Smooth Love Potion価格(SLP)
Smooth Love Potion (SLP) の本日のライブ価格は ¥ 0.0005821 で、直近24時間で 0.59% 変動しました。現在の SLP から JPY への変換レートは、¥ 0.0005821 につき SLP です。
Smooth Love Potion は現在、時価総額 ¥ 21.15M で #753 位、循環供給量は 36.34B SLP です。直近24時間の SLP は、¥ 0.0005387 (安値) から ¥ 0.0005889 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 65.79411717、史上最安値は ¥ 0.07378538738629773 です。
短期的なパフォーマンスでは、SLP は直近1時間で -0.62%、直近7日間で +11.00% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.00K に達しました。
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
Smooth Love Potion の現在の時価総額は ¥ 21.15M、24時間取引高は ¥ 63.00K です。SLP の循環供給量は 36.34B、総供給量は 36339980070 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 21.15M です。
-0.62%
-0.59%
+11.00%
+11.00%
Smooth Love Potion の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.000542399
|-0.59%
|30日
|¥ +0.000072
|+14.11%
|60日
|¥ +0.0000806
|+16.07%
|90日
|¥ -0.000221
|-27.52%
本日 SLP は、 ¥ -0.000542399 (-0.59%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.000072 (+14.11%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、SLP は、 ¥ +0.0000806 (+16.07%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.000221 (-27.52%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Smooth Love Potion の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の SLP 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
SLP_USDTは4時間足チャートにおいて、5.37E-4の中枢上側で推移しており、現値5.535E-4はR1レジスタンスである5.407E-4を突破しました。価格構造は中枢体系における上昇チャンネル内に位置し、短期的には買い勢力が優位な状況です。テクニカル指標も一貫して強気の配置となっており、価格は重要な分岐点をしっかりと維持しています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、ダイナミックボリュームバーはマイナスからプラスへと転じており、買い圧力が本格的に集中しつつあります。RSIは中立域にあり、まだ超買状態には達していないため、上昇余地は十分に残されています。移動平均線群およびEMA群はゼロ軸上部で推移しており、短期・長期の指標が同方向に発散する形で、価格のブレイクに伴いボラティリティも徐々に拡大しています。 近隣のサポートゾーンはR1の5.407E-4付近に設定されており、現在の価格から約2.3%の距離に位置します。これは短期的な押し目確認ポイントとなります。一方、下側の中枢エリアである5.37E-4は遠方の参考水準として機能しており、現行価格からは約3.0%の乖離があります。また、上方のR2レジスタンスである5.44E-4はすでに突破済みであり、次の技術的目標についてはより高時間足での構造を注視する必要があります。現時点では、直近に迫る明確な抵抗レベルは見当たりません。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Smooth Love Potion の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Smooth Love Potion (SLP)は、Ethereumプラットフォーム上で動作する暗号通貨トークンです。SLPは主に、プレイヤーがAxiesと呼ばれるファンタジー生物を育て、戦い、交易するブロックチェーンベースのゲーム、Axie Infinityエコシステム内でのガバナンストークンとして使用されます。このトークンはゲームプレイの報酬として獲得され、新たなAxiesを生み出すために必要となり、ゲームの経済において重要な役割を果たしています。その発行はプレイヤーの活動とゲーム内での成功に直接結びついており、ゲームと暗号通貨の間にユニークな相互作用を生み出しています。そのため、SLPはデジタルエコシステム内でのユーティリティトークンの潜在能力を現実世界で示す例となっています。
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
Smooth Love Potion についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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