MARBLEX 本日の価格

MARBLEX (MBX) の本日のライブ価格は ¥ 0.0223 で、直近24時間で 1.50% 変動しました。現在の MBX から JPY への変換レートは、¥ 0.0223 につき MBX です。

MARBLEX は現在、時価総額 ¥ 6.20M で #1065 位、循環供給量は 278.13M MBX です。直近24時間の MBX は、¥ 0.02225 (安値) から ¥ 0.02282 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 11,330.20554839183156、史上最安値は ¥ 4.20744741360393586 です。

短期的なパフォーマンスでは、MBX は直近1時間で +0.04%、直近7日間で +2.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.62K に達しました。

MARBLEX (MBX) 市場情報

ランキング No.1065 時価総額 ¥ 6.20M¥ 6.20M ¥ 6.20M 取引高 (24H) ¥ 57.62K¥ 57.62K ¥ 57.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.16M¥ 7.16M ¥ 7.16M 循環供給量 278.13M 278.13M 278.13M 総供給量 321,280,425 321,280,425 321,280,425 パブリックブロックチェーン KLAY

MARBLEX の現在の時価総額は ¥ 6.20M、24時間取引高は ¥ 57.62K です。MBX の循環供給量は 278.13M、総供給量は 321280425 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.16M です。