 互換インフラ、dPoS コンセンサス、動的な VTHO トークン設計、StarGate NFT ステーキングを展開中です。MiCA 準拠トークンや相互運用性の向上と組み合わせることで、VeChain は実利用・ネットワーク価値・持続可能性が融合する長期価値ブロックチェーンとしての地位を確立しています。
VeChain についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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