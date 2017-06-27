暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の OmiseGo のライブ価格は 0.04412 JPY です。OMG の時価総額は 6,187,626.9705752582536 JPY です。日本 のリアルタイムの OMG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の OmiseGo のライブ価格は 0.04412 JPY です。OMG の時価総額は 6,187,626.9705752582536 JPY です。日本 のリアルタイムの OMG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

OMG についての詳細

OMG 価格情報

OMG とは

OMG ホワイトペーパー

OMG 公式ウェブサイト

OMG トケノミクス

OMG 価格予測

OMG 履歴

OMG 購入ガイド

OMG から法定通貨への変換

OMG 現物

OMG USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

OmiseGo ロゴ

OmiseGo価格(OMG)

1 OMG から JPY へのライブ価格：

¥6.92841
¥6.92841¥6.92841
+0.02%1D
JPY
OmiseGo (OMG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:13:31 (UTC+8)

OmiseGo 本日の価格

OmiseGo (OMG) の本日のライブ価格は ¥ 0.04412 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の OMG から JPY への変換レートは、¥ 0.04412 につき OMG です。

OmiseGo は現在、時価総額 ¥ 6.19M#1097 位、循環供給量は 140.25M OMG です。直近24時間の OMG は、¥ 0.04313 (安値) から ¥ 0.0444 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,451.248315811157256、史上最安値は ¥ 7.3789249817160421 です。

短期的なパフォーマンスでは、OMG は直近1時間で -0.25%、直近7日間で +1.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.77K に達しました。

OmiseGo (OMG) 市場情報

No.1097

¥ 6.19M
¥ 6.19M¥ 6.19M

¥ 59.77K
¥ 59.77K¥ 59.77K

¥ 6.19M
¥ 6.19M¥ 6.19M

140.25M
140.25M 140.25M

140,245,399
140,245,399 140,245,399

140,245,398.24513278
140,245,398.24513278 140,245,398.24513278

99.99%

2017-06-27 00:00:00

¥ 42.39
¥ 42.39¥ 42.39

ETH

OmiseGo の現在の時価総額は ¥ 6.19M、24時間取引高は ¥ 59.77K です。OMG の循環供給量は 140.25M、総供給量は 140245398.24513278 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.19M です。

OmiseGo 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04313
¥ 0.04313¥ 0.04313
24H 最安値
¥ 0.0444
¥ 0.0444¥ 0.0444
24H 最高値

¥ 0.04313
¥ 0.04313¥ 0.04313

¥ 0.0444
¥ 0.0444¥ 0.0444

¥ 4,451.248315811157256
¥ 4,451.248315811157256¥ 4,451.248315811157256

¥ 7.3789249817160421
¥ 7.3789249817160421¥ 7.3789249817160421

-0.25%

+0.02%

+1.33%

+1.33%

OmiseGo (OMG) 価格履歴 JPY

OmiseGo の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0013854+0.02%
30日¥ -0.00163-3.57%
60日¥ -0.00491-10.02%
90日¥ -0.02094-32.19%
OmiseGo 本日の価格変動

本日 OMG は、 ¥ +0.0013854 (+0.02%) の変動を記録しました。

OmiseGo 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00163 (-3.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

OmiseGo 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、OMG は、 ¥ -0.00491 (-10.02%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

OmiseGo 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02094 (-32.19%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

OmiseGo (OMG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

OmiseGo 価格履歴ページ を今すぐチェック。

OmiseGo の分析

この分析では、AIモデルを活用して OmiseGo の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

OmiseGo の価格に影響を与える要因は何ですか？

OmiseGO（OMG）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場の動向
2. Ethereumネットワークの発展状況（OMGはEthereum上に構築されています）
3. パートナーシップの発表や企業による採用状況
4. OMGネットワークのスケーリングソリューションに関する技術的進展
5. 取引量と流動性
6. DeFiプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 他のLayer 2ソリューションとの競争状況
8. トークンのユーティリティとステーキング報酬
9. 一般的な経済情勢および投資家のリスク許容度

これらの要因が複合的に作用し、OMGトークン市場の価格変動を引き起こします。

人はなぜ今日 OmiseGo の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のOmiseGO（OMG）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場トレンドの特定、さらには売買注文のタイミングの把握が含まれます。投資家は日々の価格変動を監視し、ボラティリティや潜在的な利益・損失を評価しています。

OmiseGo の価格予測

OmiseGo (OMG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の OMG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
OmiseGo (OMG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、OmiseGo の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
OmiseGo が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？OMG の 2026–2027 年の価格予測は OmiseGo 価格予測 ページでご確認いただけます。

OmiseGo について

OmiseGo (OMG)は、ピアツーピアの価値交換と決済サービスを促進する分散型の暗号通貨プラットフォームです。Ethereumブロックチェーン上に構築されたOMGは、決済プロセッサ、ゲートウェイ、金融機関間の調整問題への解決策を提供することを目指しています。OMGは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）という合意形成メカニズムを使用し、トランザクション手数料の支払いやネットワークのプルーフ・オブ・ステーク合意への参加に使われる独自のユーティリティトークン、OMGを持っています。OmiseGoの主な使用例は、フィアット通貨と分散型通貨の間でリアルタイムの直接転送を可能にし、金融包摂を促進し、既存の銀行や決済ネットワークを変革することです。

日本 で OmiseGo を購入して投資する方法

OmiseGo を使用する準備はできていますか？MEXCでは、OMG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は OmiseGo の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、OmiseGo (OMG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、OmiseGo が即座にあなたのウォレットに入金されます。
OmiseGo (OMG) の購入ガイド

OmiseGo でできること

OmiseGo を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで OmiseGo (OMG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

OmiseGo ( OMG ) とは何か

" OmiseGOは、新世代の決済サービスを開発することにより、決済処理業者、ゲートウェイ、金融機関間の基本的な調整の問題を解決します。決済サービスは、通貨と資産タイプ間の変換操作をサポートします。 OmiseGOネットワークとeウォレットを通じて、誰もが支払い、送金、給与、B2Bコマース、サプライチェーンファイナンス、ロイヤルティプログラム、資産管理などを完全に分散化された高頻度で低コストの方法で行うことができます。他のオンデマンドサービスとして。さらに、世界最大の成長経済のユーザーは、法定通貨の使用から、エーテルやビットコインなどの分散型通貨の使用に切り替えることができます。 OmiseGoネットワークは、法定通貨と分散型暗号通貨を区別しなくなりました。より多くの人々がそれを受け入れて使用するにつれて、最高の通貨が勝ちます。 OmiseGOは、イーサリアムに基づく公的金融テクノロジーであり、主流のデジタルウォレットの地域間および組織間のトランザクションを実現できます。これは、支払いの島を壊し、即時のポイントツーポイントの価値交換および支払いサービスを完了し、法定通貨をサポートします。分散型通貨取引。このテクノロジーは、既存の組織の障壁を打ち破ることで金融包摂を促進することを目的としており、2017年の第4四半期に開始され、OmiseGOとそのデジタルウォレットのネットワークを通じてすべての人が利用できるようになります。 "

OmiseGo資料

OmiseGo についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式OmiseGoウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesBoba Network EcosystemEthereum Ecosystem

よくある質問： OmiseGo に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:13:31 (UTC+8)

OmiseGo (OMG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

OmiseGo についてさらに詳しく知る

OMG USDT（先物取引）

OMG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの OMG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの OmiseGo (OMG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OmiseGo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
OMG/USDT
¥6.92527
¥6.92527¥6.92527
-0.04%
1.36M (USDT)
OMG/BTC
¥0.0001063047
¥0.0001063047¥0.0001063047
-0.86%
192.21K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.91097
¥39.91097¥39.91097

-46.70%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥202.3102
¥202.3102¥202.3102

-38.57%

JMDT

JMDT

JMDT

¥155.3829
¥155.3829¥155.3829

-28.10%

STONK

STONK

STONK

¥1.121294
¥1.121294¥1.121294

-15.37%

Squid

Squid

QUID

¥14.45185
¥14.45185¥14.45185

+1.20%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.320931
¥2.320931¥2.320931

+243.23%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥11.186564
¥11.186564¥11.186564

+94.95%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.751268
¥2.751268¥2.751268

+39.01%

Audiera

Audiera

BEAT

¥433.15044
¥433.15044¥433.15044

+37.99%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.15041
¥14.15041¥14.15041

+15.29%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

OMG から JPY の計算機

金額

OMG
OMG
JPY
JPY

1 OMG = 6.92684 JPY