Play AI 本日の価格

Play AI (PLAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.001768 で、直近24時間で 0.16% 変動しました。現在の PLAI から JPY への変換レートは、¥ 0.001768 につき PLAI です。

Play AI は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- PLAI です。直近24時間の PLAI は、¥ 0.00176 (安値) から ¥ 0.001773 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PLAI は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -1.51% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.74K に達しました。

Play AI (PLAI) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 56.74K¥ 56.74K ¥ 56.74K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.77M¥ 1.77M ¥ 1.77M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BASE

Play AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 56.74K です。PLAI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.77M です。