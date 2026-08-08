龙虾 本日の価格

龙虾 (龙虾) の本日のライブ価格は ¥ 0.021129 で、直近24時間で 17.27% 変動しました。現在の 龙虾 から JPY への変換レートは、¥ 0.021129 につき 龙虾 です。

龙虾 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 龙虾 です。直近24時間の 龙虾 は、¥ 0.017499 (安値) から ¥ 0.021575 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、龙虾 は直近1時間で +1.42%、直近7日間で +9.56% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 225.66K に達しました。

龙虾 (龙虾) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 225.66K¥ 225.66K ¥ 225.66K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン BSC

龙虾 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 225.66K です。龙虾 の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。