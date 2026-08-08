Nakamoto Games 本日の価格

Nakamoto Games (NAKA) の本日のライブ価格は ¥ 0.02515 で、直近24時間で 1.98% 変動しました。現在の NAKA から JPY への変換レートは、¥ 0.02515 につき NAKA です。

Nakamoto Games は現在、時価総額 ¥ 2.45M で #1343 位、循環供給量は 97.40M NAKA です。直近24時間の NAKA は、¥ 0.02449 (安値) から ¥ 0.02525 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,099.15421366782253、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、NAKA は直近1時間で -0.08%、直近7日間で +4.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 87.68K に達しました。

Nakamoto Games (NAKA) 市場情報

ランキング No.1343 時価総額 ¥ 2.45M¥ 2.45M ¥ 2.45M 取引高 (24H) ¥ 87.68K¥ 87.68K ¥ 87.68K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.53M¥ 4.53M ¥ 4.53M 循環供給量 97.40M 97.40M 97.40M 最大供給量 180,000,000 180,000,000 180,000,000 総供給量 180,000,000 180,000,000 180,000,000 循環率 54.11% パブリックブロックチェーン MATIC

Nakamoto Games の現在の時価総額は ¥ 2.45M、24時間取引高は ¥ 87.68K です。NAKA の循環供給量は 97.40M、総供給量は 180000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.53M です。