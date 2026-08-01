SaucerSwap 本日の価格

SaucerSwap (SAUCE) の本日のライブ価格は ¥ 0.01302 で、直近24時間で 0.85% 変動しました。現在の SAUCE から JPY への変換レートは、¥ 0.01302 につき SAUCE です。

SaucerSwap は現在、時価総額 ¥ 11.80M で #821 位、循環供給量は 906.43M SAUCE です。直近24時間の SAUCE は、¥ 0.01277 (安値) から ¥ 0.01302 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 36.4882387872364823、史上最安値は ¥ 1.56592122421681902 です。

短期的なパフォーマンスでは、SAUCE は直近1時間で +0.85%、直近7日間で -2.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 511.95 に達しました。

SaucerSwap (SAUCE) 市場情報

ランキング No.821 時価総額 ¥ 11.80M¥ 11.80M ¥ 11.80M 取引高 (24H) ¥ 511.95¥ 511.95 ¥ 511.95 完全希薄化後時価総額 ¥ 13.02M¥ 13.02M ¥ 13.02M 循環供給量 906.43M 906.43M 906.43M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 循環率 90.64% パブリックブロックチェーン HBAR

SaucerSwap の現在の時価総額は ¥ 11.80M、24時間取引高は ¥ 511.95 です。SAUCE の循環供給量は 906.43M、総供給量は 906632320.30059 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 13.02M です。