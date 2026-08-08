ADI 本日の価格

ADI (ADI) の本日のライブ価格は ¥ 6.8818 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の ADI から JPY への変換レートは、¥ 6.8818 につき ADI です。

ADI は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3695 位、循環供給量は 0.00 ADI です。直近24時間の ADI は、¥ 6.7776 (安値) から ¥ 6.8945 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 714.0743772734605025、史上最安値は ¥ 153.1412055673453152 です。

短期的なパフォーマンスでは、ADI は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.58% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 633.14K に達しました。

ADI (ADI) 市場情報

ランキング No.3695 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 633.14K¥ 633.14K ¥ 633.14K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.88B¥ 6.88B ¥ 6.88B 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 総供給量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン ADI

ADI の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 633.14K です。ADI の循環供給量は 0.00、総供給量は 999999999 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.88B です。