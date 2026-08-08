この分析では、AIモデルを活用して NEAR の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の NEAR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

NEAR_USDTは4時間足で1.5917の水準に位置し、価格はS1のハブポイントである1.5963を下回っています。現在の価格はS2と中枢値1.6256の間にある低水準エリアにあります。移動平均線は上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が優勢です。価格は中枢軸から乖離しており、構造的には調整局面でのテスト段階にあります。 MACD指標ではデッドクロスが形成され、短いEMAと長いEMAが下方へ発散しています。これにより、マーケットの勢いは弱まりつつあります。RSIの数値は中立ゾーンに戻り、短期的な買い手と売り手のバランスが一時的に均衡しています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的な売られ過ぎのシグナルが修正されていることが確認できます。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、極端な出来高の増加も見られません。また、短期・長期の指標が分層化しており、長期的なトレンドの支持と短期的な下落圧力が同時に存在しています。 上値方向の近い抵抗レベルはS1の1.5963で、現行価格から0.46%の距離にあります。強力な抵抗帯は中枢値1.6256にあり、現行価格から2.13%の距離に位置します。一方、下値方向の近いサポートレベルはS2の1.5806で、現行価格から0.70%の距離にあります。さらに遠くの参考レジスタンスとしてR1の1.6413、R2の1.6706が設定されています。重要な価格帯が密集しているため、短期的な相場展開における取引の幅は限定的です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。