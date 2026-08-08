ORDI (ORDI) 本日のテクニカル分析
ORDI 分析ページでは、AIによって生成された ORDI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ORDI の分析内容について詳しくご覧ください。
ORDI (ORDI) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$3.472
|--
|-5.43%
|+0.02%
|-36.00%
ORDI テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ORDI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 10
中立 0
購入 16
|移動平均:
|強い買い
|売却 2
|中立 0
|購入 12
|テクニカル指標:
|売却
|売却 8
|中立 0
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.4733
3.4706
R2
3.4706
3.4691
R1
3.4693
3.4681
PP
3.4666
3.4666
S1
3.4653
3.4651
S2
3.4626
3.4641
S3
3.4613
3.4626
ORDI 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.42M
$10.91 M
$11.33 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.12M
3日間のアクティブ購入額
$5.23 M
3日間のアクティブ売却額
$5.35 M
7日間のアクティブ売買差額
0.17M
7日間のアクティブ購入額
$13.12 M
7日間のアクティブ売却額
$12.95 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
ORDI 資本フロー
純流入ORDIUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.00 M
|3.45
|2026-08-07
|-$0.06 M
|3.32
|2026-08-06
|-$0.27 M
|3.32
|2026-08-05
|-$0.17 M
|3.39
|2026-08-04
|-$0.07 M
|3.45
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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