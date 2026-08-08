暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、NEAR のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、NEAR のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

NEAR についての詳細

NEAR 価格情報

NEAR とは

NEAR ホワイトペーパー

NEAR 公式ウェブサイト

NEAR トケノミクス

NEAR 価格予測

NEAR 履歴

NEAR 購入ガイド

NEAR から法定通貨への変換

NEAR 現物

NEAR USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

NEAR (NEAR) 本日のテクニカル分析

NEAR (NEAR) 本日のテクニカル分析

NEAR 分析ページでは、AIによって生成された NEAR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で NEAR の分析内容について詳しくご覧ください。

NEAR (NEAR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.6173---3.40%-15.99%+2.36%
NEAR 価格について詳しく知る

NEAR テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる NEAR の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 2
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.6183
1.6176
R2
1.6176
1.6172
R1
1.6173
1.617
PP
1.6166
1.6166
S1
1.6163
1.6162
S2
1.6156
1.616
S3
1.6153
1.6156

NEAR 市場シグナル

現在の未約定注文数量
11.24M
$57.18 M
$45.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.66M
3日間のアクティブ購入額
$18.54 M
3日間のアクティブ売却額
$16.88 M
7日間のアクティブ売買差額
0.41M
7日間のアクティブ購入額
$40.51 M
7日間のアクティブ売却額
$40.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

NEAR 資本フロー

純流入NEARUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$2.32 M1.60
2026-08-07-$1.73 M1.61
2026-08-06-$0.97 M1.68
2026-08-05-$2.20 M1.69
2026-08-04-$0.64 M1.73

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

NEAR についてさらに詳しく知る

MEXCの NEAR (NEAR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、NEAR ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NEAR/USDT
$1.6173
$1.6173$1.6173
+0.22%
285.65K (USDT)
NEAR/USDC
$1.6148
$1.6148$1.6148
+0.20%
17.63K (USDT)
NEAR/USD1
$1.6144
$1.6144$1.6144
-0.06%
34.34K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

NEAR から USD の計算機

金額

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.6173 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック