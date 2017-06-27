OmiseGo 本日の価格

OmiseGo (OMG) の本日のライブ価格は ¥ 0.04412 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の OMG から JPY への変換レートは、¥ 0.04412 につき OMG です。

OmiseGo は現在、時価総額 ¥ 6.19M で #1097 位、循環供給量は 140.25M OMG です。直近24時間の OMG は、¥ 0.04313 (安値) から ¥ 0.0444 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,451.248315811157256、史上最安値は ¥ 7.3789249817160421 です。

短期的なパフォーマンスでは、OMG は直近1時間で -0.25%、直近7日間で +1.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.77K に達しました。

OmiseGo (OMG) 市場情報

ランキング No.1097 時価総額 ¥ 6.19M¥ 6.19M ¥ 6.19M 取引高 (24H) ¥ 59.77K¥ 59.77K ¥ 59.77K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.19M¥ 6.19M ¥ 6.19M 循環供給量 140.25M 140.25M 140.25M 最大供給量 140,245,399 140,245,399 140,245,399 総供給量 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 循環率 99.99% 発行日 2017-06-27 00:00:00 発行価額 ¥ 42.39¥ 42.39 ¥ 42.39 パブリックブロックチェーン ETH

OmiseGo の現在の時価総額は ¥ 6.19M、24時間取引高は ¥ 59.77K です。OMG の循環供給量は 140.25M、総供給量は 140245398.24513278 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.19M です。