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Heroes of Mavia (MAVIA) 本日のテクニカル分析

Heroes of Mavia (MAVIA) 本日のテクニカル分析

Heroes of Mavia 分析ページでは、AIによって生成された MAVIA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Heroes of Mavia の分析内容について詳しくご覧ください。

Heroes of Mavia (MAVIA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02921--+15.04%+0.17%-30.62%
Heroes of Mavia 価格について詳しく知る

Heroes of Mavia テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Heroes of Mavia の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 11
中立 9
購入 6
移動平均:強い売り売却 10中立 4購入 0
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02935
0.02932
R2
0.02932
0.02931
R1
0.02931
0.0293
PP
0.02928
0.02928
S1
0.02927
0.02927
S2
0.02924
0.02926
S3
0.02923
0.02924

Heroes of Mavia 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.81M
$8.19 M
$9.00 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.25 M
3日間のアクティブ売却額
$0.25 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.30 M
7日間のアクティブ売却額
$0.30 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Heroes of Mavia 資本フロー

純流入MAVIAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.03
2026-08-07-$0.02 M0.03
2026-08-06-$0.02 M0.03
2026-08-05-$0.09 M0.03
2026-08-04-$0.02 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Heroes of Mavia (MAVIA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Heroes of Mavia ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MAVIA/USDT
$0.02921
$0.02921$0.02921
-3.08%
2.37M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MAVIA
MAVIA
USD
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