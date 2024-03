暗号資産を購入する方法についてお困りですか?どこから手をつけていいか分からないですか?ご心配なく!MEXCでは様々な方法を提供しています。どこにいてもMEXCを通じて最安値の手数料と最高のセキュリティレベルで NEAR Protocol, Near Coin(NEAR)を購入することができます。MEXC取引所とMEXCアプリを利用して、NEAR Protocol, Near Coin(NEAR)を購入する方法を今すぐご覧ください。

1 ウェブサイトまたはアプリで暗号資産取引所MEXCのアカウントを作成し、NEAR Protocol, Near Coin を購入します。 MEXCアカウントは暗号資産を購入するための最も簡単なゲートウェイです。ただし、NEAR Protocol, Near Coin(NEAR)を購入する前に、アカウントを開設してKYC認証を完了する必要があります。 MEXCアプリ から登録する

MEXCのウェブサイトからメールアドレスで登録する

携帯電話番号を使用してMEXCのウェブサイトから登録する

2 NEAR Protocol, Near Coin(NEAR)暗号資産トークンの購入方法を選択します。 MEXCウェブサイトのナビゲーション左上にある「暗号資産を購入」リンクをクリックすると、お客様の地域で利用可能な方法が表示されます。 よりスムーズな取引のためには、まずUSDTのようなステーブルコインを購入し、そのトークンで NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) を 現物市場 で購入することができます。 (1) クレジットカード/デビットカードでの購入 新規ユーザー様の場合、これは NEAR Protocol, Near Coin(NEAR)を購入するための最も簡単な方法です。MEXCはVISAとMasterCardの両方をサポートしています。 (2) P2P/OTC取引 MEXCピアツーピアサービスを使用して、他のユーザーから直接NEAR Protocol, Near Coin ( NEAR )を購入します。私たちは世界中で最高品質のサービスとサポートを提供します。すべての注文と取引はエスクローとMEXCによって保護されています。 (3) グローバル銀行送金 SEPA を介して USDT を手数料無料で即座に入金し、現物取引でNEAR Protocol, Near Coin を購入することができます。 (4) 第三者決済 MEXCはSimplex、Banxa、Mercuryoなど、複数の決済サービスを提供しています。最高の現物取引を通じて NEAR Protocol, Near Coin を購入することができます。

3 NEAR Protocol, Near Coin ( NEAR )をMEXCで保存または使用することができます。 暗号資産を購入後、MEXCアカウントのウォレットに保管するか、ブロックチェーン振替で他の場所に送ることができます。また、他の暗号資産に変換したり、受動的な収入 (Saving、Kickstarter) を獲得するためにMEXCの収益関連商品に投資したりすることもできます。 トークン価格を常に確認したいですか? 現物市場 をご覧いただき、お気に入りのトークンペアをブックマークに追加してください。