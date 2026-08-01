Programmable 本日の価格

Programmable (V4) の本日のライブ価格は ¥ 0.001261 で、直近24時間で 7.27% 変動しました。現在の V4 から JPY への変換レートは、¥ 0.001261 につき V4 です。

Programmable は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- V4 です。直近24時間の V4 は、¥ 0.00113 (安値) から ¥ 0.001478 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、V4 は直近1時間で -4.47%、直近7日間で +0.47% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.88K に達しました。

Programmable (V4) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 56.88K¥ 56.88K ¥ 56.88K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.26M¥ 1.26M ¥ 1.26M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

Programmable の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 56.88K です。V4 の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.26M です。