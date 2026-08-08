MAGIC価格(MAGIC)
MAGIC (MAGIC) の本日のライブ価格は ¥ 0.04169 で、直近24時間で 0.79% 変動しました。現在の MAGIC から JPY への変換レートは、¥ 0.04169 につき MAGIC です。
MAGIC は現在、時価総額 ¥ 14.01M で #795 位、循環供給量は 336.02M MAGIC です。直近24時間の MAGIC は、¥ 0.04093 (安値) から ¥ 0.04174 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 991.84854091203786、史上最安値は ¥ 6.77347362256646628 です。
短期的なパフォーマンスでは、MAGIC は直近1時間で +0.48%、直近7日間で -1.38% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.68K に達しました。
No.795
ETH
MAGIC の現在の時価総額は ¥ 14.01M、24時間取引高は ¥ 57.68K です。MAGIC の循環供給量は 336.02M、総供給量は 347687042.97175324 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 14.50M です。
+0.48%
+0.79%
-1.38%
-1.38%
MAGIC の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0513028
|+0.79%
|30日
|¥ -0.00139
|-3.23%
|60日
|¥ -0.0041
|-8.96%
|90日
|¥ -0.02866
|-40.74%
本日 MAGIC は、 ¥ +0.0513028 (+0.79%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00139 (-3.23%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、MAGIC は、 ¥ -0.0041 (-8.96%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02866 (-40.74%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して MAGIC の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の MAGIC 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
MAGIC_USDTの4時間足チャートでは、現在価格は0.04128で、中枢である0.04131を下回る極めて狭いレンジ内に収まっています。価格はS1と中枢の間に位置しており、ハブ構造からは買いと売りのバランスが取れている状態を示しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期トレンドは中立的な配置を維持しています。指標の整合性からも、相場は横ばい・調整局面にあることを示唆しており、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。 MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドクロスからの差分が拡大しているため、短期的には買い勢力のエネルギーが徐々に集まりつつあります。一方、RSIは中立ゾーンに位置しており、単独での強い方向性を示すには至っていません。KDJおよびStochRSIの数値は、一時的な買われ過ぎの修正後の持ち直し傾向を表しています。ボリンジャーバンドは収束後横這いとなり、ボラティリティは低水準まで圧縮されています。市場は今後の方向性を見定める局面にあります。また、各種指標の動きが分散しており、短期・長期の指標間の同調性も弱いため、取引活動は限定的です。 上値方面では、R1レジスタンスが0.04157にあり、現行価格との乖離は0.00029と近距離に位置しています。さらに遠方のR2レジスタンスは0.04186で、二次的な観測ポイントとなります。一方、下値側ではS1サポートが0.04102にあり、現行価格との乖離は0.00026と比較的近い位置にあります。S2サポートは0.04076で、より深い防御ラインとして機能します。重要な価格帯間の間隔は非常にタイトであり、価格変動幅は0.00080程度に抑えられています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、MAGIC の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MAGICは分散型プラットフォーム上で動作する暗号通貨で、ユーザーがスマートコントラクトを実行し、分散型アプリケーション（dApps）を作成する能力を提供します。これは、独自のプロプライエタリートークンであるMAGICを使用してピアツーピアの取引を容易にするように設計されています。この資産は、Proof of Stake（PoS）というコンセンサスメカニズムを利用し、MAGICの保有者が取引を検証し、新しいブロックを作成することを可能にします。より広範な暗号通貨エコシステムでは、MAGICは通常、分散型金融（DeFi）アプリケーション、ゲーム、デジタルコレクティブルに使用され、その多様性と適応性を示しています。その供給と発行モデルは固定されており、予測可能で透明な金融政策を提供します。
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Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.
MAGIC についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。