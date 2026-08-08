PMG 本日の価格

PMG (PMG) の本日のライブ価格は ¥ 0.0011519 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の PMG から JPY への変換レートは、¥ 0.0011519 につき PMG です。

PMG は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #7464 位、循環供給量は 0.00 PMG です。直近24時間の PMG は、¥ 0.0011519 (安値) から ¥ 0.0011806 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 63.4523777430321311、史上最安値は ¥ 0.034106538338086112 です。

短期的なパフォーマンスでは、PMG は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +4.39% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 16.62 に達しました。

PMG (PMG) 市場情報

ランキング No.7464 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 16.62¥ 16.62 ¥ 16.62 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.30M¥ 2.30M ¥ 2.30M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 総供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン PMG

PMG の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 16.62 です。PMG の循環供給量は 0.00、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.30M です。