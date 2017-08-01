VETは、1VEN：100VETの比率に従ってVENから変換されます。 Vechainプラットフォームは、ブロックテクノロジーに基づくグローバルな元帳ベースの情報インタラクションおよびコラボレーションクラウドプラットフォームです。 APIを介してアプリケーション層に接続すると、現実世界の人、物、物をデジタル化して、情報の相互接続を実現できます。業界の実用的なアプリケーションに基づくスマートコントラクトを通じて、さまざまなシナリオでのコラボレーションと価値の移転が実現され、それによって実際のビジネスの世界がブロックチェーンにマッピングされます。クロスプラットフォーム、クロスエンタープライズ、クロスインダストリー、クロスボーダーの相互接続とコラボレーションを通じて、新しいビジネスモデルを作成し、コラボレーション参加者に「信頼サービス」を提供します。 Vechainプロジェクトは、2015年6月に上海で開始され、現在3つの主要なアップグレードが行われています。