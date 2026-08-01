この分析では、AIモデルを活用して Sentio の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ST 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

ST_USDTは4時間足の現値0.01508で推移しています。価格はS2ハブポイントである0.01537を下回っています。中枢となる0.01627が上側の構造境界を形成しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA7指標により短期的な買い圧力の介入が確認されています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンでの横ばい状態です。KDJおよびStochRSIの数値からは極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は見受けられません。ボリンジャーバンドの幅は現在のボラティリティ水準を維持しています。ストキャスティクス系指標では、速い指標と遅い指標の方向性に分離が生じています。強気勢力のエネルギーは短期移動平均線付近に集中しており、弱気勢力はハブポイントの下で抑制力を発揮しています。直近の抵抗レベルは0.01537に位置し、この価格から現値までの距離は0.00029です。次位の抵抗レベルは0.01590で、現値との差は0.00082となります。遠位の参考抵抗は中枢である0.01627に設定されています。一方、直近のサポートレベルは前底の位置を注視する必要があります。市場はハブポイントの下で調整局面に入っています。多空双方が0.01508付近で価格決定権を巡って拮抗しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。