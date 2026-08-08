PLEARN 本日の価格

PLEARN (PLN) の本日のライブ価格は ¥ 0.00343 で、直近24時間で 2.81% 変動しました。現在の PLN から JPY への変換レートは、¥ 0.00343 につき PLN です。

PLEARN は現在、時価総額 ¥ 295.20K で #2308 位、循環供給量は 86.06M PLN です。直近24時間の PLN は、¥ 0.0033 (安値) から ¥ 0.00365 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 21.39858825394180801、史上最安値は ¥ 0.64510380917979544 です。

短期的なパフォーマンスでは、PLN は直近1時間で -0.30%、直近7日間で -7.55% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 158.84K に達しました。

PLEARN (PLN) 市場情報

ランキング No.2308 時価総額 ¥ 295.20K¥ 295.20K ¥ 295.20K 取引高 (24H) ¥ 158.84K¥ 158.84K ¥ 158.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.40M¥ 2.40M ¥ 2.40M 循環供給量 86.06M 86.06M 86.06M 最大供給量 700,000,000 700,000,000 700,000,000 総供給量 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 循環率 12.29% パブリックブロックチェーン BSC

PLEARN の現在の時価総額は ¥ 295.20K、24時間取引高は ¥ 158.84K です。PLN の循環供給量は 86.06M、総供給量は 343969593.2933345 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.40M です。