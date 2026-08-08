ページの最終更新日：
2026-08-08 22:49:35 (UTC+8) NEAR 本日の価格
NEAR (NEAR) の本日のライブ価格は
¥ 1.6173 で、直近24時間で 0.21% 変動しました。現在の NEAR から JPY への変換レートは、 ¥ 1.6173 につき NEAR です。
NEAR は現在、時価総額
¥ 2.10B で #29 位、循環供給量は 1.30B NEAR です。直近24時間の NEAR は、 ¥ 1.5802 (安値) から ¥ 1.632 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,205.68012088575378、史上最安値は ¥ 82.57629148 です。
短期的なパフォーマンスでは、NEAR は直近1時間で
+0.64%、直近7日間で -3.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 456.10K に達しました。 NEAR (NEAR) 市場情報 取引高 (24H) ¥ 456.10K ¥ 456.10K ¥ 456.10K 総供給量 1,298,227,976 1,298,227,976 1,298,227,976
NEAR の現在の時価総額は
¥ 2.10B、24時間取引高は ¥ 456.10K です。NEAR の循環供給量は 1.30B、総供給量は 1298227976 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.10B です。 購入 NEAR NEAR 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 3,205.68012088575378 ¥ 3,205.68012088575378 ¥ 3,205.68012088575378 最安値 ¥ 82.57629148 ¥ 82.57629148 ¥ 82.57629148 NEAR (NEAR) 価格履歴 JPY
NEAR の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.532106 +0.21% 30日 ¥ -0.3078 -15.99% 60日 ¥ -0.4598 -22.14% 90日 ¥ +0.0373 +2.36% NEAR 本日の価格変動
本日 NEAR は、
¥ +0.532106 (+0.21%) の変動を記録しました。 NEAR 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.3078 (-15.99%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 NEAR 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、NEAR は、
¥ -0.4598 (-22.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 NEAR 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ +0.0373 (+2.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
NEAR (NEAR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
NEAR 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の NEAR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
NEAR_USDTは4時間足で1.5917の水準に位置し、価格はS1のハブポイントである1.5963を下回っています。現在の価格はS2と中枢値1.6256の間にある低水準エリアにあります。移動平均線は上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が優勢です。価格は中枢軸から乖離しており、構造的には調整局面でのテスト段階にあります。
MACD指標ではデッドクロスが形成され、短いEMAと長いEMAが下方へ発散しています。これにより、マーケットの勢いは弱まりつつあります。RSIの数値は中立ゾーンに戻り、短期的な買い手と売り手のバランスが一時的に均衡しています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的な売られ過ぎのシグナルが修正されていることが確認できます。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、極端な出来高の増加も見られません。また、短期・長期の指標が分層化しており、長期的なトレンドの支持と短期的な下落圧力が同時に存在しています。
上値方向の近い抵抗レベルはS1の1.5963で、現行価格から0.46%の距離にあります。強力な抵抗帯は中枢値1.6256にあり、現行価格から2.13%の距離に位置します。一方、下値方向の近いサポートレベルはS2の1.5806で、現行価格から0.70%の距離にあります。さらに遠くの参考レジスタンスとしてR1の1.6413、R2の1.6706が設定されています。重要な価格帯が密集しているため、短期的な相場展開における取引の幅は限定的です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
NEAR の価格に影響を与える要因は何ですか？
NEAR Protocolの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：
1. 採用状況とエコシステムの成長 — dAppの開発およびユーザーのアクティビティ 2. 技術的な進展 — ネットワークのアップグレードやスケーラビリティの向上 3. 市場センチメント — 仮想通貨市場全体のトレンドおよび投資家の信頼感 4. 他のプラットフォームとの提携および統合 5. トークン供給の動向 — ステーキング報酬およびトークンの焼却 6. 他のレイヤー1ブロックチェーンとの競争 7. ブロックチェーンプロジェクトに影響を与える規制関連のニュース 8. 開発者の活動およびGitHub上のコミット数 9. 取引所での取引量および流動性 人はなぜ今日 NEAR の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のNEARの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、投資計画、そして利益・損失の追跡が含まれます。NEARプロトコルは人気のあるブロックチェーンプラットフォームであるため、投資家たちはその価格を注視し、適切な売買判断を下したり、保有資産の価値を評価したり、自身の暗号資産投資に影響を及ぼす市場動向を常に把握しています。
NEAR の価格予測 NEAR (NEAR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NEAR の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 NEAR (NEAR) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、NEAR の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NEAR が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NEAR の 2026–2027 年の価格予測は
NEAR 価格予測
ページでご確認いただけます。
NEAR について
NEAR Protocol（NEAR）は、ウェブ上でアプリケーションを利用可能にするために設計された分散型アプリケーションプラットフォームです。このネットワークは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムを使用し、シャーディングを利用してスケーラビリティを提供し、スマートコントラクトの作成と実行をユーザーフレンドリーな方法で促進することを目指しています。NEARの主な役割は、開発者が安全でスケーラブルな分散型アプリケーション（dApps）を構築することを可能にすることです。プラットフォームのネイティブユーティリティトークンであるNEARは、トランザクション手数料、ステーキング、およびエコシステム内のガバナンスに使用されます。プロトコルの設計は、使用性とシンプルさを重視し、ブロックチェーン技術に関連する技術的な障壁を減らすことに焦点を当てています。これにより、よりアクセスしやすく包括的な分散型インターネットの育成を目指しています。
日本 で NEAR を購入して投資する方法
NEAR を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NEAR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
NEAR の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、NEAR (NEAR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、NEAR が即座にあなたのウォレットに入金されます。
NEAR でできること
NEAR を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで NEAR (NEAR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
NEAR ( NEAR ) とは何か
NEAR Protocol は AI のためのブロックチェーンです。次世代の分散型アプリケーションとインテリジェントエージェントを支えるために構築された高性能な AI ネイティブプラットフォームです。Web2 および Web3 全体での取引、運用、相互作用に必要なインフラを提供します。NEAR Protocol は、ユーザー所有の AI（エージェントがユーザーの利益に沿って行動）、インテントとチェーン抽象化（ブロックチェーンの複雑さを排除）、およびシャーディング構造（スケーラビリティ、スピード、低コストの実現）という3つの中核要素を組み合わせています。この統合スタックにより、NEAR Protocol は安全でユーザー主導の AI ネイティブアプリをインターネット規模で構築する基盤となります。
ホワイトペーパー
NEARは、スケーラブルなシステム構築に豊富な経験を持つエンジニアおよび起業家によって設立されました。現在、開発はNEAR Foundation（NEAR財団）という独立した組織が監督しており、技術開発およびガバナンスの調整を行っています。プロトコルおよびエコシステムは、世界中のデベロッパー、バリデーター、その他の参加者から成るグローバルなコミュニティによって維持されており、プラットフォームの方向性を単一の組織が支配しない構造を強化しています。このエコシステムは、800人以上のアクティブなデベロッパーおよびNEAR上で開発を行う300以上のプロジェクトを抱えるまでに成長しており、業界全体にわたるパートナーシップによって支えられています。注目すべきコラボレーションには、オラクルサービスを提供するChainlink、NFT統合を支援するMeta、およびさまざまなDeFiプロトコルがあります。
NEARは、世界中に分散配置されたマシンから構成される、大規模なコミュニティ運営のコンピューターのように動作します。AmazonやGoogleといったプロバイダーが提供する中央集権的なインフラに依存する代わりに、データおよび実行処理を独立したオペレーターによるネットワーク全体に分散させます。スケーリングに関しては、NEARは「シャーディング（sharding）」を採用しており、需要が高まった際に追加のレジラインを開設するのと同様に、ネットワークの活動量に応じてさらに多くの「レーン（lanes）」を追加することで、スムーズなパフォーマンスを維持します。NEARのNightshadeシャーディング実装を活用することで、最大で1秒間に10万トランザクションを処理可能です。スループットに加えて、設計では使いやすさ（usability）も最優先されています：ユーザーは長ったらしいアドレスではなく、馴染みのあるユーザーネームを使ってアプリケーションとやり取りできますし、開発者はユーザーのトランザクション手数料を肩代わりすることも可能です。ネットワークのセキュリティは、Thresholded Proof of Stake（しきい値付きプルーフ・オブ・ステーク）によって担保されており、オペレーターは預託金（デポジット）をコミットし、悪意ある行動を取った場合にはそのデポジットを失うリスクを負います。これにより、システムの誠実性を保つインセンティブが整い、同時にネットワーク運用への広範な参加が可能になっています。現在のバリデーター（検証者）に対する最低ステーク要件は67,000 NEARトークンです。ビルダー（開発者）にとってNEARは、現代のWeb開発に近い感覚で利用でき、RustやAssemblyScriptなどのプログラミング言語をサポートし、NEAR SDK、React Native SDK、ゲーム開発向けUnity SDKなど、複数のフレームワークを提供しています。
NEARトークンは、プラットフォームのユーティリティ資産として機能し、トランザクション処理、データストレージ、アプリケーション実行の支払いに使用されます。バリデーターはネットワークの運用およびセキュリティ確保に対してNEARトークンを報酬として獲得します。この報酬は、年間最大5%までとなるトークン発行によって賄われますが、ネットワーク利用量の増加に伴い、この発行率は低下する可能性があります。2023年時点で、実効インフレ率は約4.5%で安定しています。ストレージ経済は「デポジット方式」で管理されており、継続的なストレージ料金を支払う代わりに、アカウントが最低限のNEAR残高を維持する必要があります。これは、保証金（セキュリティデポジット）を手元に置いておくのと同様です。また、開発者には組み込みの収益化メカニズムも提供されています。ユーザーがアプリケーションとやり取りすると、アプリケーションが自動的にトランザクション手数料の一部を受け取れるため、チームが別途トークンを発行しなくても持続可能な開発を支援できます。この手数料モデルは、コストが急激に変動する他のネットワークと比較して予測可能かつ安定しており、NEARではトランザクション手数料を一貫して低水準に抑え、1トランザクションあたり平均約$0.001を維持しています。
NEARのロードマップは、ブロックチェーン技術を一般ユーザーにとって使いやすくし、開発者が採用しやすいことを重視しています。より広範な目標としては、NEAR上で構築されるアプリケーション・エコシステムを拡大し、他のブロックチェーンネットワークとのクロスチェーン接続性を向上させ、スケーラビリティの継続的な強化を通じて、よりオープンでユーザーフレンドリーなインターネットの基盤となることです。このプロトコルはすでに、Nightshadeシャーディングの実装やAurora EVM互換レイヤーのローンチなど、重要なマイルストーンを達成しています。ガバナンスは、コミュニティがプロトコルの進化をガイドできるよう設計されておりながらも、効率的な開発を支援する構造になっており、NEARは分散型という本質を損なうことなく、技術的変化に追いつき続けられるようになっています。さらに最近では、NEAR Digital Collective（NDC）を通じたガバナンスの更新により、コミュニティ参加が促進されています。
NEARプロトコルは、デベロッパーが分散型アプリケーション（dApps）を構築できるよう設計された使いやすいブロックチェーンプラットフォームです。同時に、日常的に参加するユーザーにとっても直感的でシンプルなユーザーエクスペリエンスを実現しています。NEARは、人間が読み書き可能なアカウント名、予測可能な価格設定、動的シャーディングを組み合わせることで、使いやすさ（usability）、スケーラビリティ、セキュリティといった核心的な課題に対処しています。このネットワークは、主要テクノロジー企業に依存せずに、アプリケーションが金銭やデータを含むデジタル資産を安全に保管・送金できる、コミュニティ運営型のクラウド環境と捉えることができます。ローンチ以来、NEARは注目されるLayer 1ブロックチェーンプラットフォームの1つへと成長し、日々数百万件のトランザクションを処理し、ほぼ即時確定（near-instant finality）を実現しています。
NEAR資料
NEAR についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： NEAR に関するその他の質問
NEAR が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 NEAR の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の NEAR の価格は ¥ 253.9161 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
NEAR は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、NEAR への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の NEAR がMEXCで取引されました。
NEAR ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の NEAR 価格を確認するには、NEAR 価格のページにアクセスしてください。
NEAR の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,171.6
+0.36%
ETH
1,925.29
+0.38%
GOLD(XAUT)
4,329.13
+0.18%
SOL
75.86
+2.65%
XMR
384.7
+4.09%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、NEAR/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、NEAR の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
NEAR 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については NEAR (NEAR) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 22:49:35 (UTC+8) NEAR (NEAR) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
NEAR USDT（先物取引）
NEAR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NEAR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥253.6021 ¥253.6021 ¥253.6021 +0.10% 292.87K (USDT) ¥253.3509 ¥253.3509 ¥253.3509 +0.13% 17.65K (USDT) ¥253.2724 ¥253.2724 ¥253.2724 -0.13% 34.38K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。