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本日の THORChain のライブ価格は 0.444 JPY です。RUNE の時価総額は 150,237,472.14 JPY です。日本 のリアルタイムの RUNE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の THORChain のライブ価格は 0.444 JPY です。RUNE の時価総額は 150,237,472.14 JPY です。日本 のリアルタイムの RUNE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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THORChain価格(RUNE)

1 RUNE から JPY へのライブ価格：

¥69.708
¥69.708¥69.708
-0.04%1D
JPY
THORChain (RUNE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:27:17 (UTC+8)

THORChain 本日の価格

THORChain (RUNE) の本日のライブ価格は ¥ 0.444 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の RUNE から JPY への変換レートは、¥ 0.444 につき RUNE です。

THORChain は現在、時価総額 ¥ 150.24M#159 位、循環供給量は 338.37M RUNE です。直近24時間の RUNE は、¥ 0.444 (安値) から ¥ 0.4547 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,338.03988478、史上最安値は ¥ 1.24636705142348 です。

短期的なパフォーマンスでは、RUNE は直近1時間で -0.30%、直近7日間で +1.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 123.66K に達しました。

THORChain (RUNE) 市場情報

No.159

¥ 150.24M
¥ 150.24M¥ 150.24M

¥ 123.66K
¥ 123.66K¥ 123.66K

¥ 157.27M
¥ 157.27M¥ 157.27M

338.37M
338.37M 338.37M

354,208,499
354,208,499 354,208,499

354,208,499
354,208,499 354,208,499

95.52%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

¥ 5.966
¥ 5.966¥ 5.966

RUNE

THORChain の現在の時価総額は ¥ 150.24M、24時間取引高は ¥ 123.66K です。RUNE の循環供給量は 338.37M、総供給量は 354208499 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 157.27M です。

THORChain 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.444
¥ 0.444¥ 0.444
24H 最安値
¥ 0.4547
¥ 0.4547¥ 0.4547
24H 最高値

¥ 0.444
¥ 0.444¥ 0.444

¥ 0.4547
¥ 0.4547¥ 0.4547

¥ 3,338.03988478
¥ 3,338.03988478¥ 3,338.03988478

¥ 1.24636705142348
¥ 1.24636705142348¥ 1.24636705142348

-0.30%

-0.04%

+1.20%

+1.20%

THORChain (RUNE) 価格履歴 JPY

THORChain の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.027894-0.04%
30日¥ +0.0488+12.34%
60日¥ +0.0628+16.47%
90日¥ -0.1687-27.54%
THORChain 本日の価格変動

本日 RUNE は、 ¥ -0.027894 (-0.04%) の変動を記録しました。

THORChain 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0488 (+12.34%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

THORChain 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、RUNE は、 ¥ +0.0628 (+16.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

THORChain 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1687 (-27.54%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

THORChain (RUNE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

THORChain 価格履歴ページ を今すぐチェック。

THORChain の分析

この分析では、AIモデルを活用して THORChain の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

THORChain 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の RUNE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

RUNE_USDTは4時間足の現値0.4522で、中枢0.4417を上回る位置にあります。価格はR2レジスタンス0.4456を突破し、延伸ゾーンへと進出しています。ハブ体系からは、上方に直接的な参照ポイントが見当たらない状況です。一方、下方ではS2からR2までのレンジが密集した取引帯を形成しており、現在の構造は通常のボラティリティレンジから外れていると言えます。 MACDはデッドクロスの状態にあり、短期線と長期線が下向きに乖離しています。移動平均線群（MAおよびEMA）も買いシグナルを発していない状況です。RSI指標は中立域に位置しており、買い・売りのバランスが保たれています。KDJやStochRSIの数値については、具体的な方向性の確認が必要です。ボリンジャーバンドの形状からも、ボラティリティの変化はまだ確定していません。また、モメンタム指標には層状の動きが見られ、トレンドモメンタムとオシレーター系指標の間で乖離が生じています。市場全体として、明確な一方向の推進力が欠如している状況です。 近いレベルでの重要な抵抗ラインはR2の0.4456で、現値との差は-1.46%となります。一方、下方の第一サポートは中枢0.4417で、現値との差は-2.32%です。さらに遠方の参考水準であるS1は0.4402で、現値との差は-2.65%となります。より深いサポートとなるS2は0.4378で、現値との差は-3.18%です。上側の抵抗帯は真空状態であり、新たな高値の動きを注視する必要があります。価格が中枢を再テストする際には、そのブレイクアウトの有効性が確認されるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

THORChain の価格に影響を与える要因は何ですか？

THORChain (RUNE) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. トータルバリュー・ロックド（TVL） - 流動性プールが高まると、RUNE の需要が増加します。
2. クロスチェーン取引量 - スワップ取引が増えれば、RUNE ホルダーへの手数料収入が増加します。
3. ネットワークの採用状況 - 新たなブロックチェーンとの統合により、そのユーティリティが拡大します。
4. トークンエコノミクス - ノードに対する RUNE ボンディング要件により、希少性が生み出されます。
5. DeFi 市場のセンチメント - 分散型金融全体のトレンドが需要に影響を与えます。
6. 他の DEX プロトコルとの競争
7. クロスチェーン取引に影響を及ぼす規制の動向
8. 技術的なアップグレードやプロトコルの改善

人はなぜ今日 THORChain の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTHORChain（RUNE）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして市場への参入・退出タイミングの把握が含まれます。RUNEはクロスチェーン流動性と分散型取引を可能にしているため、投資家たちはその価格を追跡することで、ボラティリティを活かし、投資パフォーマンスを評価し、成長するDeFiエコシステムにおける最適な買い時・売り時の機会を見極めています。

THORChain の価格予測

THORChain (RUNE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RUNE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
THORChain (RUNE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、THORChain の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
THORChain が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RUNE の 2026–2027 年の価格予測は THORChain 価格予測 ページでご確認いただけます。

THORChain について

Thorchain (RUNE)は、ユーザーが自分の資産の完全な保有権を失うことなく、さまざまなネットワーク間で簡単に暗号通貨資産を交換できる分散型流動性プロトコルです。これは、ユーザーがRUNEや他のデジタル資産をステーキングすることで動力を得る連続的な流動性プールのシステム上で運用されています。プロトコルのネイティブユーティリティトークンであるRUNEは、これらのプールにおけるセキュリティ、ガバナンス、流動性のために使用されます。Thorchainの設計は、チェーンに依存しないという特性を持っており、これにより複数の異なるブロックチェーンと接続し、相互に作用することができます。これにより、クロスチェーンの流動性と相互運用性が促進されます。これにより、Thorchainは異なる暗号通貨間でのシームレスな取引を可能にするため、分散型金融（DeFi）エコシステムにおける重要なプレーヤーとなっています。

日本 で THORChain を購入して投資する方法

THORChain を使用する準備はできていますか？MEXCでは、RUNE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は THORChain の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、THORChain (RUNE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、THORChain が即座にあなたのウォレットに入金されます。
THORChain (RUNE) の購入ガイド

THORChain でできること

THORChain を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで THORChain (RUNE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

THORChain ( RUNE ) とは何か

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

ホワイトペーパー

THORChain資料

THORChain についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式THORChainウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

よくある質問： THORChain に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:27:17 (UTC+8)

THORChain (RUNE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

THORChain についてさらに詳しく知る

RUNE USDT（先物取引）

RUNE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの RUNE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの THORChain (RUNE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、THORChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RUNE/USDT
¥69.708
¥69.708¥69.708
-0.02%
277.27K (USDT)
RUNE/USDC
¥69.6609
¥69.6609¥69.6609
-0.04%
126.64K (USDT)

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¥46.55050
¥46.55050¥46.55050

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥219.9884
¥219.9884¥219.9884

+18.99%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.9180
¥152.9180¥152.9180

+0.57%

STONK

STONK

STONK

¥1.168394
¥1.168394¥1.168394

+6.05%

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¥14.27444
¥14.27444¥14.27444

+0.18%

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¥0.565200¥0.565200

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¥7.2377
¥7.2377¥7.2377

+75.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥219.9884
¥219.9884¥219.9884

+18.99%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

¥10.83300
¥10.83300¥10.83300

-2.81%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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RUNE
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1 RUNE = 69.708 JPY