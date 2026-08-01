Spring Dev Bank 本日の価格

Spring Dev Bank (SDB) の本日のライブ価格は ¥ 0.001245 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SDB から JPY への変換レートは、¥ 0.001245 につき SDB です。

Spring Dev Bank は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SDB です。直近24時間の SDB は、¥ 0.001231 (安値) から ¥ 0.00126 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SDB は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +1.38% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 12.19K に達しました。

Spring Dev Bank (SDB) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 12.19K¥ 12.19K ¥ 12.19K 完全希薄化後時価総額 ¥ 124.50M¥ 124.50M ¥ 124.50M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン MATIC

Spring Dev Bank の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 12.19K です。SDB の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 124.50M です。