THORChain (RUNE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-09 00:27:17 (UTC+8) THORChain 本日の価格
THORChain (RUNE) の本日のライブ価格は
¥ 0.444 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の RUNE から JPY への変換レートは、 ¥ 0.444 につき RUNE です。
THORChain は現在、時価総額
¥ 150.24M で #159 位、循環供給量は 338.37M RUNE です。直近24時間の RUNE は、 ¥ 0.444 (安値) から ¥ 0.4547 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,338.03988478、史上最安値は ¥ 1.24636705142348 です。
短期的なパフォーマンスでは、RUNE は直近1時間で
-0.30%、直近7日間で +1.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 123.66K に達しました。 THORChain (RUNE) 市場情報 時価総額 ¥ 150.24M ¥ 150.24M ¥ 150.24M 取引高 (24H) ¥ 123.66K ¥ 123.66K ¥ 123.66K 完全希薄化後時価総額 ¥ 157.27M ¥ 157.27M ¥ 157.27M 最大供給量 354,208,499 354,208,499 354,208,499 総供給量 354,208,499 354,208,499 354,208,499
THORChain の現在の時価総額は
¥ 150.24M、24時間取引高は ¥ 123.66K です。RUNE の循環供給量は 338.37M、総供給量は 354208499 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 157.27M です。 購入 THORChain THORChain 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 3,338.03988478 ¥ 3,338.03988478 ¥ 3,338.03988478 最安値 ¥ 1.24636705142348 ¥ 1.24636705142348 ¥ 1.24636705142348 THORChain (RUNE) 価格履歴 JPY
THORChain の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.027894 -0.04% 30日 ¥ +0.0488 +12.34% 60日 ¥ +0.0628 +16.47% 90日 ¥ -0.1687 -27.54% THORChain 本日の価格変動
本日 RUNE は、
¥ -0.027894 (-0.04%) の変動を記録しました。 THORChain 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.0488 (+12.34%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 THORChain 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、RUNE は、
¥ +0.0628 (+16.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 THORChain 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.1687 (-27.54%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
THORChain (RUNE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
THORChain 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の RUNE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
35% | 弱気 65%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
RUNE_USDTは4時間足の現値0.4522で、中枢0.4417を上回る位置にあります。価格はR2レジスタンス0.4456を突破し、延伸ゾーンへと進出しています。ハブ体系からは、上方に直接的な参照ポイントが見当たらない状況です。一方、下方ではS2からR2までのレンジが密集した取引帯を形成しており、現在の構造は通常のボラティリティレンジから外れていると言えます。
MACDはデッドクロスの状態にあり、短期線と長期線が下向きに乖離しています。移動平均線群（MAおよびEMA）も買いシグナルを発していない状況です。RSI指標は中立域に位置しており、買い・売りのバランスが保たれています。KDJやStochRSIの数値については、具体的な方向性の確認が必要です。ボリンジャーバンドの形状からも、ボラティリティの変化はまだ確定していません。また、モメンタム指標には層状の動きが見られ、トレンドモメンタムとオシレーター系指標の間で乖離が生じています。市場全体として、明確な一方向の推進力が欠如している状況です。
近いレベルでの重要な抵抗ラインはR2の0.4456で、現値との差は-1.46%となります。一方、下方の第一サポートは中枢0.4417で、現値との差は-2.32%です。さらに遠方の参考水準であるS1は0.4402で、現値との差は-2.65%となります。より深いサポートとなるS2は0.4378で、現値との差は-3.18%です。上側の抵抗帯は真空状態であり、新たな高値の動きを注視する必要があります。価格が中枢を再テストする際には、そのブレイクアウトの有効性が確認されるでしょう。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
THORChain の価格に影響を与える要因は何ですか？
THORChain (RUNE) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：
1. トータルバリュー・ロックド（TVL） - 流動性プールが高まると、RUNE の需要が増加します。 2. クロスチェーン取引量 - スワップ取引が増えれば、RUNE ホルダーへの手数料収入が増加します。 3. ネットワークの採用状況 - 新たなブロックチェーンとの統合により、そのユーティリティが拡大します。 4. トークンエコノミクス - ノードに対する RUNE ボンディング要件により、希少性が生み出されます。 5. DeFi 市場のセンチメント - 分散型金融全体のトレンドが需要に影響を与えます。 6. 他の DEX プロトコルとの競争 7. クロスチェーン取引に影響を及ぼす規制の動向 8. 技術的なアップグレードやプロトコルの改善 人はなぜ今日 THORChain の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTHORChain（RUNE）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして市場への参入・退出タイミングの把握が含まれます。RUNEはクロスチェーン流動性と分散型取引を可能にしているため、投資家たちはその価格を追跡することで、ボラティリティを活かし、投資パフォーマンスを評価し、成長するDeFiエコシステムにおける最適な買い時・売り時の機会を見極めています。
THORChain の価格予測 THORChain (RUNE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RUNE の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 THORChain (RUNE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、THORChain の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
THORChain が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RUNE の 2026–2027 年の価格予測は
THORChain 価格予測
ページでご確認いただけます。
THORChain について
Thorchain (RUNE)は、ユーザーが自分の資産の完全な保有権を失うことなく、さまざまなネットワーク間で簡単に暗号通貨資産を交換できる分散型流動性プロトコルです。これは、ユーザーがRUNEや他のデジタル資産をステーキングすることで動力を得る連続的な流動性プールのシステム上で運用されています。プロトコルのネイティブユーティリティトークンであるRUNEは、これらのプールにおけるセキュリティ、ガバナンス、流動性のために使用されます。Thorchainの設計は、チェーンに依存しないという特性を持っており、これにより複数の異なるブロックチェーンと接続し、相互に作用することができます。これにより、クロスチェーンの流動性と相互運用性が促進されます。これにより、Thorchainは異なる暗号通貨間でのシームレスな取引を可能にするため、分散型金融（DeFi）エコシステムにおける重要なプレーヤーとなっています。
日本 で THORChain を購入して投資する方法
THORChain を使用する準備はできていますか？MEXCでは、RUNE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
THORChain の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、THORChain (RUNE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、THORChain が即座にあなたのウォレットに入金されます。
THORChain でできること
THORChain を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで THORChain (RUNE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
THORChain ( RUNE ) とは何か
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
ホワイトペーパー
THORChainは、特定の個人や中央集権的なリーダーシップへの依存を回避するよう設計されており、従来型の企業階層構造なしで機能することを目指しています。開発は、複数の独立したチームによって実施され、オープンかつコミュニティ主導の形でプロトコルに貢献しています。これは、異なるグループからの貢献を通じて進化するオープンソースプロジェクトと同様です。この分散型構造は、ネットワークが単一の個人やチームに依存せずに運用・改善を継続できるようにすることで、レジリエンス（回復力）を高めることを意図しています。創設以来、THORChainは世界中の有能なデベロッパーやチームを惹きつけ、複数のリポジトリおよびコミュニケーションチャネルにおいて活発な開発が行われています。定期的なプロトコルアップグレードおよび改善は、分散型ガバナンスを通じて引き続き実施されており、そのコミュニティ主導型アプローチの有効性を示しています。
THORChainは、複数種類の暗号資産を保管可能な「金庫（vaults）」ネットワークを基盤として構築されており、これは地理的に分散した分散型貸金庫（safety deposit boxes）に例えられます。これらの金庫は「ノード」と呼ばれるオペレーターによって監視・管理され、プロトコルが意図通りに継続して稼働することを保証します。従来の取引所が注文簿（order books）を用いて買い手と売り手をマッチさせるのとは異なり、THORChainでは流動性プール（liquidity pools）を活用しています。各プールは、THORChainのネイティブトークンであるRUNEと、BitcoinやEthereumなどの他のアセットをペアにして構成されており、プール内の相対的な残高に基づいてスワップ価格が自動的に調整されます。取引はこれらのプールに対して直接実行されるため、ユーザーは相手方によるオファー承認を待つ必要がなく、スワップは自動で処理され、交換されたアセットは即時に配信されます。セキュリティ面では、ノードが多額のRUNEを担保（bond）として預託することを義務付け、不審な行動に対してペナルティを課すとともに、定期的にオペレーターをローテーションさせることで、特定のグループが支配権を握るリスクを低減しています。さらに、トランザクションの承認には複数ノードによる合意（multi-operator model）が必須であり、単一の参加者が独自に資産移動を承認することはできません——これは、金庫を開けるために複数の鍵が必要な仕組みに似ています。初回ローンチ以降、THORChainはBitcoin、Ethereum、Binance Chain、Avalanche、Cosmosベースのチェーンなど、複数のブロックチェーンネットワークと統合され、汎用的なクロスチェーンプラットフォームとしての地位を確立しています。
RUNEはTHORChainの設計の中心であり、ネットワーク全体の活動を結びつける内部通貨として機能します。ユーザーがある資産を別の資産とスワップする際、その取引は裏側でRUNEを経由してルーティングされます。たとえば、BitcoinからEthereumへのスワップは「Bitcoin → RUNE」、そして「RUNE → Ethereum」という2段階で実行されます。このプロトコルでは、ネットワーク運用者（ノードオペレーター）がセキュリティデポジットとして約3分の2のRUNEをステーキングし、残り約3分の1を取引を支える流動性プールに割り当てるバランスを目指しています。これにより、ネットワークの安全性と市場機能が調和します。流動性プールに資産を提供するLP（Liquidity Provider）は、RUNEで報酬を得ることができ、彼らが支援するプールの取引量が増加すれば、その報酬も増加します。またTHORChainは、スワップ手数料を少量課しており、その収入の一部はノードオペレーターおよびLPへ報酬として分配されます。小規模な取引では手数料が低く、価格への影響が大きい大規模な取引では手数料が高くなります。2023年時点で、RUNEのトークノミクスおよび実用性は、THORChainの流動性プールにおける総ロックアップ価値（TVL）が5億ドルを超えるという事実に反映されており、これはDeFiエコシステム内での顕著な採用と実用性を示しています。
THORChainのロードマップは、暗号資産取引をより使いやすくすることに焦点を当てており、同時にプロトコル全体のセキュリティ強化を継続しています。ネットワークは当初、ごく限られた主要な暗号資産のみをサポートしていましたが、その後、複数のブロックチェーンおよびアセットへと拡大しています。大きな開発優先事項の1つは、取引のスピードと効率性の向上であり、これによりシステムは高負荷時でも遅延なく稼働できるようになります——これは、より多くのトラフィックを処理できるようにインフラをアップグレードするのと同様です。また、外部の開発者がTHORChainを利用するアプリケーションを構築しやすくするため、統合や開発を簡素化するツールを提供することも、継続的な目標です。セキュリティに関する作業は常に継続しており、安全性と信頼性を高めるための定期的なアップデートに加え、暗号資産に詳しくないユーザーにとってもより使いやすい体験を実現する取り組みも進められています。最近の進捗には、合成資産（synthetic assets）の成功裏のローンチ、クロスチェーン統合の改善、および強化されたセキュリティ対策が含まれます。今後の計画には、さらに多くのブロックチェーンネットワークへの展開、レイヤー2スケーリングソリューションの実装、そしてより高度な取引機能の開発が含まれます。
THORChainは、暗号資産を信頼不要（trustless）な方法で交換できる仕組みを提供します。これは、中央の仲介者に依存せずに安全なスワップを可能にする「デジタル・ブリッジ」のように機能します。THORChainは、自動化された分散型取引所（DEX）として動作し、従来の取引所プラットフォームを使わずに、BitcoinとEthereum（およびその他の資産）のスワップなど、さまざまな取引を実行できます。ネットワークの安全性は、担保（collateral）を供託することでシステムを守る専門のオペレーターによって支えられており、価格設定はスワップを公正に保つよう設計された数学的メカニズムによって決定されます。ローンチ以来、THORChainは数十億ドル規模の取引高を処理しており、業界を代表する分散型クロスチェーン取引所の1つとして広く認識されています。
THORChain資料
THORChain についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： THORChain に関するその他の質問
THORChain が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 THORChain の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の THORChain の価格は ¥ 69.708 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
THORChain は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、RUNE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の THORChain がMEXCで取引されました。
RUNE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の THORChain 価格を確認するには、RUNE 価格のページにアクセスしてください。
RUNE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,089.28
0.00%
ETH
1,922.57
0.00%
GOLD(XAUT)
4,328.08
-0.08%
SOL
76.32
-0.09%
XMR
385.4
+0.47%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、RUNE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、THORChain の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
THORChain 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については THORChain (RUNE) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-09 00:27:17 (UTC+8) THORChain (RUNE) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
RUNE USDT（先物取引）
RUNE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの RUNE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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