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本日の Coinbase Man のライブ価格は 0.0002206 JPY です。BRIAN の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの BRIAN から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Coinbase Man のライブ価格は 0.0002206 JPY です。BRIAN の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの BRIAN から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Coinbase Man価格(BRIAN)

1 BRIAN から JPY へのライブ価格：

¥0.0346342
¥0.0346342¥0.0346342
-10.43%1D
JPY
Coinbase Man (BRIAN) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:03:03 (UTC+8)

Coinbase Man 本日の価格

Coinbase Man (BRIAN) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002206 で、直近24時間で 10.43% 変動しました。現在の BRIAN から JPY への変換レートは、¥ 0.0002206 につき BRIAN です。

Coinbase Man は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- BRIAN です。直近24時間の BRIAN は、¥ 0.0002037 (安値) から ¥ 0.000282 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BRIAN は直近1時間で -0.77%、直近7日間で -27.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 92.33K に達しました。

Coinbase Man (BRIAN) 市場情報

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¥ 92.33K
¥ 92.33K¥ 92.33K

¥ 220.60K
¥ 220.60K¥ 220.60K

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Coinbase Man の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 92.33K です。BRIAN の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 220.60K です。

Coinbase Man 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0002037
¥ 0.0002037¥ 0.0002037
24H 最安値
¥ 0.000282
¥ 0.000282¥ 0.000282
24H 最高値

¥ 0.0002037
¥ 0.0002037¥ 0.0002037

¥ 0.000282
¥ 0.000282¥ 0.000282

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-0.77%

-10.43%

-27.32%

-27.32%

Coinbase Man (BRIAN) 価格履歴 JPY

Coinbase Man の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.004032988-10.43%
30日¥ -0.0047794-95.59%
60日¥ -0.0047794-95.59%
90日¥ -0.0047794-95.59%
Coinbase Man 本日の価格変動

本日 BRIAN は、 ¥ -0.004032988 (-10.43%) の変動を記録しました。

Coinbase Man 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0047794 (-95.59%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Coinbase Man 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BRIAN は、 ¥ -0.0047794 (-95.59%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Coinbase Man 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0047794 (-95.59%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Coinbase Man (BRIAN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Coinbase Man 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Coinbase Man の分析

この分析では、AIモデルを活用して Coinbase Man の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Coinbase Man 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BRIAN 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

BRIAN_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.561E-4という中枢ポイントの下側0.8%の位置で推移しています。価格はS1と中枢の間で狭いレンジ内での調整相場を形成しており、短期移動平均線群は買い優勢な並びを見せています。一方、長期トレンドラインは横ばいの延長傾向を維持しています。このため、買いと売りの勢力が枢軸付近で一時的な均衡状態を保っていると言えます。 MACDでは、デッドクロスからゴールデンクロスへと転換し、ダイナミックな上昇モメンタムを示す陽線が確認されています。また、RSI指標は中立ゾーンである50付近に留まっており、過剰買われ状態の兆候はまだ見られません。KDJおよびStochRSIの数値も、明確な超買サインを示していません。さらに、ボリンジャーバンドは幅が収縮する形で開いており、ボラティリティは低水準で圧縮局面にあります。短期・中期の指標間では、一時的に方向性の乖離が生じている点にも注目が必要です。 上値方面では、R1レジスタンスレベルである2.621E-4が現行価格から2.3%の距離に位置しており、これが直近の主要なテスト目標となります。中枢となる2.569E-4は現行価格より0.3%上回る位置にあり、これを上抜けた場合、さらなる上昇余地が広がると考えられます。一方、下値方面では、S1サポートレベルである2.494E-4が現行価格から2.6%の距離にあり、S2強固なサポートレベルである2.442E-4はさらに遠くに位置しています。もし価格がS1を下回る場合には、S2の有効性が試されることになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Coinbase Man の価格に影響を与える要因は何ですか？

いくつかの要因がコインベースマン（BRIAN）の価格に影響を与えます：

1. 市場心理とソーシャルメディアでの話題性
2. 取引所における取引量と流動性
3. ビットコインおよび全体的な暗号資産市場のトレンド
4. コインベース関連のニュースや動向
5. ミームコインコミュニティのエンゲージメント
6. ウェールの動きや大規模な取引
7. 供給と需要のダイナミクス

人はなぜ今日 Coinbase Man の価格を知りたいのでしょうか？

人々が今日のコインベース・マン（BRIAN）の価格を知りたい理由はいくつかあります。投資価値を追跡し、情報に基づいた取引判断を行うため、市場トレンドを評価し、売買のタイミングを見極めるため、損益を計算するため、そしてボラティリティの動向を常に把握するためです。リアルタイムの価格情報は、トレーダーや投資家がリスクを効果的に管理するうえで役立ちます。

Coinbase Man の価格予測

Coinbase Man (BRIAN) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BRIAN の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Coinbase Man (BRIAN) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Coinbase Man の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Coinbase Man が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BRIAN の 2026–2027 年の価格予測は Coinbase Man 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Coinbase Man を購入して投資する方法

Coinbase Man を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BRIAN の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Coinbase Man の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Coinbase Man (BRIAN) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Coinbase Man が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Coinbase Man (BRIAN) の購入ガイド

Coinbase Man でできること

Coinbase Man を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Coinbase Man (BRIAN) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Coinbase Man ( BRIAN ) とは何か

BRIANはミームコインです。

Coinbase Man資料

Coinbase Man についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

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カテゴリー :

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よくある質問： Coinbase Man に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:03:03 (UTC+8)

Coinbase Man (BRIAN) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Coinbase Man についてさらに詳しく知る

BRIAN USDT（先物取引）

BRIAN をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BRIAN USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Coinbase Man (BRIAN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Coinbase Man ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BRIAN/USD1
¥0.0344301
¥0.0344301¥0.0344301
-10.87%
236.30M (USDT)
BRIAN/USDT
¥0.03454
¥0.03454¥0.03454
-10.56%
399.02M (USDT)

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¥48.24453
¥48.24453¥48.24453

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¥205.9683
¥205.9683¥205.9683

-37.46%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.8081
¥152.8081¥152.8081

-29.29%

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STONK

STONK

¥1.238416
¥1.238416¥1.238416

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¥9.070675¥9.070675

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¥400.11450
¥400.11450¥400.11450

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Cysic

Cysic

CYS

¥170.1566
¥170.1566¥170.1566

+28.79%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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