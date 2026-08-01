Rain Protocol 本日の価格

Rain Protocol (RAIN) の本日のライブ価格は ¥ 0.0126888 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の RAIN から JPY への変換レートは、¥ 0.0126888 につき RAIN です。

Rain Protocol は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- RAIN です。直近24時間の RAIN は、¥ 0.0125957 (安値) から ¥ 0.0127513 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、RAIN は直近1時間で -0.01%、直近7日間で +1.36% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.66M に達しました。

Rain Protocol (RAIN) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 2.66M¥ 2.66M ¥ 2.66M 完全希薄化後時価総額 ¥ 14.59B¥ 14.59B ¥ 14.59B 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 パブリックブロックチェーン ARB

Rain Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 2.66M です。RAIN の循環供給量は --、総供給量は 1150000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 14.59B です。