ORDI (ORDI) 本日のテクニカル分析 ORDI 分析ページでは、AIによって生成された ORDI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ORDI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ORDI (ORDI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $3.472 -- -5.43% +0.02% -36.00%

ORDI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ORDI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 10 中立 0 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 0 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 0 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 3.4733 3.4706 R2 3.4706 3.4691 R1 3.4693 3.4681 PP 3.4666 3.4666 S1 3.4653 3.4651 S2 3.4626 3.4641 S3 3.4613 3.4626

ORDI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.42M $10.91 M $11.33 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.12M 3日間のアクティブ購入額 $5.23 M 3日間のアクティブ売却額 $5.35 M 7日間のアクティブ売買差額 0.17M 7日間のアクティブ購入額 $13.12 M 7日間のアクティブ売却額 $12.95 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ORDI 資本フロー 純流入 ORDIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 3.45 2026-08-07 -$0.06 M 3.32 2026-08-06 -$0.27 M 3.32 2026-08-05 -$0.17 M 3.39 2026-08-04 -$0.07 M 3.45 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ORDI (ORDI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ORDI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ORDI / USDT $3.469 $3.469 $3.469 +4.64% 25.52K (USDT) 取 引 ORDI / USDC $3.464 $3.464 $3.464 +4.52% 15.94K (USDT) 取 引