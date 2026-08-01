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本日の SaucerSwap のライブ価格は 0.01302 JPY です。SAUCE の時価総額は 11,801,749.30849986876 JPY です。日本 のリアルタイムの SAUCE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の SaucerSwap のライブ価格は 0.01302 JPY です。SAUCE の時価総額は 11,801,749.30849986876 JPY です。日本 のリアルタイムの SAUCE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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SaucerSwap価格(SAUCE)

1 SAUCE から JPY へのライブ価格：

¥2.04414
¥2.04414¥2.04414
+0.85%1D
JPY
SaucerSwap (SAUCE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:33:41 (UTC+8)

SaucerSwap 本日の価格

SaucerSwap (SAUCE) の本日のライブ価格は ¥ 0.01302 で、直近24時間で 0.85% 変動しました。現在の SAUCE から JPY への変換レートは、¥ 0.01302 につき SAUCE です。

SaucerSwap は現在、時価総額 ¥ 11.80M#821 位、循環供給量は 906.43M SAUCE です。直近24時間の SAUCE は、¥ 0.01277 (安値) から ¥ 0.01302 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 36.4882387872364823、史上最安値は ¥ 1.56592122421681902 です。

短期的なパフォーマンスでは、SAUCE は直近1時間で +0.85%、直近7日間で -2.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 511.95 に達しました。

SaucerSwap (SAUCE) 市場情報

No.821

¥ 11.80M
¥ 11.80M¥ 11.80M

¥ 511.95
¥ 511.95¥ 511.95

¥ 13.02M
¥ 13.02M¥ 13.02M

906.43M
906.43M 906.43M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

906,632,320.30059
906,632,320.30059 906,632,320.30059

90.64%

HBAR

SaucerSwap の現在の時価総額は ¥ 11.80M、24時間取引高は ¥ 511.95 です。SAUCE の循環供給量は 906.43M、総供給量は 906632320.30059 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 13.02M です。

SaucerSwap 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01277
¥ 0.01277¥ 0.01277
24H 最安値
¥ 0.01302
¥ 0.01302¥ 0.01302
24H 最高値

¥ 0.01277
¥ 0.01277¥ 0.01277

¥ 0.01302
¥ 0.01302¥ 0.01302

¥ 36.4882387872364823
¥ 36.4882387872364823¥ 36.4882387872364823

¥ 1.56592122421681902
¥ 1.56592122421681902¥ 1.56592122421681902

+0.85%

+0.85%

-2.33%

-2.33%

SaucerSwap (SAUCE) 価格履歴 JPY

SaucerSwap の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0172287+0.85%
30日¥ -0.00074-5.38%
60日¥ -0.00361-21.71%
90日¥ -0.00945-42.06%
SaucerSwap 本日の価格変動

本日 SAUCE は、 ¥ +0.0172287 (+0.85%) の変動を記録しました。

SaucerSwap 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00074 (-5.38%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SaucerSwap 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SAUCE は、 ¥ -0.00361 (-21.71%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SaucerSwap 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00945 (-42.06%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SaucerSwap (SAUCE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SaucerSwap 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SaucerSwap の分析

この分析では、AIモデルを活用して SaucerSwap の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

SaucerSwap の価格に影響を与える要因は何ですか？

SaucerSwap (SAUCE) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. プラットフォーム上の取引量と流動性
2. Hedera ネットワークの採用状況とエコシステムの成長
3. DeFi 市場のトレンドと競合状況
4. トークンのユーティリティとステーキング報酬
5. 提携発表や統合の進展
6. 全体的な暗号資産市場のセンチメント
7. DeFi プロトコルに影響を及ぼす規制動向
8. プラットフォームのアップデートおよび新機能のリリース

人はなぜ今日 SaucerSwap の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のSaucerSwap（SAUCE）の価格を知りたいと考えています。

1. トレーディングの意思決定 - 投資家は、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を把握する必要があります。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資のパフォーマンスをモニタリングし、利益や損失を計算します。
3. 市場分析 - 価格のトレンドやボラティリティのパターンを評価します。

SaucerSwap の価格予測

SaucerSwap (SAUCE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SAUCE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
SaucerSwap (SAUCE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、SaucerSwap の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SaucerSwap が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SAUCE の 2026–2027 年の価格予測は SaucerSwap 価格予測 ページでご確認いただけます。

SaucerSwap について

SAUCEは、分散型プラットフォーム上で運用されるデジタル資産です。デジタル世界での取引やインタラクションを容易にするために設計されており、安全かつ効率的な交換手段を提供します。SAUCEの一般的な目的は、デジタルエコシステム内でのシームレスな取引、スマートコントラクト、およびガバナンスを可能にすることです。その合意形成モデルは、エネルギー効率とスケーラビリティで広く認識されているプルーフ・オブ・ステークに基づいています。SAUCEの供給と発行モデルは、需要と供給のバランスを維持し、その価値の安定性を確保するように設計されています。SAUCEの典型的な使用例には、デジタル決済、スマートコントラクトの実行、およびそのエコシステム内でのガバナンス決定への参加が含まれます。

日本 で SaucerSwap を購入して投資する方法

SaucerSwap を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SAUCE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SaucerSwap の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SaucerSwap (SAUCE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SaucerSwap が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SaucerSwap (SAUCE) の購入ガイド

SaucerSwap でできること

SaucerSwap を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで SaucerSwap (SAUCE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

SaucerSwap ( SAUCE ) とは何か

SaucerSwapは、HSCSとHTSを活用し、Hederaネットワークの利点を継承した、ERC20規格を超える分散型取引所です。Hedera上のDeFiのワンストップDEXとして、トークンの交換、流動性プール、イールドファーム、ステーキングなどのサービスを幅広く提供します。

SaucerSwap資料

SaucerSwap についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式SaucerSwapウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Exchange (DEX)

よくある質問： SaucerSwap に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:33:41 (UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

SaucerSwap についてさらに詳しく知る

SAUCE USDT（先物取引）

SAUCE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SAUCE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの SaucerSwap (SAUCE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SaucerSwap ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SAUCE/USDT
¥2.04414
¥2.04414¥2.04414
+0.85%
39.69K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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AurumX

UMX

¥43.56750
¥43.56750¥43.56750

+10.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥222.2649
¥222.2649¥222.2649

+20.22%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.8251
¥149.8251¥149.8251

-1.45%

STONK

STONK

STONK

¥1.184094
¥1.184094¥1.184094

+7.48%

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Squid

QUID

¥14.31997
¥14.31997¥14.31997

+0.50%

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Myros

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¥5.1025
¥5.1025¥5.1025

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¥0.612457
¥0.612457¥0.612457

+123.42%

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¥7.8971
¥7.8971¥7.8971

+91.98%

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ZKcandy

ZAY

¥222.2649
¥222.2649¥222.2649

+20.22%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

¥12.01050
¥12.01050¥12.01050

+7.74%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SAUCE から JPY の計算機

金額

SAUCE
SAUCE
JPY
JPY

1 SAUCE = 2.04414 JPY