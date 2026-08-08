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ORDI (ORDI) 本日のテクニカル分析

ORDI (ORDI) 本日のテクニカル分析

ORDI 分析ページでは、AIによって生成された ORDI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ORDI の分析内容について詳しくご覧ください。

ORDI (ORDI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$3.472---5.43%+0.02%-36.00%
ORDI 価格について詳しく知る

ORDI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ORDI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 10
中立 0
購入 16
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:売却売却 8中立 0購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.4733
3.4706
R2
3.4706
3.4691
R1
3.4693
3.4681
PP
3.4666
3.4666
S1
3.4653
3.4651
S2
3.4626
3.4641
S3
3.4613
3.4626

ORDI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.42M
$10.91 M
$11.33 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.12M
3日間のアクティブ購入額
$5.23 M
3日間のアクティブ売却額
$5.35 M
7日間のアクティブ売買差額
0.17M
7日間のアクティブ購入額
$13.12 M
7日間のアクティブ売却額
$12.95 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ORDI 資本フロー

純流入ORDIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M3.45
2026-08-07-$0.06 M3.32
2026-08-06-$0.27 M3.32
2026-08-05-$0.17 M3.39
2026-08-04-$0.07 M3.45

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ORDI (ORDI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ORDI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ORDI/USDT
$3.469
$3.469$3.469
+4.64%
25.52K (USDT)
ORDI/USDC
$3.464
$3.464$3.464
+4.52%
15.94K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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ORDI
ORDI
USD
USD

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