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本日の NEAR のライブ価格は 1.6173 JPY です。NEAR の時価総額は 2,099,624,105.5848 JPY です。日本 のリアルタイムの NEAR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の NEAR のライブ価格は 1.6173 JPY です。NEAR の時価総額は 2,099,624,105.5848 JPY です。日本 のリアルタイムの NEAR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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NEAR価格(NEAR)

1 NEAR から JPY へのライブ価格：

¥253.9161
¥253.9161¥253.9161
+0.21%1D
JPY
NEAR (NEAR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:49:35 (UTC+8)

NEAR 本日の価格

NEAR (NEAR) の本日のライブ価格は ¥ 1.6173 で、直近24時間で 0.21% 変動しました。現在の NEAR から JPY への変換レートは、¥ 1.6173 につき NEAR です。

NEAR は現在、時価総額 ¥ 2.10B#29 位、循環供給量は 1.30B NEAR です。直近24時間の NEAR は、¥ 1.5802 (安値) から ¥ 1.632 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,205.68012088575378、史上最安値は ¥ 82.57629148 です。

短期的なパフォーマンスでは、NEAR は直近1時間で +0.64%、直近7日間で -3.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 456.10K に達しました。

NEAR (NEAR) 市場情報

No.29

¥ 2.10B
¥ 2.10B¥ 2.10B

¥ 456.10K
¥ 456.10K¥ 456.10K

¥ 2.10B
¥ 2.10B¥ 2.10B

1.30B
1.30B 1.30B

1,298,227,976
1,298,227,976 1,298,227,976

0.13%

NEAR

NEAR の現在の時価総額は ¥ 2.10B、24時間取引高は ¥ 456.10K です。NEAR の循環供給量は 1.30B、総供給量は 1298227976 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.10B です。

NEAR 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.5802
¥ 1.5802¥ 1.5802
24H 最安値
¥ 1.632
¥ 1.632¥ 1.632
24H 最高値

¥ 1.5802
¥ 1.5802¥ 1.5802

¥ 1.632
¥ 1.632¥ 1.632

¥ 3,205.68012088575378
¥ 3,205.68012088575378¥ 3,205.68012088575378

¥ 82.57629148
¥ 82.57629148¥ 82.57629148

+0.64%

+0.21%

-3.40%

-3.40%

NEAR (NEAR) 価格履歴 JPY

NEAR の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.532106+0.21%
30日¥ -0.3078-15.99%
60日¥ -0.4598-22.14%
90日¥ +0.0373+2.36%
NEAR 本日の価格変動

本日 NEAR は、 ¥ +0.532106 (+0.21%) の変動を記録しました。

NEAR 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.3078 (-15.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

NEAR 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NEAR は、 ¥ -0.4598 (-22.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

NEAR 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0373 (+2.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

NEAR (NEAR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

NEAR 価格履歴ページ を今すぐチェック。

NEAR の分析

この分析では、AIモデルを活用して NEAR の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

NEAR 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の NEAR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

NEAR_USDTは4時間足で1.5917の水準に位置し、価格はS1のハブポイントである1.5963を下回っています。現在の価格はS2と中枢値1.6256の間にある低水準エリアにあります。移動平均線は上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が優勢です。価格は中枢軸から乖離しており、構造的には調整局面でのテスト段階にあります。 MACD指標ではデッドクロスが形成され、短いEMAと長いEMAが下方へ発散しています。これにより、マーケットの勢いは弱まりつつあります。RSIの数値は中立ゾーンに戻り、短期的な買い手と売り手のバランスが一時的に均衡しています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的な売られ過ぎのシグナルが修正されていることが確認できます。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、極端な出来高の増加も見られません。また、短期・長期の指標が分層化しており、長期的なトレンドの支持と短期的な下落圧力が同時に存在しています。 上値方向の近い抵抗レベルはS1の1.5963で、現行価格から0.46%の距離にあります。強力な抵抗帯は中枢値1.6256にあり、現行価格から2.13%の距離に位置します。一方、下値方向の近いサポートレベルはS2の1.5806で、現行価格から0.70%の距離にあります。さらに遠くの参考レジスタンスとしてR1の1.6413、R2の1.6706が設定されています。重要な価格帯が密集しているため、短期的な相場展開における取引の幅は限定的です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

NEAR の価格に影響を与える要因は何ですか？

NEAR Protocolの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. 採用状況とエコシステムの成長 — dAppの開発およびユーザーのアクティビティ
2. 技術的な進展 — ネットワークのアップグレードやスケーラビリティの向上
3. 市場センチメント — 仮想通貨市場全体のトレンドおよび投資家の信頼感
4. 他のプラットフォームとの提携および統合
5. トークン供給の動向 — ステーキング報酬およびトークンの焼却
6. 他のレイヤー1ブロックチェーンとの競争
7. ブロックチェーンプロジェクトに影響を与える規制関連のニュース
8. 開発者の活動およびGitHub上のコミット数
9. 取引所での取引量および流動性

人はなぜ今日 NEAR の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のNEARの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、投資計画、そして利益・損失の追跡が含まれます。NEARプロトコルは人気のあるブロックチェーンプラットフォームであるため、投資家たちはその価格を注視し、適切な売買判断を下したり、保有資産の価値を評価したり、自身の暗号資産投資に影響を及ぼす市場動向を常に把握しています。

NEAR の価格予測

NEAR (NEAR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NEAR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
NEAR (NEAR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、NEAR の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NEAR が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NEAR の 2026–2027 年の価格予測は NEAR 価格予測 ページでご確認いただけます。

NEAR について

NEAR Protocol（NEAR）は、ウェブ上でアプリケーションを利用可能にするために設計された分散型アプリケーションプラットフォームです。このネットワークは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムを使用し、シャーディングを利用してスケーラビリティを提供し、スマートコントラクトの作成と実行をユーザーフレンドリーな方法で促進することを目指しています。NEARの主な役割は、開発者が安全でスケーラブルな分散型アプリケーション（dApps）を構築することを可能にすることです。プラットフォームのネイティブユーティリティトークンであるNEARは、トランザクション手数料、ステーキング、およびエコシステム内のガバナンスに使用されます。プロトコルの設計は、使用性とシンプルさを重視し、ブロックチェーン技術に関連する技術的な障壁を減らすことに焦点を当てています。これにより、よりアクセスしやすく包括的な分散型インターネットの育成を目指しています。

日本 で NEAR を購入して投資する方法

NEAR を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NEAR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は NEAR の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、NEAR (NEAR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、NEAR が即座にあなたのウォレットに入金されます。
NEAR (NEAR) の購入ガイド

NEAR でできること

NEAR を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで NEAR (NEAR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

NEAR ( NEAR ) とは何か

NEAR Protocol は AI のためのブロックチェーンです。次世代の分散型アプリケーションとインテリジェントエージェントを支えるために構築された高性能な AI ネイティブプラットフォームです。Web2 および Web3 全体での取引、運用、相互作用に必要なインフラを提供します。NEAR Protocol は、ユーザー所有の AI（エージェントがユーザーの利益に沿って行動）、インテントとチェーン抽象化（ブロックチェーンの複雑さを排除）、およびシャーディング構造（スケーラビリティ、スピード、低コストの実現）という3つの中核要素を組み合わせています。この統合スタックにより、NEAR Protocol は安全でユーザー主導の AI ネイティブアプリをインターネット規模で構築する基盤となります。

ホワイトペーパー

NEAR資料

NEAR についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式NEARウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

よくある質問： NEAR に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:49:35 (UTC+8)

NEAR (NEAR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

NEAR についてさらに詳しく知る

NEAR USDT（先物取引）

NEAR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NEAR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの NEAR (NEAR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、NEAR ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NEAR/USDT
¥253.6021
¥253.6021¥253.6021
+0.10%
292.87K (USDT)
NEAR/USDC
¥253.3509
¥253.3509¥253.3509
+0.13%
17.65K (USDT)
NEAR/USD1
¥253.2724
¥253.2724¥253.2724
-0.13%
34.38K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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モネロ

モネロ

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イーサリアム

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ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

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¥38.85750
¥38.85750¥38.85750

-48.10%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥201.3839
¥201.3839¥201.3839

-38.86%

JMDT

JMDT

JMDT

¥156.1679
¥156.1679¥156.1679

-27.73%

STONK

STONK

STONK

¥1.195241
¥1.195241¥1.195241

-9.79%

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Squid

QUID

¥14.52721
¥14.52721¥14.52721

+1.73%

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¥2.108353
¥2.108353¥2.108353

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Tutorial

Tutorial

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¥11.009625
¥11.009625¥11.009625

+91.87%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.761473
¥2.761473¥2.761473

+39.52%

Audiera

Audiera

BEAT

¥426.76368
¥426.76368¥426.76368

+35.96%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.27444
¥14.27444¥14.27444

+16.31%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NEAR から JPY の計算機

金額

NEAR
NEAR
JPY
JPY

1 NEAR = 253.9161 JPY